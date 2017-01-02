تتكيّف تقنية FlexHead المبتكرة التي نقدّمها أثناء كيّ الثياب بالبخار من الأعلى إلى الأسفل، لتقليص الحاجة إلى الانحناء والركوع. وتضمن القاعدة المرنة على رأس الجهاز البخاري ملامسة إضافية مع الأقمشة، للحدّ من كمية البخار المتسرّبة وللحصول على نتائج أكثر فعالية.