* تم الاختبار باستخدام 300 غ من الدقيق المتعدد الاستعمالات، و14 غ من الزبدة (درجة حرارة الغرفة)، و5 غ من الخميرة الفورية، و160 مل من المياه (37 درجة فهرنهايت) وتم العجن لمدة 3 دقائق على السرعة 3.
سواء أكنت مبتدئًا في رحلة الخبز أو كنت ترغب في الانتقال بمهاراتك إلى المستوى التالي، ستساعدك مجموعة أجهزة المطبخ من Philips من السلسلة 7000 المزودة بتقنية ProKnead في تحضير أفضل أنواع المخبوزات من أول تجربة لك.
من الخبز وقوالب الحلوى إلى البيتزا وغيرها، استخدم جهاز المطبخ مع تطبيق NutriU للحصول على مخبوزات محضرة كالمحترفين.
دع جهاز المطبخ من Philips يقوم بالعمل الشاق عنك، حيث يستخدم المزيد من الطاقة بجهد أقل، مما يوفر لك الوقت والطاقة.
شاهد كيف يُحدث جهاز المطبخ من Philips فرقًا واضحًا.
تحاكي تقنية ProKnead حركة العجن باليد. إذ تضغط على العجين وتمدّه في الوقت نفسه، ما يسمح بالنمو الطبيعي للغلوتين الذي يُعد ضروريًا لضمان جودة العجين. في غضون 3 دقائق فقط، يتم خلط كل المكونات معًا للحصول على عجين ناعم ومرن بشكل مثالي.
لمساعدتك في تتبع تحضير المخبوزات بدقة وتجنب الخلط الزائد أو الناقص للمكونات. يتوقف المؤقت الذكي بشاشة LED تلقائيًا عن العمل في نهاية الوقت المعين مما يسمح لك بالتركيز على الخطوات الأخرى مع التحكم الكامل بالنتائج المطلوبة.
تتيح لك إضاءة الوعاء تلقائيًا رؤية المكونات التي تتجمع داخل الوعاء أثناء عملية الخلط لمساعدتك في الحصول على القوام واللون المطلوبين.
إن جهاز المطبخ من Philips، HR7962/01، هو كل ما تحتاج إليه لتحضير عجينة مثالية في 3 دقائق* فقط. يأتي هذا المنتج مع وعاء من الفولاذ المقاوم للصدأ سعة 5,5 لترات، وحاجب طرطشة، وأداة خفق مسطحة، وخفاقة عجين، وخفاقة.
*تم الاختبار باستخدام 300 غ من الطحين المتعدد الاستعمالات، و14 غ من الزبدة (درجة حرارة الغرفة)، و5 غ من الخميرة الفورية، و160 مل من المياه (37 درجة فهرنهايت) وتم العجن لمدة 3 دقائق على السرعة 3.
يزن الجهاز 6,72 كجم ويبلغ قياسه 176 × 360 × 345 مم (الطول×العرض×الارتفاع). يبلغ طول سلك الطاقة مترًا واحدًا.
يأتي جهاز المطبخ من Philips مزودًا بتقنية ProKnead التي تحاكي حركة اليد من خلال الضغط والتمديد في الوقت نفسه، ما ينتج عنه عجين مثالي. قوة أكبر، عجن أفضل.
يمكن غسل كل الملحقات والوعاء في الجلاية. يمكن مسح الهيكل الرئيسي لجهاز المطبخ بقطعة قماش فقط.
يتوفر تطبيق NutriU للأجهزة التي تعمل بنظامَي التشغيل Android وiOS في البلدان التالية: أستراليا، النمسا، البحرين، بلجيكا، البرازيل، بلغاريا، كندا، التشيك، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، هونغ كونغ، المجر، الهند، إندونيسيا، أيرلندا، إيطاليا، الكويت، ماليزيا، مالطا، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، قطر، رومانيا، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، السويد، سويسرا، تايلاند، تركيا، أوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، فيتنام.
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سلسلة 7000
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سلسلة 7000
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جهاز المطبخ
HR7962/01
|
جهاز المطبخ مع ملحقات
HR7962/21
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سعة الوعاء
|
5.5 لتر
|
5.5 لتر
|
الطاقة
|
1000 واط
|
1000 واط
|
عدد إعدادات السرعة
|
8
|
8
|
مادة الوعاء
|
فولاذ مقاوم للصدأ
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فولاذ مقاوم للصدأ
|
المواصفات العامة
|
إضاءة وعاء تلقائية
|
إضاءة وعاء تلقائية
|
الإكسسوارات المضمنة
|
خفاقة عجين
مضرب
خلّاط
|
دورق خلاط زجاجي
مفرمة لحوم
خفاقة عجين
مضرب
خلّاط
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