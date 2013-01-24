ClearTouch Essence
قدر بخاري للملابس GC535/36
ClearTouch Essence قدر بخاري للملابس GC535/36
أعِد النضارة إلى ثيابك الدقيقة لتفوح منها الروائح المفضلة لديك
مع غطاء العطر MyEssence
- 2000 واط
- غطاء العطر MyEssence
- علّاقة وميزة Hang&Lock
يعطّر البخار ملابسك برائحتك المفضلة
بفضل غطاء العطر المبتكر MyEssence، يعطّر البخار القوي ملابسك برائحتك المفضلة.
بخار قوي جدًا
يتم ضخ البخار القوي عبر الفوهات، لكي تتمكّن من إزالة التجاعيد بتمريرات قليلة فقط.
إزالة رائحة السجائر والطعام وإفرازات الجسم
يزيل البخار القوي رائحة السجائر والطعام وإفرازات الجسم.
آمن للاستخدام على الأقمشة الناعمة كالحرير
إن القدر البخاري آمن على كل أنواع الأقمشة. فهو الحل المذهل للأقمشة الرقيقة كالحرير.
يقتل البخار ما يصل إلى 99% من البكتيريا*
يقتل البخار الساخن ما يصل إلى 99% من البكتيريا الموجودة على الثياب ويساعد في تأخير وقت الغسيل أو التنظيف الجاف*.
علاّقة مع ميزة Hang&Lock الفريدة للاستمتاع بالثبات أثناء استخدام البخار
تعمد ميزة hang&lock الفريدة إلى إقفال علاّقة الملابس وضمان الثبات لاستخدام البخار براحة أكبر. تأتي العلاّقة القابلة للفك مزوّدة بتجاويف للفساتين ومشابك للسراويل.
قاعدة بخار من الفولاذ المقاوم للصدأ حجم XL لنتائج أسرع
إن رأس القدر البخاري مزود بقاعدة بخار من الفولاذ المقاوم للصدأ بحجم XL من شأنها ضمان نتائج أسرع.
خزان ماء شفاف وقابل للفك مزوّد بمدخل صحي للمياه
خزان مياه قابل للفك سعة 1,2 لتر مع مدخل مياه خاص لنظافة فائقة.
قفاز لحماية إضافية أثناء استخدام البخار
ستجد في الداخل قفازًا لحماية يديك أثناء استخدام البخار.
المواصفات التقنية
المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا
- * تم اختبار المنتج من قبل جهة خارجية فحصًا لأنواع البكتيريا التالية: الإشريكية القولونية 8099 والمكورة العنقودية الذهبية ATCC 6538 والمبيضة البيضاء ATCC 10231 مع تطبيق البخار لمدة 8 دقائق.
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