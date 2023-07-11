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رجل يحلق وجهه

أدوات تشذيب متكاملة

أناقة شاملة من أعلى الرأس إلى أخمص القدمين

أداة تشذيب متكاملة

تصميم من الفولاذ المقاوم للصدأ لحلاقة دقيقة للحية والشعر والجسم

Series 9000

Series 9000

أفضل أداة تشذيب للرجال مزودة بملحق لحلاقة الجسم، تضمن إزالة الشعر مع العناية بالبشرة
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أداة Multigroomer على شاشة عرض

تسريحات متعددة

ما يصل إلى 23 أداة وملحقًا لحلاقة الوجه والرأس والجسم

خطوات ضبط دقيقة تصل إلى 5 أضعاف المعتاد

واقٍ للتشذيب الدقيق

خطوات ضبط دقيقة تصل إلى 5 أضعاف المعتاد

إمكانية ضبط الطول على خطوات بدقة تصل إلى 0.2 ملم من 1 إلى 3 ملم للحصول على التشذيب بالطول المثالي.

جاهزة للاستخدام عند الحاجة إليها

  • تشغيل يصل إلى 6 ساعات

    بطارية ليثيوم أيون قوية تعمل لمدة 15 أسبوعًا مع خيار شحن سريع في غضون 5 دقائق، لعمر أطول وأداء استثنائي.

  • يمكن استخدامها أثناء الاستحمام 100%

    مقاومة المياه لضمان الاستخدام المريح في أثناء الاستحمام وسهولة التنظيف

  • مؤشر مستوى البطارية

    مؤشر شحن يخبرك دائمًا بمعدل الشحن لتجنب نفاد البطارية في أي وقت.

شفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ بتقنية الشحذ التلقائي

أداء يدوم طويلاً لنتائج دقيقة

تحافظ الشفرات من الفولاذ المقاوم للصدأ على حدتها منذ اليوم الأول من دون الحاجة إلى التشحيم، لأداء يدوم طويلاً. 

شفرات أداة تشذيب اللحى

أداة تشذيب اللحى التي تتكيف مع احتياجاتك

تفحص تقنية BeardSense كثافة اللحية 125 مرة في الثانية وتزيد قوتها تلقائيًا عند الحاجة إلى التعامل مع اللحى الكثيفة أو الشعثاء أو الطويلة.

راحة لا مثيل لها وتحكم استثنائي

راحة لا مثيل لها وتحكم استثنائي

تصميم مريح ومميز مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ مع لمسات من المطاط لضمان قبضة مثالية

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شفرة واحدة

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