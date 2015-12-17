شروط الإستخدام

تحكم شروط الاستخدام التالية وصول المستخدم واستخدامه لهذا الموقع الالكتروني. كما يمكن لشروط وأحكام خاصّة أن تنطبق أيضًا على محتويات، أو بيانات، أو مواد، أو معلومات معينة ضمن هذا الموقع الالكتروني أو متاحة من خلاله ("الموقع")، وعلى محتويات ("المحتويات")، أو بيانات، أو مواد، أو معلومات قد يقوم المستخدم بتحميلها، أو/و إضافتها، أو/و نشرها على الموقع ("محتوى المستخدم") أو أية عمليات تتمّ من خلال هذا الموقع. ويمكن للأحكام المعينة من هذا النوع أن تُضاف إلى شروط الاستخدام المذكورة، أو قد تحلّ أحياناً محلّ شروط الاستخدام المذكورة، ولكن فقط ضمن الحدود الملحوظة صراحة.
تحكم شروط الاستخدام التالية وصول المستخدم واستخدامه لهذا الموقع الالكتروني. كما يمكن لشروط وأحكام خاصّة أن تنطبق أيضًا على محتويات، أو بيانات، أو مواد، أو معلومات معينة ضمن هذا الموقع الالكتروني أو متاحة من خلاله ("الموقع")، وعلى محتويات ("المحتويات")، أو بيانات، أو مواد، أو معلومات قد يقوم المستخدم بتحميلها، أو/و إضافتها، أو/و نشرها على الموقع ("محتوى المستخدم") أو أية عمليات تتمّ من خلال هذا الموقع. ويمكن للأحكام المعينة من هذا النوع أن تُضاف إلى شروط الاستخدام المذكورة، أو قد تحلّ أحياناً محلّ شروط الاستخدام المذكورة، ولكن فقط ضمن الحدود الملحوظة صراحة.
من خلال دخول الموقع أو استخدامه، توافق على الالتزام قانونيًا بشروط الاستخدام وجميع الأحكام والشروط المضمّنة أو المشار إليها ههنا، أو أيّة شروط وأحكام إضافية واردة في الموقع. وإن كنت لا توافق على هذه الشروط كافّة، لا يجدر بك الدخول إلى هذا الموقع أو استخدامه.
من خلال دخول الموقع أو استخدامه، توافق على الالتزام قانونيًا بشروط الاستخدام وجميع الأحكام والشروط المضمّنة أو المشار إليها ههنا، أو أيّة شروط وأحكام إضافية واردة في الموقع. وإن كنت لا توافق على هذه الشروط كافّة، لا يجدر بك الدخول إلى هذا الموقع أو استخدامه.
يحقّ لشركة فيليبس تعديل شروط الاستخدام المذكورة في أي وقت. وتصبح شروط الاستخدام المعدّلة سارية المفعول عند نشرها. ومن خلال مواصلة الدخول إلى الموقع أو استخدامه بعد عملية النشر هذه، تُعتبر أنك قد قبلت بهذه التعديلات، لذلك ننصحك بإجراء مراجعة دوريّة لأية شروط وأحكام قابلة للتطبيق. وقد تكون لمواقع الكترونية أخرى تابعة لشركة فيليبس شروط استخدام خاصة بها. تحتفظ شركة فيليبس بحقّ تعليق أو تغيير أو تيويم الموقع أو محتواه في أي وقت من دون سابق إنذار. كما تحتفظ شركة فيليبس بحق تقييد أو رفض أو إنهاء دخول أي شخص إلى الموقع أو أي جزء منه على أن يسري ذلك فورًا ومن دون إنذارمسبَق في أي وقت أو لأي سبب من الأسباب بناءً فقط على تقدير فيليبس الذاتي.
يحقّ لشركة فيليبس تعديل شروط الاستخدام المذكورة في أي وقت. وتصبح شروط الاستخدام المعدّلة سارية المفعول عند نشرها. ومن خلال مواصلة الدخول إلى الموقع أو استخدامه بعد عملية النشر هذه، تُعتبر أنك قد قبلت بهذه التعديلات، لذلك ننصحك بإجراء مراجعة دوريّة لأية شروط وأحكام قابلة للتطبيق. وقد تكون لمواقع الكترونية أخرى تابعة لشركة فيليبس شروط استخدام خاصة بها.
تحتفظ شركة فيليبس بحقّ تعليق أو تغيير أو تيويم الموقع أو محتواه في أي وقت من دون سابق إنذار. كما تحتفظ شركة فيليبس بحق تقييد أو رفض أو إنهاء دخول أي شخص إلى الموقع أو أي جزء منه على أن يسري ذلك فورًا ومن دون إنذارمسبَق في أي وقت أو لأي سبب من الأسباب بناءً فقط على تقدير فيليبس الذاتي.
يتمّ استخدام المعلومات الشخصية المتوافرة على الموقع أو المجموعة من خلاله أو بصلة به فقط بما يتماشى مع سياسة الخصوصية الخاصة بشركة فيليبس. كما تخضع شروط الاستخدام هذه لسياسة الخصوصية كما هي مبيّنة على هذا الموقع.
يتمّ استخدام المعلومات الشخصية المتوافرة على الموقع أو المجموعة من خلاله أو بصلة به فقط بما يتماشى مع سياسة الخصوصية الخاصة بشركة فيليبس. كما تخضع شروط الاستخدام هذه لسياسة الخصوصية كما هي مبيّنة على هذا الموقع.
إن جميع المعلومات (بما فيها، من دون الحصر، النصوص، والصور، والرسومات، والروابط، والمواد الأخرى) المعروضة على الموقع معروضة "كما هي" و"كما هي متوفرة". إن شركة فيليبس، وفروعها، وتوابعها، وشركائها، وجهات الترخيص لها والتزويد، تخلي نفسها من المسؤولية بموجب هذه الوثيقة وبشكل صريح ضمن النطاق المسموح به قانونًا عن أية إفادات أو ضمانات من أي نوع كانت، صريحة أم ضمنيّة، بما فيها ضمانات قابلية التسويق أو الصلاحية لغرض معيّن أو عدم الإنتهاك، أو في ما يتعلّق بتشغيل هذا الموقع أو محتواه أو محتوى المستخدم. لا تضمن شركة فيليبس وفروعها وتوابعها وشركائها وجهات الترخيص والتزويد أو تقدّم أية إفادات بأن (1) الموقع سيستوفي متطلبات المستخدم، أو (2) بأن الموقع سيعمل بلا توقّف، أو في الوقت الملائم، أو بشكل آمن، أو بشكل خال من الأخطاء، أو (3) بأن النتائج التي قد تتأتى عن استخدام الموقع (بما فيها أية معلومات أو مواد على الموقع) هي صحيحة أو كاملة أو دقيقة أو موثوقة أو تستوفي متطلبات المستخدم. هذا موقع الكتروني للاستخدام العام. ولا يجدر بالمستخدم أن يتوقع أن تُعامَل أي معلومة قد يتقدم بها ضمن محتوى المستخدم بسرية على هذا الموقع. لا تقدّم أية معلومات سريّة على هذا الموقع. إن شركة فيليبس وفروعها وتوابعها وشركائها وجهات الترخيص والتزويد غير مسؤولة بتاتَا عن أي توقّف أو حذف يطال شبكة الانترنت، أو خدمات الشبكة أو الاستضافة، ولا تضمن أن يكون الموقع أو الخدمات التي تتيح عمل هذا الموقع أو الاتصالات الالكترونية المرسلة من جانب شركة فيليبس، خالية من الفيروسات أو من أية عناصر مؤذية أخرى. تتمّ أية عملية تحميل مواد أو الحصول على مواد من خلال استخدام هذا الموقع بناءً على تقدير ذاتي من المستخدم وعلى مسؤوليته الخاصة. يتحمل المستخدم وحده أي ضرر قد يصيب نظام حاسوبه أو أي فقدان لبيانات نتيجة تحميل أية مواد مماثلة.
