الملحقات المضمّنة:
- مسند وشاحن
مصطلحات البحث
يتيح لك تصميم Bodygroom 7000 الفريد إمكانية التحويل بسهولة بين ماكينة الحلاقة ذات الاتجاهات الأربعة وماكينة التشذيب القابلة للتعديل. من الممكن استخدام هذه الماكينة اثناء الاستحمام. بطارية الليثيوم تتيح لك وقت تشغيل يدوم ل٨٠ دقيقة.
تشذيب وحلاقة شعر الجسم بالكامل
أداة العناية بالجسم الأكثر تطوراً لدينا
توفر بطارية ليثيوم أيون المتقدمة قوة وطاقة قصوى لقطع عالي الأداء وأطول وقت تشغيل دائم من أي بطارية أخرى قابلة للشحن. يصل وقت التشغيل إلى٨٠ دقيقة، لكل ساعة شحن واحدة.
يشير ضوء البطارية إلى حالة شحن البطارية لمعرفة إن كانت منخفضة أو ممتلئة.
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آلة تشذيب شعر الجسم تعمل في الماء
اّلة تشذيب شعر الجسم Series 7000
BG7025/13
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آلة تشذيب شعر الجسم تعمل في الماء
اّلة تشذيب شعر الجسم Series 5000
BG5020/13
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آلة تشذيب شعر الجسم تعمل في الماء
اّلة تشذيب شعر الجسم Series 3000
BG3015/13
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آلة تشذيب شعر الجسم تعمل في الماء
اّلة تشذيب شعر الجسم Series 3000
BG3010/13
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تكمن قوتها ب
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قبضة مريحة لسهولة الاستخدام
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تتماشى مع تموجات الوجه
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شفرات لطيفة على البشرة
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لا حاجة للتزييت أو التشحيم
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قابلة للغسل بالكامل وسهلة التنظيف
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ممكن استعمالها اثناء الإستحمام
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أمشاط ثنائية الاتجاه
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وقت الاستخدام / الشحن
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مرفق للظهر
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الملحقات / الميزات
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BG7025/13
TT2000/43