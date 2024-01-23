لم يكن الاتصال بمنزلك بهذه السهولة قط، مع شاشتنا الرئيسية البديهية وسهلة الاستخدام.
لم يكن الاتصال بمنزلك بهذه السهولة قط، مع شاشتنا الرئيسية البديهية وسهلة الاستخدام.
اكتشف واستكشف مجموعة من النصائح والوصفات وغيرها من الأفكار الملهمة للمنزل، مع مجموعة من مقاطع الفيديو أكثر من أي وقت مضى !
اكتشف واستكشف مجموعة من النصائح والوصفات وغيرها من الأفكار الملهمة للمنزل، مع مجموعة من مقاطع الفيديو أكثر من أي وقت مضى !
من يتذكر أين وضع دليل الاستخدام؟ يُعدّ تطبيق HomeID المكان المناسب للحصول على إرشادات حول الاستفادة إلى أقصى حد من الأجهزة المنزلية.
من يتذكر فعلاً أين وضع دليل الاستخدام؟ يُعدّ تطبيق HomeID المكان المناسب للحصول على إرشادات حول الاستفادة إلى أقصى حد من الأجهزة المنزلية.
نقدّم لك فئة مخصصة للمشروبات الكافيين المفضلة لديك. اكتشف وصفات القهوة، ونصائح الباريستا، وغير ذلك الكثير، لمساعدتك في الارتقاء بمستوى المشروبات الساخنة.
نقدّم لك فئة مخصصة للمشروبات الكافيين المفضلة لديك. اكتشف وصفات القهوة، ونصائح الباريستا، وغير ذلك الكثير، لمساعدتك في الارتقاء بمستوى المشروبات الساخنة.
لا، يمكنك تسجيل الدخول إلى HomeID بنفس بيانات الاعتماد التي استخدمتها لـ NutriU (Kitchen+) وCoffee+.
لا، ستكون كل الأجهزة من ملفك الشخصي متوفرة تلقائياً على HomeID، بما في ذلك الأجهزة المتصلة.
لا، إن إعدادات حسابك من التطبيق القديم متوفرة بالفعل على HomeID، لذلك لن تحتاج إلى تحديثها (إلا إذا كنت ترغب في ذلك).
إنها جاهزة وتنتظرك في HomeID.
إلى جانب كل الأجهزة من NutriU (Kitchen+)، أضفنا كل آلات القهوة المدعومة في تطبيق Coffee+. تتوفر كل هذه الأجهزة ويمكن إضافتها في HomeID، اعتمادًا على التوافر المحلي. بالإضافة إلى ذلك، ترقب تحديثات فئة المنتجات الجديدة فور توفرها في السوق.
لا، لا يزال التزامنا بخصوصيتك وأمن حسابك قويًا كما كان دائماً.
سيكون تطبيق HomeID متاحًا في كل البلدان التي يتوفر فيها تطبيق NutriU وتطبيق Coffee+ الآن.
ضمن التزامنا بتزويدك بأفضل تجربة ممكنة للتطبيق، كنا نعمل بجد على تحسين كل جانب من جوانب التطبيق. إن التغييرات القادمة أكثر من مجرد عملية تجميل، فهي تمثل قفزة إلى الأمام في الوظائف والتصميم ورضا المستخدم بشكل عام.
إن المنزل هو المكان الذي تحدث فيه الكثير من لحظات الحياة، الكبيرة والصغيرة على حد سواء. إن منزلك، والأشخاص الذين تشاركه معهم، وكيف تختار أن تعيش حياتك اليومية جزء من هويتك. إن المنزل والهوية (ID) مترابطان، ولهذا السبب قمنا بدمج هاتين الكلمتين باللغة الإنجليزية لإنشاء اسم تطبيقنا الجديد.
إن المنزل هو المكان الذي تحدث فيه الكثير من لحظات الحياة، الكبيرة والصغيرة على حد سواء. إن منزلك، والأشخاص الذين تشاركه معهم، وكيف تختار أن تعيش حياتك اليومية جزء من هويتك.
إن المنزل والهوية (ID) مترابطان، ولهذا السبب قمنا بدمج هاتين الكلمتين باللغة الإنجليزية لإنشاء اسم تطبيقنا الجديد.
ستتوفر كل ميزات المجتمع على HomeID، بما في ذلك التعليق والمشاركة وإنشاء الوصفات الخاصة بك وكتب الوصفات.
لا، إنه مجرد تحديث عادي جديد لتطبيق NutriU إلى تطبيق HomeID.
سيتم إغلاق تطبيق Coffee+ مباشرة بعد الانتهاء من الخطوتين: 1. سيتوفر تطبيق HomeID لكل مستخدمي تطبيق Coffee+. 2. سيتم ترحيل كل مستخدمي تطبيق Coffee+ وملفاتهم الشخصية إلى تطبيق HomeID.
سيتم إغلاق تطبيق Coffee+ مباشرة بعد الانتهاء من الخطوتين:
1. سيتوفر تطبيق HomeID لكل مستخدمي تطبيق Coffee+.
2. سيتم ترحيل كل مستخدمي تطبيق Coffee+ وملفاتهم الشخصية إلى تطبيق HomeID.
نعم، يتوجب على كل مستخدمي تطبيق Coffee+ تنزيل تطبيق HomeID للحصول على أحدث الأفكار الملهمة والتوجيه في ما يتعلق بجهازك. سيكون رابط تنزيل التطبيق الجديد متاحًا في تطبيق Coffee+ أيضًا.
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