إن جميع المعلومات (بما فيها، من دون الحصر، النصوص، والصور، والرسومات، والروابط، والمواد الأخرى) المعروضة على الموقع معروضة "كما هي" و"كما هي متوفرة". إن شركة فيليبس، وفروعها، وتوابعها، وشركائها، وجهات الترخيص لها والتزويد، تخلي نفسها من المسؤولية بموجب هذه الوثيقة وبشكل صريح ضمن النطاق المسموح به قانونًا عن أية إفادات أو ضمانات من أي نوع كانت، صريحة أم ضمنيّة، بما فيها ضمانات قابلية التسويق أو الصلاحية لغرض معيّن أو عدم الإنتهاك، أو في ما يتعلّق بتشغيل هذا الموقع أو محتواه أو محتوى المستخدم. لا تضمن شركة فيليبس وفروعها وتوابعها وشركائها وجهات الترخيص والتزويد أو تقدّم أية إفادات بأن (1) الموقع سيستوفي متطلبات المستخدم، أو (2) بأن الموقع سيعمل بلا توقّف، أو في الوقت الملائم، أو بشكل آمن، أو بشكل خال من الأخطاء، أو (3) بأن النتائج التي قد تتأتى عن استخدام الموقع (بما فيها أية معلومات أو مواد على الموقع) هي صحيحة أو كاملة أو دقيقة أو موثوقة أو تستوفي متطلبات المستخدم.
هذا موقع الكتروني للاستخدام العام. ولا يجدر بالمستخدم أن يتوقع أن تُعامَل أي معلومة قد يتقدم بها ضمن محتوى المستخدم بسرية على هذا الموقع. لا تقدّم أية معلومات سريّة على هذا الموقع.
إن شركة فيليبس وفروعها وتوابعها وشركائها وجهات الترخيص والتزويد غير مسؤولة بتاتَا عن أي توقّف أو حذف يطال شبكة الانترنت، أو خدمات الشبكة أو الاستضافة، ولا تضمن أن يكون الموقع أو الخدمات التي تتيح عمل هذا الموقع أو الاتصالات الالكترونية المرسلة من جانب شركة فيليبس، خالية من الفيروسات أو من أية عناصر مؤذية أخرى.
تتمّ أية عملية تحميل مواد أو الحصول على مواد من خلال استخدام هذا الموقع بناءً على تقدير ذاتي من المستخدم وعلى مسؤوليته الخاصة. يتحمل المستخدم وحده أي ضرر قد يصيب نظام حاسوبه أو أي فقدان لبيانات نتيجة تحميل أية مواد مماثلة.
قد يستلزم دخول بعض مجالات الموقع واستخدام بعض الوظائف أو السمات المتوافرة على الموقع من المستخدم التسجيل كجهة مساهمة. وهذا التسجيل مجاني. عند التسجيل، يتوجب على المستخدم اختيار اسم مستخدم فريد أو "لقب" وكلمة سرّ، إضافة إلى عنوان بريد الكتروني فريد، وصالح، وآني وقابل للتحقق. لا يُسمح باستخدام أسماء مستخدمين أو عناوين بريد الكتروني منسوخة، فإذا كان الاسم أو العنوان المقدمان مستخدمين أصلًا، يُطلب من المستخدم اختيار غيرهما. إثر التسجيل، نرسل إلى المستخدم رسالة الكترونية تأكيدية تتضمّن معلومات التسجيل. في حال تعذّر وصول هذا النوع من المعلومات لأي سبب من الأسباب إلى المستخدم، قد يتم رفض أو إنهاء دخول المستخدم أو استخدامه لمجالات، أو وظائف، أو سمات الموقع حيث يكون التسجيل ضروريًا. عندئذ، ننصح المستخدم بأن يقوم فورًا بتيويم تسجيله لإبقائه دقيقاً وآنيّاً. كما أنه المسؤول الوحيد عن الحفاظ على سريّة كلمة السرّ الخاصّة به. ونحتفظ بحقّ تغيير كلمة سرّ المستخدم أو حذف المحتوى الذي يضيفه إلى الموقع أو رفض تسجيله أو إبطاله في حال اختار بناءً على تقدير ذاتي، اسم مستخدم بذيء، أو غير لائق، أو نابٍ، أو غير ملائم بشكل عام. ويتحمّل المستخدم وحده مسؤولية حصر الدخول إلى حاسوبه (حواسيبه). ويوافق المستخدم على تحمل مسؤولية جميع الأنشطة الجارية ضمن حسابه، و/أو بواسطة إسم المستخدم و/أو كلمة السر الخاصين به، والمتأتية عن سلوك المستخدم، أو تقاعسه، أو إهماله. في حال علم المستخدم بوجود أي سلوك مشبوه أو غير مسموح به في ما يتعلّق بحسابه، أو/و إسم المستخدم أو/و كلمة السرّ الخاصين به، يوافق على إبلاغنا بذلك فورًا من خلال رسالة إلكترونية. وبناءً على تقدير ذاتي، يمكننا أن نعمد إلى منع تسجيل المستخدم من أية خدمة بريد الكتروني معينة أو مزوّد محدد لخدمة الانترنت.
قد يستلزم دخول بعض مجالات الموقع واستخدام بعض الوظائف أو السمات المتوافرة على الموقع من المستخدم التسجيل كجهة مساهمة. وهذا التسجيل مجاني.
عند التسجيل، يتوجب على المستخدم اختيار اسم مستخدم فريد أو "لقب" وكلمة سرّ، إضافة إلى عنوان بريد الكتروني فريد، وصالح، وآني وقابل للتحقق. لا يُسمح باستخدام أسماء مستخدمين أو عناوين بريد الكتروني منسوخة، فإذا كان الاسم أو العنوان المقدمان مستخدمين أصلًا، يُطلب من المستخدم اختيار غيرهما. إثر التسجيل، نرسل إلى المستخدم رسالة الكترونية تأكيدية تتضمّن معلومات التسجيل. في حال تعذّر وصول هذا النوع من المعلومات لأي سبب من الأسباب إلى المستخدم، قد يتم رفض أو إنهاء دخول المستخدم أو استخدامه لمجالات، أو وظائف، أو سمات الموقع حيث يكون التسجيل ضروريًا. عندئذ، ننصح المستخدم بأن يقوم فورًا بتيويم تسجيله لإبقائه دقيقاً وآنيّاً. كما أنه المسؤول الوحيد عن الحفاظ على سريّة كلمة السرّ الخاصّة به. ونحتفظ بحقّ تغيير كلمة سرّ المستخدم أو حذف المحتوى الذي يضيفه إلى الموقع أو رفض تسجيله أو إبطاله في حال اختار بناءً على تقدير ذاتي، اسم مستخدم بذيء، أو غير لائق، أو نابٍ، أو غير ملائم بشكل عام. ويتحمّل المستخدم وحده مسؤولية حصر الدخول إلى حاسوبه (حواسيبه). ويوافق المستخدم على تحمل مسؤولية جميع الأنشطة الجارية ضمن حسابه، و/أو بواسطة إسم المستخدم و/أو كلمة السر الخاصين به، والمتأتية عن سلوك المستخدم، أو تقاعسه، أو إهماله. في حال علم المستخدم بوجود أي سلوك مشبوه أو غير مسموح به في ما يتعلّق بحسابه، أو/و إسم المستخدم أو/و كلمة السرّ الخاصين به، يوافق على إبلاغنا بذلك فورًا من خلال رسالة إلكترونية. وبناءً على تقدير ذاتي، يمكننا أن نعمد إلى منع تسجيل المستخدم من أية خدمة بريد الكتروني معينة أو مزوّد محدد لخدمة الانترنت.
