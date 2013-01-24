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ClearTouch

قدر بخاري للملابس

GC534/26
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    ClearTouch قدر بخاري للملابس

    GC534/26
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      أعِد الرونق إلى ملابسك الناعمة مع البخار

      مصمم للحصول على أداء فعال وملاءمة قصوى

      • 2000 واط
      • عمود قابل للضبط مع وظيفة hang&lock
      • آلة تحديد طيّات الملابس وقفاز
      بخار قوي جدًا

      بخار قوي جدًا

      يتم ضخ البخار القوي عبر الفوهات، لكي تتمكّن من إزالة التجاعيد بتمريرات قليلة فقط.

      ميزة Hang&Lock الفريدة لمزيد من الثبات أثناء استخدام البخار

      ميزة Hang&Lock الفريدة لمزيد من الثبات أثناء استخدام البخار

      تقوم ميزة Hang&Lock الفريدة بتثبيت حمّالة الملابس وبتمكين الثبات لاستخدام البخار بشكل أكثر ملاءمة، حتى مع الحمّالة الخاصة بك.

      خزان ماء شفاف وقابل للفك مزوّد بمدخل صحي للمياه

      خزان ماء شفاف وقابل للفك مزوّد بمدخل صحي للمياه

      خزان مياه قابل للفك سعة 1,2 لتر مع مدخل مياه خاص لنظافة فائقة.

      قاعدة بخار من الفولاذ المقاوم للصدأ حجم XL لنتائج أسرع

      قاعدة بخار من الفولاذ المقاوم للصدأ حجم XL لنتائج أسرع

      إن رأس القدر البخاري مزود بقاعدة بخار من الفولاذ المقاوم للصدأ بحجم XL من شأنها ضمان نتائج أسرع.

      وظيفة إزالة الترسبات الكلسية Easy Rinse

      وظيفة إزالة الترسبات الكلسية Easy Rinse

      يمكنك تمديد فترة استخدام الجهاز من خلال استخدام وظيفة إزالة الترسبات الكلسية Easy Rinse بشكل منتظم.

      آمن للاستخدام على الأقمشة الناعمة كالحرير

      آمن للاستخدام على الأقمشة الناعمة كالحرير

      إن القدر البخاري آمن على كل أنواع الأقمشة. فهو الحل المذهل للأقمشة الرقيقة كالحرير.

      يقتل البخار ما يصل إلى ‎99% من البكتيريا*

      يقتل البخار ما يصل إلى ‎99% من البكتيريا*

      يقتل البخار الساخن ما يصل إلى ‎99% من البكتيريا الموجودة على الثياب ويساعد في تأخير وقت الغسيل أو التنظيف الجاف*.

      إزالة رائحة السجائر والطعام وإفرازات الجسم

      إزالة رائحة السجائر والطعام وإفرازات الجسم

      يزيل البخار القوي رائحة السجائر والطعام وإفرازات الجسم.

      قفاز لحماية إضافية أثناء استخدام البخار

      قفاز لحماية إضافية أثناء استخدام البخار

      ستجد في الداخل قفازًا لحماية يديك أثناء استخدام البخار.

      المواصفات التقنية

      • الفعالية الصديقة للبيئة

        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • الإكسسوارات المضمنة

        عمود قابل للضبط
        نعم
        مناسبة للاستخدام مع مياه الحنفية
        نعم
        مدخل مياه خاص
        لنظافة صحية أكبر
        قفاز لحماية إضافية
        نعم
        آلة تحديد طيّات الملابس
        نعم
        اسم قاعدة المكواة
        قاعدة بخار حجم XL
        خزان ماء قابل للفك
        نعم
        طول سلك الطاقة
        1.6 m
        إعادة تعبئة في أي وقت أثناء الاستخدام
        نعم
        آمن على كل الأقمشة القابلة للكيّ
        حتى الأقمشة الدقيقة مثل الحرير
        سعة خزان الماء
        1200 ml
        خرطوم بخار من السليكون
        نعم

      • إزالة التجاعيد بسرعة

        بخار مستمر
        40 g/min
        الفولتية
        220-240 V
        الطاقة
        2000 W

      • التحكّم بالترسبات الكلسية

        إزالة الترسبات الكلسية والتنظيف
        Easy Rinse

      • الحجم والوزن

        وزن المكواة
        3.5 kg
        أبعاد الحزمة (العرض×الارتفاع×الطول)
        40×45×33,3 cm
        أبعاد المنتج (العرض×الارتفاع×الطول)
        33×182×33 cm
        الوزن الإجمالي مع العلبة
        5,47 kg

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          الآراء

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          مخاطر المنتج
          • * تم اختبار المنتج من قبل جهة خارجية فحصًا لأنواع البكتيريا التالية: الإشريكية القولونية 8099 والمكورة العنقودية الذهبية ATCC 6538 والمبيضة البيضاء ATCC 10231 مع تطبيق البخار لمدة 8 دقائق.

          ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

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