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جهاز بخاري للملابس
محمول وسريع
مناسب وفعّال

قوي ومحترف

    تجاعيد أقل بمجهود أقل 

    ComfortTouch Plus
    جهاز بخاري عمودي للملابس

    الآراء

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    جهّزي ثيابك بوقت قصير بفضل الجهاز البخاري العمودي ComfortTouch Plus. يمكنك إعادة الرونق إلى ملابسك وإزالة التجاعيد عنها بسهولة من الأعلى إلى الأسفل بفضل تقنية FlexHead المبتكرة ولوح StyleBoard الطويل جدًا. بالإضافة إلى ذلك، يحمى هذا الجهاز البخاري العمودي للثياب في غضون ثوانٍ.

    ComfortTouch Plus

    جهاز بخاري عمودي للملابس

    الآراء

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    الجهاز البخاري المحمول باليد GC442/67
    الجهاز البخاري المحمول باليد GC442/67
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    لوح StyleBoard طويل جدًا لنتائج أفضل من الأعلى إلى الأسفل
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    رأس مرن للجهاز البخاري لكيّ بالبخار بدون مجهود
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    جاهز للاستخدام في 45 ثانية
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    أعيدي الرونق إلى ثيابك وعطّريها بروائحك المفضّلة

    لمَ ننصح باستخدام جهاز بخاري؟

    يعتبر الجهاز البخاري العمودي للثياب مثاليًا لكيّ الأقمشة الدقيقة والقطع التي يصعب كيّها ولوضع اللمسات النهائية السريعة على الملابس.

    يتغلغل البخار بلطف داخل الأقمشة الدقيقة بدون حرقها كما أن العملية لا تتطلب لوح كيّ. تولّد الأجهزة البخارية العمودية بخارًا قويًا لتزويدك بنتائج محترفة في المنزل.

    لمَ ننصح باستخدام جهاز بخاري؟

    يُعدّ الجهاز البخاري العمودي للثياب مثاليًا لكيّ الأقمشة الدقيقة ولوضع اللمسات النهائية السريعة على الملابس و لكيّ قطع الملابس التي يصعب كيّها.

     

    يتغلغل البخار بلطف داخل الأقمشة الدقيقة بدون حرقها كما أن العملية لا تتطلب لوح كيّ. تولّد الأجهزة البخارية العمودية بخارًا قويًا لتزويدك بنتائج محترفة في المنزل.

    كوني مستعدّة بسرعة تامة مع ComfortTouch Plus

     

    كوني مستعدّة بسرعة تامة وبدون أي مجهود

    رأي المستخدمين الآخرين

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    تغطية مساحة أكبر

    دعامة إضافية
    لثياب خالية من التجاعيد

     

    يقدّم لوح StyleBoard الطويل جدًا سطحًا مستويًا ومفيدًا ليكون بمثابة دعامة إضافية أثناء كيّ الثياب بالبخار. ضَعي قطعة الملابس بين قاعدة بخار FlexHead ولوح الكيّ StyleBoard لكيّ عمودي بالبخار سهل وفعال.

    تحكّم أكبر ومجهود أقل

    تحكّم أكبر
    ومجهود أقلّ

     

    تتكيّف تقنية FlexHead المبتكرة التي نقدّمها أثناء كيّ الثياب بالبخار من الأعلى إلى الأسفل، لتقليص الحاجة إلى الانحناء والركوع. وتضمن القاعدة المرنة على رأس الجهاز البخاري ملامسة إضافية مع الأقمشة، للحدّ من كمية البخار المتسرّبة وللحصول على نتائج أكثر فعالية.

    5 إعدادات للبخار

    5 إعدادات للبخار
    لأي نوع من الأقمشة

     

    تتطلب الأقمشة المختلفة كمية بخار مختلفة لتبدو في أفضل حلّتها. تتوفر خمسة إعدادات يمكنك الاختيار منها، لتزويدك بكمية البخار المناسبة دائمًا لكيّ كل أنواع الأقمشة، بدءًا من الأقمشة الدقيقة وصولاً إلى الأقمشة الأكثر سماكة. يحمى الجهاز البخاري في غضون 45 ثانية لتتمكّني من استخدام البخار بسرعة تامة.

    مجموعة متنوعة من الملحقات

    أضيفي رائحتك المفضّلة
    إلى ثيابك

     

    يمكنك إضافة رائحتك المفضّلة والمميزة إلى الثياب من خلال موزّع العطر MyEssence الفريد الذي نقدّمه. أعيدي الرونق إلى أي قطعة من الملابس وعطّريها برائحتك المفضّلة بفضل هذه الميزة المبتكرة التي يتميّز بها الجهاز البخاري للملابس.

     

    العثور على الجهاز البخاري للثياب الأنسب لك

    ProTouch 2-in-1

    ProTouch 2-in-1

    ProTouch 2-in-1

    قدر بخاري للملابس
    مقارنة الميزات
    ClearTouch

    ClearTouch

    ClearTouch

    قدر بخاري للملابس
    مقارنة الميزات
    ClearTouch Essence

    ClearTouch Essence

    ClearTouch Essence

    قدر بخاري للملابس
    مقارنة الميزات

    قوة
    • 1600 واط
    • 1600 واط
    • 2000 واط

    بخار مستمر
    • لغاية 32 غ/دقيقة
    • لغاية 32 غ/دقيقة
    • لغاية 40 غ/دقيقة

    إعدادات البخار
    • 3
    • 5
    • 5

    ملحق الدعم
    • -
    • StyleBoard
    • StyleBoard طويل جدًا

    سعة خزان المياه
    • 1,6 لترات
    • 1,6 لترات
    • 1,8 لترات
    اكتشاف أجهزة بخارية أقوى

    شراء الجهاز البخاري العمودي للثياب ComfortTouch Plus

     

    جهاز بخاري للثياب
    استخدمي MyEssence لإعادة الرونق إلى ثيابك وعطّريها برائحتك المفضّلة
    حافظي على علاّقة الثياب ثابتة في مكانها بفضل ميزة Hang&Lock
    لإزالة الروائح الكريهة والقضاء على البكتيريا بنسبة 99,9%** بفضل البخار المستمر
    يمكنك الوصول إلى أسفل الملابس بسهولة بفضل رأس الجهاز البخاري المرن.

    * تم اختبار المنتج من قبل جهة خارجية فحصًا لأنواع البكتيريا التالية: الإشريكية القولونية 8099 والمكورة العنقودية الذهبية ATCC 6538 والمبيضة البيضاء ATCC 10231 مع تطبيق البخار لمدة 8 دقائق. 

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