من خلال إدخال أي محتوى مستخدم إلى الموقع، يوافق المستخدم على أن المواد صحيحة، وبنّاءة، وملائمة وأنها لا تحتوي على أي عنصر قد يكون غير قانوني أو حتى غير صالح للنشر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر العناصر التي (1) قد تكون افترائيّة أو مهينة بحق شخص أو كيان آخر، (2) أو قد تُلحق الأذى بأي شخص أو ملكيّة أو حتى تؤدي إلى تشويه سمعة أو مضايقة أي شخص أو منظّمة، (3) أو قد تشكل خرقًا لأيّة حقوق قانونية شخصيّة (بما فيها الحق في الخصوصية أو العلانية)، (4) أو تحمل طابعًا إباحيًا، أو مشينًا، أو مدنّسًا، أو فظًا، أو غير لائق، أو تهديديًا، (5) أو تكون قابلة للاعتراض عليها من الناحية الثقافية، أو الإثنية أو غيرها ، (6) أو تشجع على أو توحي بأي نشاط غير قانوني. يتعهد المستخدم ببذل ما يكفي من الجهد لمسح وإزالة أية فيروسات أو سمات معدية أو مضرّة أخرى قبل إضافة أية مواد. كما يجدر بالمستخدم ألا ينقل الرسائل التسلسلية، والخطط الهرميّة، والمسوحات، والإلتماسات عبر الموقع. كما يجدر به ألا يزوّر العناوين أو يتلاعب بالهويات أو أية بيانات أخرى بهدف مواراة مصدر أي محتوى و/أو محتوى مستخدم منقول عبر الموقع أو للتلاعب بوجوده على الموقع. إلى ذلك، يجب على المستخدم ألّا يخل أو يتدخل بمواقعنا، أو خوادمنا، أو شبكاتنا، أو اعتماد أي إجراء من شأنه أن يفرض عبئاً كبيرًا وغير معقول أو غير متكافئ على البنى التحتية الخاصة بنا. يصرّح المستخدم ويضمن ويؤكد على أن محتوى المستخدم المُدخل إلى الموقع لا يشكّل تعدّيًا على أيّة حقوق ملكيّة تابعة لأحد ما، على سبيل المثال لا الحصر حقوق الطبع والنشر، أو العلامة التجارية أو براءة الاختراع، أو أية موجبات بالسريّة. يقرّ المستخدم ويوافق على أن أيًّا من أفكاره، أو مشاركاته، أو محادثاته، أو أي محتوى مستخدم آخر يضيفه إلى الموقع من دون أن يخضع لحماية حقوق الملكية الفكريّة قد يتم استخدامه من جانب مساهم آخر من دون تعويض أو نسب. بموجب هذه الوثيقة، يمنح المستخدم شركة فيليبس، وفروعها، وتوابعها، وشركائها رخصة عالمية، وغير قابلة للعزل، وغير خاضعة للرسوم، وغير حصرية، وقابلة للترخيص بالباطن، وقابلة للنقل من أجل استخدام، ونسخ، وإعادة إنتاج، وتوزيع، وتأدية في العلن، وعرض في العلن، ونقل ونشر محتوى المستخدم المقدّم على هذا الموقع أو أي موقع الكتروني تابع لشركة فيليبس أو ضمن مواد أخرى تابعة لفيليبس في مجال الترويج والعلاقات العامة في أية وسيلة إعلامية أو جميعها. لا تؤيّد شركة فيليبس أي محتوى مستخدم أو أي رأي، أو توصية، أو نصيحة ذات الصلة، وترفع فيليبس عن نفسها صراحة أية وجميع المسؤوليات المرتبطة بمحتوى المستخدم.
من خلال إدخال أي محتوى مستخدم إلى الموقع، يوافق المستخدم على أن المواد صحيحة، وبنّاءة، وملائمة وأنها لا تحتوي على أي عنصر قد يكون غير قانوني أو حتى غير صالح للنشر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر العناصر التي (1) قد تكون افترائيّة أو مهينة بحق شخص أو كيان آخر، (2) أو قد تُلحق الأذى بأي شخص أو ملكيّة أو حتى تؤدي إلى تشويه سمعة أو مضايقة أي شخص أو منظّمة، (3) أو قد تشكل خرقًا لأيّة حقوق قانونية شخصيّة (بما فيها الحق في الخصوصية أو العلانية)، (4) أو تحمل طابعًا إباحيًا، أو مشينًا، أو مدنّسًا، أو فظًا، أو غير لائق، أو تهديديًا، (5) أو تكون قابلة للاعتراض عليها من الناحية الثقافية، أو الإثنية أو غيرها ، (6) أو تشجع على أو توحي بأي نشاط غير قانوني.
يتعهد المستخدم ببذل ما يكفي من الجهد لمسح وإزالة أية فيروسات أو سمات معدية أو مضرّة أخرى قبل إضافة أية مواد. كما يجدر بالمستخدم ألا ينقل الرسائل التسلسلية، والخطط الهرميّة، والمسوحات، والإلتماسات عبر الموقع. كما يجدر به ألا يزوّر العناوين أو يتلاعب بالهويات أو أية بيانات أخرى بهدف مواراة مصدر أي محتوى و/أو محتوى مستخدم منقول عبر الموقع أو للتلاعب بوجوده على الموقع. إلى ذلك، يجب على المستخدم ألّا يخل أو يتدخل بمواقعنا، أو خوادمنا، أو شبكاتنا، أو اعتماد أي إجراء من شأنه أن يفرض عبئاً كبيرًا وغير معقول أو غير متكافئ على البنى التحتية الخاصة بنا.
يصرّح المستخدم ويضمن ويؤكد على أن محتوى المستخدم المُدخل إلى الموقع لا يشكّل تعدّيًا على أيّة حقوق ملكيّة تابعة لأحد ما، على سبيل المثال لا الحصر حقوق الطبع والنشر، أو العلامة التجارية أو براءة الاختراع، أو أية موجبات بالسريّة.
يقرّ المستخدم ويوافق على أن أيًّا من أفكاره، أو مشاركاته، أو محادثاته، أو أي محتوى مستخدم آخر يضيفه إلى الموقع من دون أن يخضع لحماية حقوق الملكية الفكريّة قد يتم استخدامه من جانب مساهم آخر من دون تعويض أو نسب.
بموجب هذه الوثيقة، يمنح المستخدم شركة فيليبس، وفروعها، وتوابعها، وشركائها رخصة عالمية، وغير قابلة للعزل، وغير خاضعة للرسوم، وغير حصرية، وقابلة للترخيص بالباطن، وقابلة للنقل من أجل استخدام، ونسخ، وإعادة إنتاج، وتوزيع، وتأدية في العلن، وعرض في العلن، ونقل ونشر محتوى المستخدم المقدّم على هذا الموقع أو أي موقع الكتروني تابع لشركة فيليبس أو ضمن مواد أخرى تابعة لفيليبس في مجال الترويج والعلاقات العامة في أية وسيلة إعلامية أو جميعها.
لا تؤيّد شركة فيليبس أي محتوى مستخدم أو أي رأي، أو توصية، أو نصيحة ذات الصلة، وترفع فيليبس عن نفسها صراحة أية وجميع المسؤوليات المرتبطة بمحتوى المستخدم.
في أي حال من الأحوال، لا تتحمل شركة فيليبس، أو أي من فروعها، أو توابعها، أو شركائها، أو جهات الترخيص والتزويد، المسؤوليّة عن أية أضرار غير مباشرة، أو تبعيّة، أو عقابية، أو خاصة، أو عرضيّة أو غيرها من الأضرار التي قد تنتج من أو تنبثق عن أو تتأتى عن دخول، أو استخدام، أو عدم إمكانية الدخول إلى أو استخدام هذا الموقع، أو المحتوى، أو محتوى المستخدم، حتى وإن كانت فيليبس قد أُحيطت علمًا بإمكانية وقوع أضرار من هذا النوع،ما عدا في حالات نشوء أضرار كهذه نتيجةً للتزوير أو التحريفات الاحتيالية من جانب شركة فيليبس. إن كان المستخدم في دولة أو ولاية لا تسمح بأي من الاستثناءات أو الحدود المذكورة أعلاه ذات الصلة بالمسؤولية أو بأي رفع مسؤولية من الضمانات كما هي واردة في القسم 4 أعلاه، لا تُطبّق هذه الاستثناءات والحدود إلا ضمن نطاق عدم السماح بهذه الاستثناءات والحدود. في حالات مماثلة، تنحصر الاستثناءات والحدود بأوسع نطاق مسموح به بموجب القانون المعمول به.
في أي حال من الأحوال، لا تتحمل شركة فيليبس، أو أي من فروعها، أو توابعها، أو شركائها، أو جهات الترخيص والتزويد، المسؤوليّة عن أية أضرار غير مباشرة، أو تبعيّة، أو عقابية، أو خاصة، أو عرضيّة أو غيرها من الأضرار التي قد تنتج من أو تنبثق عن أو تتأتى عن دخول، أو استخدام، أو عدم إمكانية الدخول إلى أو استخدام هذا الموقع، أو المحتوى، أو محتوى المستخدم، حتى وإن كانت فيليبس قد أُحيطت علمًا بإمكانية وقوع أضرار من هذا النوع،ما عدا في حالات نشوء أضرار كهذه نتيجةً للتزوير أو التحريفات الاحتيالية من جانب شركة فيليبس.
إن كان المستخدم في دولة أو ولاية لا تسمح بأي من الاستثناءات أو الحدود المذكورة أعلاه ذات الصلة بالمسؤولية أو بأي رفع مسؤولية من الضمانات كما هي واردة في القسم 4 أعلاه، لا تُطبّق هذه الاستثناءات والحدود إلا ضمن نطاق عدم السماح بهذه الاستثناءات والحدود. في حالات مماثلة، تنحصر الاستثناءات والحدود بأوسع نطاق مسموح به بموجب القانون المعمول به.
