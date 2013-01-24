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أطلق عنان ابتسامتك الساطعة


فيليبس زوم المنتج رقم واحد لأخصائيي الأسنان في الشرق الأوسط
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    الدقائق التي ترافقك مدى العمر


    ذكريات المناسبات الخاصة تبقى معك طوال الحياة و كذلك الصور لتلك المناسبات.

    للحصول على الأسنان التي تريدها، يقدم لك نظام فيليبس زوم لتبييض الأسنان Zoom Teeth Whitening  مجموعة كاملة من الخيارات تناسب احتياجاتك ونظام حياتك.  تبييض الأسنان الاحترافي مع فيليبس زوم آمن ودائم ولا يسبب الألم ويستخدمه أكثر من 10 ملايين شخص.
    Minutes that last a lifetime
    Minutes that last a lifetime

    كيف يحسّن نظام فيليبس  لتبييض الأسنان ابتسامتك؟

    للحصول على الأسنان التي تريدها، يقدم لك نظام فيليبس زوم لتبييض الأسنان Zoom Teeth Whitening  مجموعة كاملة من الخيارات تناسب احتياجاتك ونظام حياتك.  تبييض الأسنان الاحترافي مع فيليبس زوم آمن ودائم ولا يسبب الألم ويستخدمه أكثر من 10 ملايين شخص.
    In-office whitening treatment

    كيف يحسّن نظام فيليبس  لتبييض الأسنان ابتسامتك؟

    WhiteSpeed

    يمكنك مع فيليبس زوم وايت سبيد Philips Zoom WhiteSpeed أن تحصل على ابتسامة أكثر بياضاً  في جلسة مدتها ساعة واحدة عند طبيب الأسنان.
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    Take-home whitening treatment

    التبييض في المنزل

    DayWhite and NiteWhite

    مع فيليبس زوم داي وايت  Philips Zoom DayWhite، ابتسامتك ستكون أكثر ثقةً وإشراق مع أسنان أكثر بياضاً وصحة.
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    الفرق بين علاجات التبييض الاحترافية وتلك التي تباع في الصيدليات

    علاجات التبييض غير الاحترافية هي منتجات تباع في الصيدليات دون وصفة مثل الشرائح ومعجون الأسنان.  تتفاوت هذه المنتجات في أسعارها وسهولة أو صعوبة استخدامها وفعاليتها.  


    نظام فيليبس زوم لتبييض الأسنان Philips Zoom سريع وفعال كما أنه طريقة آمنة لتبييض أسنانك. سيقوم طبيب الأسنان بتقديم العلاج لك بنفسه أو سيصنع لك قوالب تناسبك حتى تفعل ذلك في المنزل.


    يمكن أن تكون نتائج المعالجات الاحترافية فورية (أكثر بياضاً بست درجات خلال ساعة*)، ولأن طبيب الأسنان جزء من هذه العملية فستكون آمنة وموثوق بها وخالية من أية مشاكل.

     

    *بناءً على تجارب فعالية الجل المبيض 6%، التي تعود للعام 2013.

    ماذا يمكن أن تتوقع بعد أوّل جلسة من فيليبس زوم

    إتطلع على عملية تبييض الاسنان من فيليبس زوم في المنزل و في العيادة.
    إليك المعلومات العامة عن فيليبس زوم، خطوة بخطوة

    أسئلة متكررة

    ما الذي يسبب اصفرار الأسنان؟
    هناك أنواع عديدة من بقع الأسنان؛ بعضها له طبيعة وراثية أو بيئية أو دوائية.  النوع الأكثر شيوعاً هو البقع السطحية على مينا الأسنان أو تحت المينا في العاج.  تنتج البقع السطحية عن الأطعمة والمشروبات والممارسات اليومية مثل التدخين. مع الوقت، قد تخترق البقع السطحية المينا وتغير من لون العاج مما يجعل المظهر العام للسن قاتماً بسبب طبقة المينا شبه الشفافة. عندما يحدث ذلك، غالباً ما يظهر السن باللون الأصفر.
    ما هي الخيارات المتوفرة لتبييض الأسنان؟
    هناك العديد من خيارات التبييض، بدءًا من معاجين الأسنان التي تباع في الصيدليات، والمضمضة و الشرائح وحتى الحلول الاحترافية التي تجري تحت إشراف طبي مثل نظام فيليبس زوم Zoom داخل العيادة والتبييض في المنزل.
    كيف تقوم أنظمة التبييض بإزالة البقع السطحية؟
    قد تقوم منتجات معينة بإزالة البقع السطحية باستخدام التآكل أو عبر تفاعلٍ كيميائي. وقد تحتوي معاجين الأسنان المبيضة على جزيئات السيليكا التي تلمّع المينا. بينما تقوم فراشي الأسنان التي يمكن إعادة شحنها مثل فيليبس سونيكير دايموند كلين   Philips Sonicare Diamond Clean بإزالة البقع من خلال حركة الشعيرات على سطح السن.
    كيف تقوم منتجات التبييض بإزالة البقع الموجودة تحت المينا؟
    منتجات التبييض بما في ذلك بيروكسيد الهيدروجين أو بيروكسيد الكارباميد تسبب تفاعلاً كيميائياً يكسر روابط الكربون الذي يسبب البقع الصفراء. وبمجرد كسر تلك الروابط فلن تعكس لوناً أصفر بعد الآن.
    هل التبييض آمن على أسناني؟
    كما هو الحال مع أي منتج تستخدمه على جسمك، عليك التأكد من اتباع تعليمات تبييض الأسنان بعناية.  يمكن أن تسبب بعض منتجات التبييض تهيجاً للثة أو حساسية مفرطة إذا استخدمت بشكل غير صحيح أو بصورة متكررة.
    كم تدوم فترة علاجي؟
    معظم خدمات التبييض مصممة لتدوم فترة طويلة، لكن عودة الاصفرار أو البقع ممكن بسبب السلوكات الشخصية التي تعيد البقع إلى الأسنان.
    كيف أختار الحل المناسب للتبييض من فيليبس زوم Zoom؟
    فيليبس زوم Zoom هي حل احترافي متوفر فقط داخل عيادات أطباء  الأسنان.  خلال جلسة الاستشارة مع طبيب الأسنان، فقد يوصي بالحل الأفضل الذي يناسب احتياجاتك ونظام حياتك وميزانيتك.  شاهد صفحة مقارنة المنتج للحصول على مزيد من التفاصيل حول عروضنا.
    كيف يمكنني أن أحافظ على بياض أسناني بعد معالجتها بواسطة فيليبس زوم Zoom؟
    سيقدم لك طبيب الأسنان تعليمات حول الرعاية قبل وبعد المعالجة.  هناك العديد من الخيارات للمحافظة على ابتسامتك البيضاء، بما في ذلك:  علاج فيليبس زوم Zoom الذي يمكن أخذه إلى المنزل، وعلاج فيليبس زوم وايت سبيد  Philips Zoom WhiteSpeed وفرشاة فيليبس سونيكير دايموند كلين Philips Sonicare DiamondClean الكهربائية.
    ما تكلفة علاج فيليبس Zoom؟
    تتفاوت الأسعار بالاعتماد على طبيب الأسنان ويمكن أن تبدأ من 299 جنيه استرليني للمعالجة المبدئية أو أكثر لنتائج متقدمة.

    تبييض أسنان احترافي
    لأفضل النتائج وأكثرها أماناً

    Philips Zoom! before

    قبل

    Philips Zoom! after

    بعد

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