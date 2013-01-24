

ابقي على اطلاع بما يجري بواسطة أجهزة المراقبة وموازين الحرارة للأطفال من Philips Avent. اختلسي النظر لرؤية طفلك أو استمعي إليه بواسطة أجهزة مراقبة الطفل الذكية بالصوت والصورة. في النهاية، من يستطيع مقاومة فرصة اختلاس النظر بدون سبب محدد؟ اعرفي الحرارة بشكل سريع ودقيق بواسطة ميزان الحرارة الذكي الذي نقدّمه، وميزان الحرارة إثنين في واحد للحمام والغرفة.

1 بالاستناد إلى الاستطلاع الذي أجرته شركة GemSeek في ديسمبر 2015 عبر الإنترنت حول نسبة الرضى، والذي اشتركت فيه أكثر من 9000 امرأة يستخدمن منتجات الرعاية بالطفل والعلامات التجارية ذات الصلة.