ليست شركة فيليبس بأي شكل من الأشكال مسؤولة عن محتوى أي موقع تعود ملكيّته لطرف ثالث وقد يكون مرتبطاً بالموقع من خلال الترابط التشعبي، سواء كان هذا الرابط التشعبي أم لم يكن متوافراً من جانب الموقع أو طرف ثالث تماشيًا مع شروط الاستخدام. لا يشكل أي رابط على موقعنا يعود لموقع آخر تأييدًا لهذا الموقع أو رأيًا أو ضمانة ذات صلة بدقة، أو مزامنة، أو ملاءمة محتوى أي موقع الكتروني له رابط على موقعنا، وبالتالي، لا نتحمّل أية مسؤولية في هذا الصدد. أي برنامج متاح للتحميل على الموقع أو من خلاله مرخص له ويخضع لأحكام أية اتفاقية ترخيص قابلة للتطبيق. وباستثناء ما جاء في اتفاقية الترخيص القابلة للتطبيق، يتم إتاحة البرنامج لاستخدامه من جانب المستخدمين النهائيين فقط، وإن أية عملية نسخ، أو إعادة إنتاج، أو إعادة توزيع للبرنامج ممنوعة صراحة. وفي حال وُجدت أية ضمانات ذات صلة ببرنامج من هذا النوع فهي تُطبّق فقط كما جاءت صراحة في اتفاقية الترخيص القابلة للتطبيق. وتقوم شركة فيليبس بموجبه بإخلاء نفسها من أية بيانات أو ضمانات إضافية من أي نوع كانت، صريحة أم ضمنيّة، بما فيها ضمانات قابليّة التسويق أو الصلاحية لغرض معيّن أو عدم التعدّي على البرنامج المذكور.
ليست شركة فيليبس بأي شكل من الأشكال مسؤولة عن محتوى أي موقع تعود ملكيّته لطرف ثالث وقد يكون مرتبطاً بالموقع من خلال الترابط التشعبي، سواء كان هذا الرابط التشعبي أم لم يكن متوافراً من جانب الموقع أو طرف ثالث تماشيًا مع شروط الاستخدام. لا يشكل أي رابط على موقعنا يعود لموقع آخر تأييدًا لهذا الموقع أو رأيًا أو ضمانة ذات صلة بدقة، أو مزامنة، أو ملاءمة محتوى أي موقع الكتروني له رابط على موقعنا، وبالتالي، لا نتحمّل أية مسؤولية في هذا الصدد.
أي برنامج متاح للتحميل على الموقع أو من خلاله مرخص له ويخضع لأحكام أية اتفاقية ترخيص قابلة للتطبيق. وباستثناء ما جاء في اتفاقية الترخيص القابلة للتطبيق، يتم إتاحة البرنامج لاستخدامه من جانب المستخدمين النهائيين فقط، وإن أية عملية نسخ، أو إعادة إنتاج، أو إعادة توزيع للبرنامج ممنوعة صراحة. وفي حال وُجدت أية ضمانات ذات صلة ببرنامج من هذا النوع فهي تُطبّق فقط كما جاءت صراحة في اتفاقية الترخيص القابلة للتطبيق. وتقوم شركة فيليبس بموجبه بإخلاء نفسها من أية بيانات أو ضمانات إضافية من أي نوع كانت، صريحة أم ضمنيّة، بما فيها ضمانات قابليّة التسويق أو الصلاحية لغرض معيّن أو عدم التعدّي على البرنامج المذكور.
إن حقوق الطبع والنشر وجميع حقوق الملكية المتصلة بالمحتوى المقدم من جانب فيليبس، و/أو توابعها، و/أو فروعها، و/أو شركائها، إضافة إلى برمجية تشغيل الموقع ونشره، وجمع البيانات على الموقع، وتنظيم، وتسلسل، وترتيب الموقع، كلها ملك لشركة "كونينكليكي فيليبس إلكترونكس أن.في. و/أو شركائها، و/أو الجهات المرخصة لها. وإن جميع الحقوق المتصلة بالمحتوى وغير الممنوحة صراحة محفوظة بموجبه. فيليبس علامة تجارية مسجّلة وخاصة بكونينكليكي فيليبس إلكترونكس أن.في. تشكل فيليبس وجميع العلامات التجارية المسجلة الأخرى والخاصة بكونينكليكي فيليبس إلكترونكس أن.في. وتوابعها أصولًا مهمة بالنسبة إلى الشركة. كما أن الاستخدام الصحيح لهذه العلامات التجارية مهمٌّ والمستخدم ملزم باحترام توجيهات فيليبس في الإشارة إلى منتجات شركتنا وخدماتها. والمعلومات الإضافية متوفرة بهذا الشأن ههنا. إن استخدام وتسجيل إسم فيليبس هو حق حصري محفوظ لشركتنا. لا يحقّ لأحد تسجيل أو استخدام إسم شركة، أو إسم قانوني، أو إسم تجاري، أو إسم النطاق أو إسم آخر، أو توجيه أو توصيف، يشكّل إسم فيليبس أو أي إسم شبيه ملحق به أو أي اسم يكون جزءًا من إسم فيليبس، جزءًا منه، أو يحتوي على أية علامة تجارية أخرى مسجلة تملكها كونينكليكي فيليبس إلكترونكس أن.في.
إن حقوق الطبع والنشر وجميع حقوق الملكية المتصلة بالمحتوى المقدم من جانب فيليبس، و/أو توابعها، و/أو فروعها، و/أو شركائها، إضافة إلى برمجية تشغيل الموقع ونشره، وجمع البيانات على الموقع، وتنظيم، وتسلسل، وترتيب الموقع، كلها ملك لشركة "كونينكليكي فيليبس إلكترونكس أن.في. و/أو شركائها، و/أو الجهات المرخصة لها. وإن جميع الحقوق المتصلة بالمحتوى وغير الممنوحة صراحة محفوظة بموجبه.
فيليبس علامة تجارية مسجّلة وخاصة بكونينكليكي فيليبس إلكترونكس أن.في.
تشكل فيليبس وجميع العلامات التجارية المسجلة الأخرى والخاصة بكونينكليكي فيليبس إلكترونكس أن.في. وتوابعها أصولًا مهمة بالنسبة إلى الشركة. كما أن الاستخدام الصحيح لهذه العلامات التجارية مهمٌّ والمستخدم ملزم باحترام توجيهات فيليبس في الإشارة إلى منتجات شركتنا وخدماتها. والمعلومات الإضافية متوفرة بهذا الشأن ههنا.
إن استخدام وتسجيل إسم فيليبس هو حق حصري محفوظ لشركتنا. لا يحقّ لأحد تسجيل أو استخدام إسم شركة، أو إسم قانوني، أو إسم تجاري، أو إسم النطاق أو إسم آخر، أو توجيه أو توصيف، يشكّل إسم فيليبس أو أي إسم شبيه ملحق به أو أي اسم يكون جزءًا من إسم فيليبس، جزءًا منه، أو يحتوي على أية علامة تجارية أخرى مسجلة تملكها كونينكليكي فيليبس إلكترونكس أن.في.
هذا الموقع علني بطبيعته وأية معلومات تُقدّم عليه تُعتبر غير سريّة. ويقرّ المستخدم بأن إضافة أية ابتكارات مكرّسة في أي محتوى مستخدم صادر عنه يشكّل "نشرًا" لهذا الإبتكار بموجب قوانين براءة الإختراع القابلة للتطبيق. ويقرّ المستخدم بأن أي محتوى مستخدم و/أو نقاش على الموقع قد يخضع لبراءة الإختراع، والعلامات التجارية، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية الخاصة بفيليبس، أو فروعها، أو توابعها، أو شركائها، أو أطراف ثالثة. في حال حاول المستخدم استغلال أية أفكار، أو مقترحات، أو حلول، أو محتوى مستخدم آخر معروض على الموقع، يتعين عليه الحصول على تصريح مناسب ذات صلة بالملكية الفكرية قبل الانطلاق في أي سلوك استغلالي من هذا القبيل.
