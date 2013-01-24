سهلة الاستخدام والتنظيف، في حالة كونها رطبة أو جافة



توفر نتيجة مريحة ودقيقة أثناء استخدامها في الحمام أو خارجه. ماكينة حلاقة الجسم مقاومة للماء تمامًا، لذا يمكنك تنظيفها ببساطة عند الانتهاء. قد يكون أداء التشذيب أفضل على الشعر الجاف، حيث يلتصق الشعر الرطب بالجسم.