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  • أعِد الرونق إلى ملابسك الناعمة مع البخار
  • أعِد الرونق إلى ملابسك الناعمة مع البخار
  • أعِد الرونق إلى ملابسك الناعمة مع البخار
  • أعِد الرونق إلى ملابسك الناعمة مع البخار
  • أعِد الرونق إلى ملابسك الناعمة مع البخار
  • أعِد الرونق إلى ملابسك الناعمة مع البخار
  • أعِد الرونق إلى ملابسك الناعمة مع البخار
  • أعِد الرونق إلى ملابسك الناعمة مع البخار
  • أعِد الرونق إلى ملابسك الناعمة مع البخار
  • أعِد الرونق إلى ملابسك الناعمة مع البخار

تم إيقافه

ClearTouchقدر بخاري للملابس

GC534/26

1 جائزة

أعِد الرونق إلى ملابسك الناعمة مع البخار

تم تصميم القدر البخاري للملابس ClearTouch الجديد من Philips لإزالة التجاعيد بأمان وسهولة عن الثياب الرقيقة والتي يصعب كيّها. باتت عملية إعادة الرونق إلى ثيابك سهلة وآمنة بفضل التصميم الفريد والميزات الذكية والبخار القوي.

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علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ

مصمم للحصول على أداء فعال وملاءمة قصوى

أعِد الرونق إلى ملابسك الناعمة مع البخار

  • 2000 واط

  • عمود قابل للضبط مع وظيفة hang&lock

  • آلة تحديد طيّات الملابس وقفاز

بخار قوي جدًا

بخار قوي جدًا

يتم ضخ البخار القوي عبر الفوهات، لكي تتمكّن من إزالة التجاعيد بتمريرات قليلة فقط.

ميزة Hang&Lock الفريدة لمزيد من الثبات أثناء استخدام البخار

ميزة Hang&Lock الفريدة لمزيد من الثبات أثناء استخدام البخار

تقوم ميزة Hang&Lock الفريدة بتثبيت حمّالة الملابس وبتمكين الثبات لاستخدام البخار بشكل أكثر ملاءمة، حتى مع الحمّالة الخاصة بك.

خزان ماء شفاف وقابل للفك مزوّد بمدخل صحي للمياه

خزان ماء شفاف وقابل للفك مزوّد بمدخل صحي للمياه

خزان مياه قابل للفك سعة 1,2 لتر مع مدخل مياه خاص لنظافة فائقة.

المواصفات التقنية

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الجوائز

  • Award image VRS_PBTAWARD66

المراجعات

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إخلاء المسؤولية

  1. تم اختبار المنتج من قبل جهة خارجية فحصًا لأنواع البكتيريا التالية: الإشريكية القولونية 8099 والمكورة العنقودية الذهبية ATCC 6538 والمبيضة البيضاء ATCC 10231 مع تطبيق البخار لمدة 8 دقائق.