هذا الموقع علني بطبيعته وأية معلومات تُقدّم عليه تُعتبر غير سريّة. ويقرّ المستخدم بأن إضافة أية ابتكارات مكرّسة في أي محتوى مستخدم صادر عنه يشكّل "نشرًا" لهذا الإبتكار بموجب قوانين براءة الإختراع القابلة للتطبيق.
ويقرّ المستخدم بأن أي محتوى مستخدم و/أو نقاش على الموقع قد يخضع لبراءة الإختراع، والعلامات التجارية، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية الخاصة بفيليبس، أو فروعها، أو توابعها، أو شركائها، أو أطراف ثالثة. في حال حاول المستخدم استغلال أية أفكار، أو مقترحات، أو حلول، أو محتوى مستخدم آخر معروض على الموقع، يتعين عليه الحصول على تصريح مناسب ذات صلة بالملكية الفكرية قبل الانطلاق في أي سلوك استغلالي من هذا القبيل.
في حال كان المستخدم على علم أو على شك بأن أيًا من المواد المعروضة على الموقع (بما فيها من باب المثال لا الحصر، المواد المنشورة ضمن المنتديات) قد تعرّضت لاستخدام أو نسخ بطريقة تشكّل تعديًا على حقوق الطبع والنشر، هو مدعو إلى إرسال بلاغ بهذا الشأن إلى وكيل فيليبس المعتمد المعيّن أدناه. ووفقًا لقانون الألفية لحقوق الطبع والنشر الرقمية الصادر في الولايات المتحدة، قانون 17 من قوانين الولايات المتحدة، القسم 512 (ج)(3)، على المستخدم أن يلتزم بالمستلزمات التالية: وجود توقيع خطّي أو الكتروني من صاحب حقوق الطبع والنشر أو الشخص المخوّل بالتصرف باسم صاحب حق حصري يُفترَض أنه تعرض للانتهاك؛ يمكن الاتصال بالوكيل المعتمد لاستلام شكاوى انتهاك حقوق الطبع والنشر على العنوان التالي: يمكن توصيل الشكاوى على العنوان التالي: من خلال البريد: فيليبس إنترناشونيل بي. في.، بواسطة الفاكس: فيليبس إنترناشونيل، بي. في.، يتم تقديم المعلومات المذكورة آنفًا بشكل حصري من أجل إعلام فيليبس بأن موادًا تتمتّع بحقوق طبع ونشر قد تكون قد تعرَضت للانتهاك. علمًا أن جميع الاستفسارات الأخرى، مثل الأسئلة والطلبات ذات الصلة بالمنتج، أو هواجس متصلة بمحتوى غير مناسب وبمعلومات منشورة بصورة غير ملائمة، لن تلقى إجابة من خلال هذه العملية.
تحديد للعمل المحفوظ بحقوق الطبع والنشر الذي يُفترَض أنه تعرّض للإنتهاك ؛ وفي حال تمت تغطية عدّة أعمال محفوظة بحقوق طبع ونشر على موقع الكتروني واحد بموجب إنذار وحيد، تقديم لائحة تمثيلية عن الأعمال المذكورة والموجودة على الموقع؛
تحديد المواد التي يُفترَض أنها منتهكَة أو الخاضعة لنشاط إنتهاكي والمنوي إزالتها أو إبطال إمكانية الدخول إليها، إضافة إلى معلومات كافية بصورة معقولة تسمح لنا بتحديد مكان المواد؛
توفير معلومات كافية بصورة معقولة تسمح لنا بالاتصال بصاحب الإنذار، مثل العنوان، ورقم الهاتف، وعنوان بريد الكتروني يمكن الاتصال بصاحب الإنذار من خلاله في حال توافره؛
تقديم إفادة حسن نيّة من صاحب الإنذار بأن المستخدم يرى أن استخدام المواد بالطريقة المشتكى منها لا يسمح به صاحب حقوق الطبع والنشر، أو عميله، أو القانون؛
تقديم إفادة بأن المعلومات المدرجة في الإنذار دقيقة تحت طائلة عقوبة الحنث باليمين، وبأن صاحب الإنذار هو صاحب حقوق الطبع والنشر أو الشخص المخوّل بالتصرف باسم صاحب حق حصري يُفترَض أنه تعرض للانتهاك.
القسم القانوني في الشركة
أمستلبلاين 2
ص.ب. 77900
أمستردام
هولندا
القسم القانوني في الشركة
أمستردام
هولندا
+ 5977230 20 31
في حال كان المستخدم على علم أو على شك بأن أيًا من المواد المعروضة على الموقع (بما فيها من باب المثال لا الحصر، المواد المنشورة ضمن المنتديات) قد تعرّضت لاستخدام أو نسخ بطريقة تشكّل تعديًا على حقوق الطبع والنشر، هو مدعو إلى إرسال بلاغ بهذا الشأن إلى وكيل فيليبس المعتمد المعيّن أدناه. ووفقًا لقانون الألفية لحقوق الطبع والنشر الرقمية الصادر في الولايات المتحدة، قانون 17 من قوانين الولايات المتحدة، القسم 512 (ج)(3)، على المستخدم أن يلتزم بالمستلزمات التالية:
وجود توقيع خطّي أو الكتروني من صاحب حقوق الطبع والنشر أو الشخص المخوّل بالتصرف باسم صاحب حق حصري يُفترَض أنه تعرض للانتهاك؛
يمكن الاتصال بالوكيل المعتمد لاستلام شكاوى انتهاك حقوق الطبع والنشر على العنوان التالي:
يمكن توصيل الشكاوى على العنوان التالي:
من خلال البريد: فيليبس إنترناشونيل بي. في.،
بواسطة الفاكس: فيليبس إنترناشونيل، بي. في.،
يتم تقديم المعلومات المذكورة آنفًا بشكل حصري من أجل إعلام فيليبس بأن موادًا تتمتّع بحقوق طبع ونشر قد تكون قد تعرَضت للانتهاك. علمًا أن جميع الاستفسارات الأخرى، مثل الأسئلة والطلبات ذات الصلة بالمنتج، أو هواجس متصلة بمحتوى غير مناسب وبمعلومات منشورة بصورة غير ملائمة، لن تلقى إجابة من خلال هذه العملية.
يوافق المستخدم على التعويض عن وحماية فيليبس، وفروعها، وتبعاتها، وشركائها، وجهات التزويد وكل من مسؤوليهم، ومدرائهم، وموظفيهم، والمساهمين، والممثلين القانونيين، والعملاء، وخلفائهم، ومعينيهم من وضد أية أضرار، أو خصوم، أو تكاليف، أو نفقات (بما فيها أتعاب المحامين والمختصّين المعقولة وتكاليف الدعاوي) المتأتية عن نشر، أو محتوى، أو نقل أية رسالة، أو بيانات، أو مواد، أو أي محتوى مستخدم آخر يدخله المستخدم إلى الموقع أو أي خرق من جانب المستخدم لشروط الاستخدام المذكورة. في حال صدور أي شكوى أو إجراء قضائي بسبب أية رسالة، أو أي محتوى مستخدم آخر ينشره المستخدم، تحتفظ فيليبس بحقّ الكشف عن هوية المستخدم المعني وعن أية معلومات أخرى قد تكون متوافرة لدى فيليبس عن المستخدم. في حال نشب نزاع بين أحد المستخدمين ومستخدم آخر أو أكثر، تُعفى شركة فيليبس، وفروعها، وتوابعها، وشركائها، وجهات التزويد، وكل من مسؤوليهم، ومدرائهم، وموظفيهم، والمساهمين، والممثلين القانونيين، والعملاء، وخلفائهم، ومعينيهم من أية شكاوى، ومطالب، وعطل وضرر (فعليّة أو تبعيّة) من أي نوع وطبيعة، معروفة أو غير معروفة، تتأتى عن نزاعات مماثلة أو متصلة بها بأي طريقة.
يوافق المستخدم على التعويض عن وحماية فيليبس، وفروعها، وتبعاتها، وشركائها، وجهات التزويد وكل من مسؤوليهم، ومدرائهم، وموظفيهم، والمساهمين، والممثلين القانونيين، والعملاء، وخلفائهم، ومعينيهم من وضد أية أضرار، أو خصوم، أو تكاليف، أو نفقات (بما فيها أتعاب المحامين والمختصّين المعقولة وتكاليف الدعاوي) المتأتية عن نشر، أو محتوى، أو نقل أية رسالة، أو بيانات، أو مواد، أو أي محتوى مستخدم آخر يدخله المستخدم إلى الموقع أو أي خرق من جانب المستخدم لشروط الاستخدام المذكورة. في حال صدور أي شكوى أو إجراء قضائي بسبب أية رسالة، أو أي محتوى مستخدم آخر ينشره المستخدم، تحتفظ فيليبس بحقّ الكشف عن هوية المستخدم المعني وعن أية معلومات أخرى قد تكون متوافرة لدى فيليبس عن المستخدم.
