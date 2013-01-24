ClearTouch
قدر بخاري للملابس GC534/26
ClearTouch قدر بخاري للملابس GC534/26
أعِد الرونق إلى ملابسك الناعمة مع البخار
مصمم للحصول على أداء فعال وملاءمة قصوى
- 2000 واط
- عمود قابل للضبط مع وظيفة hang&lock
- آلة تحديد طيّات الملابس وقفاز
بخار قوي جدًا
يتم ضخ البخار القوي عبر الفوهات، لكي تتمكّن من إزالة التجاعيد بتمريرات قليلة فقط.
ميزة Hang&Lock الفريدة لمزيد من الثبات أثناء استخدام البخار
تقوم ميزة Hang&Lock الفريدة بتثبيت حمّالة الملابس وبتمكين الثبات لاستخدام البخار بشكل أكثر ملاءمة، حتى مع الحمّالة الخاصة بك.
خزان ماء شفاف وقابل للفك مزوّد بمدخل صحي للمياه
خزان مياه قابل للفك سعة 1,2 لتر مع مدخل مياه خاص لنظافة فائقة.
قاعدة بخار من الفولاذ المقاوم للصدأ حجم XL لنتائج أسرع
إن رأس القدر البخاري مزود بقاعدة بخار من الفولاذ المقاوم للصدأ بحجم XL من شأنها ضمان نتائج أسرع.
وظيفة إزالة الترسبات الكلسية Easy Rinse
يمكنك تمديد فترة استخدام الجهاز من خلال استخدام وظيفة إزالة الترسبات الكلسية Easy Rinse بشكل منتظم.
آمن للاستخدام على الأقمشة الناعمة كالحرير
إن القدر البخاري آمن على كل أنواع الأقمشة. فهو الحل المذهل للأقمشة الرقيقة كالحرير.
يقتل البخار ما يصل إلى 99% من البكتيريا*
يقتل البخار الساخن ما يصل إلى 99% من البكتيريا الموجودة على الثياب ويساعد في تأخير وقت الغسيل أو التنظيف الجاف*.
إزالة رائحة السجائر والطعام وإفرازات الجسم
يزيل البخار القوي رائحة السجائر والطعام وإفرازات الجسم.
قفاز لحماية إضافية أثناء استخدام البخار
ستجد في الداخل قفازًا لحماية يديك أثناء استخدام البخار.
المواصفات التقنية
المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا
- * تم اختبار المنتج من قبل جهة خارجية فحصًا لأنواع البكتيريا التالية: الإشريكية القولونية 8099 والمكورة العنقودية الذهبية ATCC 6538 والمبيضة البيضاء ATCC 10231 مع تطبيق البخار لمدة 8 دقائق.
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