في حال نشب نزاع بين أحد المستخدمين ومستخدم آخر أو أكثر، تُعفى شركة فيليبس، وفروعها، وتوابعها، وشركائها، وجهات التزويد، وكل من مسؤوليهم، ومدرائهم، وموظفيهم، والمساهمين، والممثلين القانونيين، والعملاء، وخلفائهم، ومعينيهم من أية شكاوى، ومطالب، وعطل وضرر (فعليّة أو تبعيّة) من أي نوع وطبيعة، معروفة أو غير معروفة، تتأتى عن نزاعات مماثلة أو متصلة بها بأي طريقة.
نملك الحق الحصري في إقفال الموقع أو أي جزء منه لأي سبب وفي أي وقت بدون إنذار أو موافقة. لا نتحمّل أية مسؤولية أو تبعات تتأتى عن العجز عن تخزين أو حذف أية محتويات و/أو محتوى مستخدم معروض على الموقع.
نملك الحق الحصري في إقفال الموقع أو أي جزء منه لأي سبب وفي أي وقت بدون إنذار أو موافقة. لا نتحمّل أية مسؤولية أو تبعات تتأتى عن العجز عن تخزين أو حذف أية محتويات و/أو محتوى مستخدم معروض على الموقع.
قد يحتوي الموقع على إشارات لمنتجات أو خدمات معينة خاصة بفيليبس قد لا تكون متاحة (بسهولة) في بلد محدد. وأية إشارة من هذا النوع لا توحي أو تضمن بأن أية منتجات أو خدمات مماثلة سوف تكون متوافرة في أي وقت في بلد محدّد. يُرجى الاتصال بوكيل أعمال فيليبس المحلي لمزيد من المعلومات.
قد يحتوي الموقع على إشارات لمنتجات أو خدمات معينة خاصة بفيليبس قد لا تكون متاحة (بسهولة) في بلد محدد. وأية إشارة من هذا النوع لا توحي أو تضمن بأن أية منتجات أو خدمات مماثلة سوف تكون متوافرة في أي وقت في بلد محدّد. يُرجى الاتصال بوكيل أعمال فيليبس المحلي لمزيد من المعلومات.
Tقد تحتوي المعلومات المتاحة على هذا الموقع بعض البيانات الاستشرافية المرتبطة بالوضع المالي، ونتائج عمليات وأعمال فيليبس، وبعض خطط وأهداف لدى فيليبس بشأن هذه البنود. ونحذّر القراء من أن ما من بيان استشرافي يشكل ضمانة للأداء المستقبلي، وأن النتائج الواقعية قد تختلف ماديًا عن المضمّنة في البيانات الاستشرافية. وتشمل الأمثلة عن البيانات الاستشرافية بيانات تقدمنا بها بشأن إستراتيجيتنا، وتقديرنا لنمو المبيعات، والأرباح الإجمالية المستقبلية والادخار في التكاليف، والتطورات المستقبلية في عملنا الأساسي وفوائد عمليات التملك المستقبلية، ووضع رأس المال الخاص بنا. وإن البيانات الاستشرافية تنطوي بطبيعتها على مخاطر وشكوك لأنها متعلقة بأحداث وظروف مستقبلية كما أن هناك عوامل كثيرة قد تؤدي إلى تغير النتائج والتطورات الواقعية بشكل مادي مقارنة مع تلك المعبّر عنها صراحة أو ضمنيًا في هذه البيانات الاستشرافية. إلى ذلك، تخضع البيانات الاستشرافية لجملة أمور منها ظروف الاقتصاد والأعمال في العالم، والتطبيق الناجح لإستراتيجيتنا، وقدرتنا على تحديد واستكمال عمليات الشراء الناجحة ودمجها في أعمالنا، وتفضيلات المستهلك المتعلقة بمنتجاتنا الجديدة وغير الجديدة، وقدرتنا على تطوير منتجات جديدة وتسويقها، وقدرتنا على تحقيق الأرباح من هذه الإستراتيجية، وسياسات وإجراءات السلطات الحكومية والناظمة، والتغيرات التشريعية، ووقع المنافسة، وبعض هذه العوامل خارج عن سيطرتنا. نتيجة لذلك، قد تختلف النتائج الواقعية التي نحققها في المستقبل بصورة مادية عن الخطط، والغايات، والتوقعات المبيّنة في بيانات إستشرافية مماثلة. ويتم تحديد مخاطر وعوامل إضافية في وثائقنا التي أودعناها لدى اللجنة الأميركية للأوراق المالية والبورصات (اللجنة) أو زوّدناها بها، بما فيها النموذج 20 في تقريرنا السنوي الأخير، وهو متوفر على موقع اللجنة www.sec.gov وإن أية بيانات إستشرافية من جانبنا أو نيابة عنا تصبح فاعلة فقط إبتداءً من تاريخ التقدم بها. ولا نعمد إلى تيويم البيانات الاستشرافية لتعكس أي تغيير في التوقعات الملحقة بها أو تغيرات في الأحداث، أو الشروط، أو الظروف التي يستند إليها بيان من هذا النوع. لكن، يتوجب على القارئ متابعة أية إضافة أدخلناها أو قد ندخلها على باب التنصل من خلال الوثائق التي أرسلناها أو قد نرسلها إلى اللجنة.
Tقد تحتوي المعلومات المتاحة على هذا الموقع بعض البيانات الاستشرافية المرتبطة بالوضع المالي، ونتائج عمليات وأعمال فيليبس، وبعض خطط وأهداف لدى فيليبس بشأن هذه البنود. ونحذّر القراء من أن ما من بيان استشرافي يشكل ضمانة للأداء المستقبلي، وأن النتائج الواقعية قد تختلف ماديًا عن المضمّنة في البيانات الاستشرافية. وتشمل الأمثلة عن البيانات الاستشرافية بيانات تقدمنا بها بشأن إستراتيجيتنا، وتقديرنا لنمو المبيعات، والأرباح الإجمالية المستقبلية والادخار في التكاليف، والتطورات المستقبلية في عملنا الأساسي وفوائد عمليات التملك المستقبلية، ووضع رأس المال الخاص بنا. وإن البيانات الاستشرافية تنطوي بطبيعتها على مخاطر وشكوك لأنها متعلقة بأحداث وظروف مستقبلية كما أن هناك عوامل كثيرة قد تؤدي إلى تغير النتائج والتطورات الواقعية بشكل مادي مقارنة مع تلك المعبّر عنها صراحة أو ضمنيًا في هذه البيانات الاستشرافية. إلى ذلك، تخضع البيانات الاستشرافية لجملة أمور منها ظروف الاقتصاد والأعمال في العالم، والتطبيق الناجح لإستراتيجيتنا، وقدرتنا على تحديد واستكمال عمليات الشراء الناجحة ودمجها في أعمالنا، وتفضيلات المستهلك المتعلقة بمنتجاتنا الجديدة وغير الجديدة، وقدرتنا على تطوير منتجات جديدة وتسويقها، وقدرتنا على تحقيق الأرباح من هذه الإستراتيجية، وسياسات وإجراءات السلطات الحكومية والناظمة، والتغيرات التشريعية، ووقع المنافسة، وبعض هذه العوامل خارج عن سيطرتنا. نتيجة لذلك، قد تختلف النتائج الواقعية التي نحققها في المستقبل بصورة مادية عن الخطط، والغايات، والتوقعات المبيّنة في بيانات إستشرافية مماثلة. ويتم تحديد مخاطر وعوامل إضافية في وثائقنا التي أودعناها لدى اللجنة الأميركية للأوراق المالية والبورصات (اللجنة) أو زوّدناها بها، بما فيها النموذج 20 في تقريرنا السنوي الأخير، وهو متوفر على موقع اللجنة www.sec.gov وإن أية بيانات إستشرافية من جانبنا أو نيابة عنا تصبح فاعلة فقط إبتداءً من تاريخ التقدم بها. ولا نعمد إلى تيويم البيانات الاستشرافية لتعكس أي تغيير في التوقعات الملحقة بها أو تغيرات في الأحداث، أو الشروط، أو الظروف التي يستند إليها بيان من هذا النوع. لكن، يتوجب على القارئ متابعة أية إضافة أدخلناها أو قد ندخلها على باب التنصل من خلال الوثائق التي أرسلناها أو قد نرسلها إلى اللجنة.
تخضع شروط الاستخدام المذكورة لقوانين إنكلترا وويلز وتفسَّر بموجبها. يوافق المستخدم على اختصاص المحاكم غير الحصري في المملكة المتحدة للنظر في النزاعات، أو الشكاوى، أو أسباب الدعوى المتأتية عن، أو المنبثقة من، أو المتصلة بشروط الاستخدام هذه أو استخدام الموقع، بما في ذلك أية نزاعات متصلة بوجود أو صلاحية شروط الاستخدام المذكورة، شريطة أن يوافق المستخدم على إحالة أي نزاع، أو شكوى، أو أسباب الدعوى بصورة حصرية أمام محاكم المملكة المتحدة.
تخضع شروط الاستخدام المذكورة لقوانين إنكلترا وويلز وتفسَّر بموجبها. يوافق المستخدم على اختصاص المحاكم غير الحصري في المملكة المتحدة للنظر في النزاعات، أو الشكاوى، أو أسباب الدعوى المتأتية عن، أو المنبثقة من، أو المتصلة بشروط الاستخدام هذه أو استخدام الموقع، بما في ذلك أية نزاعات متصلة بوجود أو صلاحية شروط الاستخدام المذكورة، شريطة أن يوافق المستخدم على إحالة أي نزاع، أو شكوى، أو أسباب الدعوى بصورة حصرية أمام محاكم المملكة المتحدة.
في حال اتضح أن أيًا من أحكام شروط الاستخدام المذكورة باطلة أو غير قابلة للإنفاذ، يُعمد حينذاك إلى استبدال الأحكام الباطلة أو غير القابلة للإنفاذ بأحكام سارية المفعول وقابلة للإنفاذ تتطابق بالشكل الأمثل مع نيّة الأحكام الأصلية، مع وجوب إنفاذ ما تبقى من أحكام.
في حال اتضح أن أيًا من أحكام شروط الاستخدام المذكورة باطلة أو غير قابلة للإنفاذ، يُعمد حينذاك إلى استبدال الأحكام الباطلة أو غير القابلة للإنفاذ بأحكام سارية المفعول وقابلة للإنفاذ تتطابق بالشكل الأمثل مع نيّة الأحكام الأصلية، مع وجوب إنفاذ ما تبقى من أحكام.
لا أي إخفاق من جانب فيليبس في إنفاذ أي جزء من شروط الاستخدام المذكورة تنازلًا عن أي من حقوق فيليبس بموجب شروط الاستخدام المذكورة، سواء في سياق أعمال ماضية أو مستقبلية من جانب أي شخص. لا يتم اعتبار تلقي فيليبس لأية أموال أو اعتماد أي شخص على إجراءات فيليبس أساسًا للتنازل عن أي جزء من شروط الاستخدام المذكورة. ووحده التنازل المحدّد والخطّي والموقّع من جانب ممثل معتمد من جانب فيليبس يحمل أي أثر قانوني من أي نوع كان.
لا أي إخفاق من جانب فيليبس في إنفاذ أي جزء من شروط الاستخدام المذكورة تنازلًا عن أي من حقوق فيليبس بموجب شروط الاستخدام المذكورة، سواء في سياق أعمال ماضية أو مستقبلية من جانب أي شخص. لا يتم اعتبار تلقي فيليبس لأية أموال أو اعتماد أي شخص على إجراءات فيليبس أساسًا للتنازل عن أي جزء من شروط الاستخدام المذكورة. ووحده التنازل المحدّد والخطّي والموقّع من جانب ممثل معتمد من جانب فيليبس يحمل أي أثر قانوني من أي نوع كان.
إن العناوين الخاصة بأقسام شروط الاستخدام معتمدة على سبيل الملاءمة فقط ولا تشكّل بموجبه جزءًا من شروط الاستخدام أو تؤثر بأية طريقة على معنى هذه الشروط أو تفسيرها. قد يتيح هذا الموقع روابط لمواقع أخرى لا تخضع لرقابة فيليبس. بالتالي، لا تُعتبَر فيليبس مسؤولة بأي شكل من الأشكال عن محتويات مواقع أخرى من هذا النوع. توفر فيليبس هذه الروابط من باب الملاءمة فقط بالنسبة إلى مستخدم الموقع. ولا يعني تضمين أي رابط لأي موقع من هذا النوع تأييد فيليبس لمحتوى هذه المواقع الالكترونية. إن حقوق الطبع والنشر وجميع حقوق الملكية الأخرى ذات الصلة بالمحتوى (بما فيها على سبيل المثال لا الحصر، البرمجيات، والصوتيات، والشرائط المصوّرة، والنصوص، والصور) تبقى بعهدة كونيكليكي فيليبس إلكترونيكس أن. في. أو جهات الترخيص لها. إن جميع الحقوق ذات الصلة بالمحتوى وغير الممنوحة صراحة بموجبه محفوظة. باستثناء ما ينص على خلاف ذلك، إن المحتوى المنشور على هذا الموقع قابل للنسخ أو التوزيع بشكل غير معدّل لغايات الاستخدام الشخصي وغير التجاري فقط. وأي استخدام آخر للمحتوى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التوزيع، أو النسخ، أو التعديل، أو العرض، أو النقل بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من فيليبس ممنوع منعًا باتًا. ويجب الإبقاء على جميع حقوق الطبع والنشر وأية إشعارات أخرى متصلة بالملكية في جميع النسخ. إن أية مواد أو معلومات يرسلها المستخدم ("مواد المستخدم") من خلال الموقع أو بشكل متصل به تُعامل على أساس أنها غير سريّة، وغير مملوكة، وبالتالي تصبح ملكًا لفيليبس وتخضع لأية سياسات خصوصية مدرجة على الموقع. قد تستخدم فيليبس مواد المستخدم هذه كما تراه مناسباً، في أي مكان من العالم، من دون واجب التعويض، وبدون نفاذ أية حقوق أخلاقية، و/أو حقوق ملكية فكرية، و/أو حقوق ملكية أخرى ذات صلة بمواد المستخدم هذه أو متأتية عنها. قد يحتوي الموقع على إشارات لمنتجات أو خدمات معينة خاصة بفيليبس قد لا تكون متاحة (بسهولة) في بلد محدد. وأية إشارة من هذا النوع لا توحي أو تضمن بأن أي منتجات أو خدمات مماثلة سوف تكون متوفرة في أي وقت في بلد محدّد. يُرجى الاتصال بوكيل أعمال فيليبس المحلي لمزيد من المعلومات. إن أي برنامج متاح للتحميل على الموقع أو من خلاله مرخص له ويخضع لأحكام اتفاقية الترخيص القابلة للتطبيق. وباستثناء ما جاء في اتفاقية الترخيص القابلة للتطبيق، يتم إتاحة البرنامج لاستخدامه من جانب المستخدمين النهائيين فقط، وإن أية عملية نسخ، أو إعادة إنتاج، أو إعادة توزيع للبرنامج ممنوعة صراحة. وفي حال وُجدت أية ضمانات ذات صلة ببرنامج من هذا النوع فهي تُطبّق فقط كما جاءت صراحة في اتفاقية الترخيص القابلة للتطبيق. وتقوم شركة فيليبس بموجبه بإخلاء نفسها من أي إفادات أو ضمانات إضافية من أي نوع كانت، صريحة أم ضمنيّة، بما فيها ضمانات قابليّة التسويق أو الصلاحية لغرض معيّن أو عدم التعدّي على البرنامج المذكور.
شكرًا لكم على الانضمام إلى موقعنا
إن العناوين الخاصة بأقسام شروط الاستخدام معتمدة على سبيل الملاءمة فقط ولا تشكّل بموجبه جزءًا من شروط الاستخدام أو تؤثر بأية طريقة على معنى هذه الشروط أو تفسيرها.
قد يتيح هذا الموقع روابط لمواقع أخرى لا تخضع لرقابة فيليبس. بالتالي، لا تُعتبَر فيليبس مسؤولة بأي شكل من الأشكال عن محتويات مواقع أخرى من هذا النوع. توفر فيليبس هذه الروابط من باب الملاءمة فقط بالنسبة إلى مستخدم الموقع. ولا يعني تضمين أي رابط لأي موقع من هذا النوع تأييد فيليبس لمحتوى هذه المواقع الالكترونية.
إن حقوق الطبع والنشر وجميع حقوق الملكية الأخرى ذات الصلة بالمحتوى (بما فيها على سبيل المثال لا الحصر، البرمجيات، والصوتيات، والشرائط المصوّرة، والنصوص، والصور) تبقى بعهدة كونيكليكي فيليبس إلكترونيكس أن. في. أو جهات الترخيص لها. إن جميع الحقوق ذات الصلة بالمحتوى وغير الممنوحة صراحة بموجبه محفوظة. باستثناء ما ينص على خلاف ذلك، إن المحتوى المنشور على هذا الموقع قابل للنسخ أو التوزيع بشكل غير معدّل لغايات الاستخدام الشخصي وغير التجاري فقط. وأي استخدام آخر للمحتوى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التوزيع، أو النسخ، أو التعديل، أو العرض، أو النقل بدون الحصول على موافقة خطية مسبقة من فيليبس ممنوع منعًا باتًا. ويجب الإبقاء على جميع حقوق الطبع والنشر وأية إشعارات أخرى متصلة بالملكية في جميع النسخ.
إن أية مواد أو معلومات يرسلها المستخدم ("مواد المستخدم") من خلال الموقع أو بشكل متصل به تُعامل على أساس أنها غير سريّة، وغير مملوكة، وبالتالي تصبح ملكًا لفيليبس وتخضع لأية سياسات خصوصية مدرجة على الموقع. قد تستخدم فيليبس مواد المستخدم هذه كما تراه مناسباً، في أي مكان من العالم، من دون واجب التعويض، وبدون نفاذ أية حقوق أخلاقية، و/أو حقوق ملكية فكرية، و/أو حقوق ملكية أخرى ذات صلة بمواد المستخدم هذه أو متأتية عنها.
قد يحتوي الموقع على إشارات لمنتجات أو خدمات معينة خاصة بفيليبس قد لا تكون متاحة (بسهولة) في بلد محدد. وأية إشارة من هذا النوع لا توحي أو تضمن بأن أي منتجات أو خدمات مماثلة سوف تكون متوفرة في أي وقت في بلد محدّد. يُرجى الاتصال بوكيل أعمال فيليبس المحلي لمزيد من المعلومات.
إن أي برنامج متاح للتحميل على الموقع أو من خلاله مرخص له ويخضع لأحكام اتفاقية الترخيص القابلة للتطبيق. وباستثناء ما جاء في اتفاقية الترخيص القابلة للتطبيق، يتم إتاحة البرنامج لاستخدامه من جانب المستخدمين النهائيين فقط، وإن أية عملية نسخ، أو إعادة إنتاج، أو إعادة توزيع للبرنامج ممنوعة صراحة. وفي حال وُجدت أية ضمانات ذات صلة ببرنامج من هذا النوع فهي تُطبّق فقط كما جاءت صراحة في اتفاقية الترخيص القابلة للتطبيق. وتقوم شركة فيليبس بموجبه بإخلاء نفسها من أي إفادات أو ضمانات إضافية من أي نوع كانت، صريحة أم ضمنيّة، بما فيها ضمانات قابليّة التسويق أو الصلاحية لغرض معيّن أو عدم التعدّي على البرنامج المذكور.
قد تحتوي المعلومات المتاحة على هذا الموقع بعض الإسقاطات أوالإفادات الاستشرافية المرتبطة بالوضع المالي، ونتائج عمليات وأعمال كونينكليكي فيليبس إلكترونيكس أن. في. أو أي من توابعها، وبعض خطط وأهداف لدى فيليبس متعلقة بهذه البنود. وإن الإسقاطات والإفادات الاستشرافية تنطوي بطبيعتها على مخاطر وشكوك لأنها متعلقة بأحداث وظروف مستقبلية، بالإضافة إلى عوامل كثيرة قد تؤدي إلى تغير النتائج والتطورات الواقعية بشكل مادي مقارنة مع تلك المعبّر عنها صراحة أو ضمنيًا في هذه الإفادات الاستشرافية. وتشمل هذه العوامل من باب المثال لا الحصر، إنفاق المستهلك وعالم الأعمال في الاقتصاديات الكبرى، والتغيرات في أذواق المستهلكين وتفضيلاتهم، ومستويات الإنفاق على التسويق والترويج من جانب فيليبس ومنافسيها، وتكاليف المواد الخام والموظفين، والتغيرات في معدلات التبادل والفائدة المستقبلية (لاسيما أن التغيرات في مستويات اليورو والدولار قد تؤثر مادياً على النتائج)، والتغيرات في معدلات الضرائب وتوليفات الأعمال المستقبلية، وعمليات الشراء، أو التوجهات ومعدل التغيرات الفنية. تخضع شروط الاستخدام المذكورة إلى قوانين هولندا وتفسَّر بموجب هذه القوانين بدون اعتبار مبادئ تضارب القوانين ذات الصلة. يوافق المستخدم على الاختصاص الحصري لمحاكم أمستردام-هولندا في النظر في أي شكوى، أو أسباب دعوى متأتية عن، أو منبثقة من، أو متصلة بشروط الاستخدام المذكورة أو استخدام الموقع، شريطة أن ألا تنطبق هذه الحصرية على دعاوى قضائية تتتقدم بها شركة فيليبس أو ترفعها أمام المحاكم. يجب استخدام المعلومات الشخصية المقدّمة على الموقع أو المجموعة من خلاله أو بصلة به فقط بما يتماشى مع سياسة الخصوصية الخاصة بشركة فيليبس. "فيليبس" علامة تجارية مسجلة لصالح كونينكليكي فيليبس إلكترونيكس أن. في. في حال وجود أي سؤال أو شكوى، الرجاء الاتصال بنا من خلال النقر على رابط "فيليبس" في أسفل هذا الموقع.
قد تحتوي المعلومات المتاحة على هذا الموقع بعض الإسقاطات أوالإفادات الاستشرافية المرتبطة بالوضع المالي، ونتائج عمليات وأعمال كونينكليكي فيليبس إلكترونيكس أن. في. أو أي من توابعها، وبعض خطط وأهداف لدى فيليبس متعلقة بهذه البنود. وإن الإسقاطات والإفادات الاستشرافية تنطوي بطبيعتها على مخاطر وشكوك لأنها متعلقة بأحداث وظروف مستقبلية، بالإضافة إلى عوامل كثيرة قد تؤدي إلى تغير النتائج والتطورات الواقعية بشكل مادي مقارنة مع تلك المعبّر عنها صراحة أو ضمنيًا في هذه الإفادات الاستشرافية. وتشمل هذه العوامل من باب المثال لا الحصر، إنفاق المستهلك وعالم الأعمال في الاقتصاديات الكبرى، والتغيرات في أذواق المستهلكين وتفضيلاتهم، ومستويات الإنفاق على التسويق والترويج من جانب فيليبس ومنافسيها، وتكاليف المواد الخام والموظفين، والتغيرات في معدلات التبادل والفائدة المستقبلية (لاسيما أن التغيرات في مستويات اليورو والدولار قد تؤثر مادياً على النتائج)، والتغيرات في معدلات الضرائب وتوليفات الأعمال المستقبلية، وعمليات الشراء، أو التوجهات ومعدل التغيرات الفنية.
تخضع شروط الاستخدام المذكورة إلى قوانين هولندا وتفسَّر بموجب هذه القوانين بدون اعتبار مبادئ تضارب القوانين ذات الصلة. يوافق المستخدم على الاختصاص الحصري لمحاكم أمستردام-هولندا في النظر في أي شكوى، أو أسباب دعوى متأتية عن، أو منبثقة من، أو متصلة بشروط الاستخدام المذكورة أو استخدام الموقع، شريطة أن ألا تنطبق هذه الحصرية على دعاوى قضائية تتتقدم بها شركة فيليبس أو ترفعها أمام المحاكم.
يجب استخدام المعلومات الشخصية المقدّمة على الموقع أو المجموعة من خلاله أو بصلة به فقط بما يتماشى مع سياسة الخصوصية الخاصة بشركة فيليبس.
"فيليبس" علامة تجارية مسجلة لصالح كونينكليكي فيليبس إلكترونيكس أن. في.
في حال وجود أي سؤال أو شكوى، الرجاء الاتصال بنا من خلال النقر على رابط "فيليبس" في أسفل هذا الموقع.
You are about to visit a Philips global content pageContinue
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.