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أقفال الأبواب (33)

1 - 12 من 33 نتيجة
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أقفال الأبواب

جديد

  • Philips 6000 Series
  • Philips 6000 Series
  • Philips 6000 Series
  • Philips 6000 Series
  • Philips 6000 Series

Philips 6000 Series
القفل الذكي ذو الهيكل الرفيع بأسلوب الذراع

DDL611LOPBB/00
  • تصميم رفيع 32 مم*
  • معتمد بمعيار IP65*
  • يعمل مع تطبيق Home Access*
  • تحمل فائق للحرارة حتى 70 درجة مئوية
  • متوافق مع الكوالين طراز 4585
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جديد

  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series
  • Philips 5000 Series

Philips 5000 Series
قفل معلّب ذكي

DDL505Z00BB/00
  • معتمد بمعيار IP55*
  • تحمل فائق للحرارة حتى 70 درجة مئوية
  • يعمل مع تطبيق Home Access*
  • قفل تلقائي
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  • Philips 9000 series
  • Philips 9000 series
  • Philips 9000 series
  • Philips 9000 series
  • Philips 9000 series

Philips 9000 series
قفل باب ذكي

DDL902EAFBW/00
  • تصميم ذكي ثلاثي الكاميرات
  • إلغاء القفل بالتعرف على أوردة راحة اليد
  • الفتح بالتعرف على الوجه الثلاثي الأبعاد
  • دعم الشحن المغناطيسي
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  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series

Philips 7000 series
قفل الباب الذكي بواسطة التعرّف على الوجه

DDL720CCCKW/00
  • الفتح بالتعرف على الوجه الثلاثي الأبعاد
  • اكتشاف الحركة بالرادار
  • شاشة LCD مقاس 4 بوصات
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  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series

Philips 7000 series
قفل الباب الذكي بأوردة راحة اليد

DDL702FAABW/97
  • التعرف على أوردة راحة اليد
  • اتصال داخلي عن بُعد عبر الفيديو
  • اكتشاف الحركة بالرادار
  • شاشة LCD مقاس 4 بوصات
  • مع مسافة من حافة الباب إلى منتصف المقبض تبلغ 60 مم
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  • Philips 8000 series
  • Philips 8000 series
  • Philips 8000 series
  • Philips 8000 series
  • Philips 8000 series

Philips 8000 series
القفل الذكي العامل بالدفع والسحب

DDL801LAGKB/00
  • التعامل مع البوابة*
  • إلغاء القفل عن بُعد
  • كتم الصوت بواسطة الزر "0"
  • مفتاح الفتح السريع من الداخل
  • حاصل على اعتماد IP65
عرض المنتج
  • Philips 6000 series
  • Philips 6000 series
  • Philips 6000 series
  • Philips 6000 series
  • Philips 6000 series

Philips 6000 series
القفل الذكي للباب بالعتلة

DDL603LKABW/00
  • فتح القفل بسهولة بواسطة بصمة الإصبع
  • كتم الصوت بواسطة الزر "0"
  • وظيفة المقبض الآمن
  • مع مسافة من حافة الباب إلى منتصف المقبض تبلغ 60 مم
عرض المنتج
  • Philips 6000 series
  • Philips 6000 series
  • Philips 6000 series
  • Philips 6000 series
  • Philips 6000 series

Philips 6000 series
القفل الذكي للباب بالعتلة

DDL610LKCKB/00
  • التعامل مع البوابة*
  • فتح قفل الوصول عن بُعد
  • كتم الصوت بواسطة الزر "0"
  • منع اختراق المنزل عن طريق ثقب الباب
  • حاصل على اعتماد IP65
عرض المنتج
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series

Philips 7000 series
قفل الباب الذكي بواسطة التعرّف على الوجه

DDL720CCCBW/00
  • الفتح بالتعرف على الوجه الثلاثي الأبعاد
  • اكتشاف الحركة بالرادار
  • شاشة LCD مقاس 4 بوصات
عرض المنتج
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series
  • Philips 7000 series

Philips 7000 series
قفل العتلة

DDL173LCFBB/97
  • استخدام عتلة المقبض
  • نظام تنشيط مزوّد بمستشعر لمس
  • وظيفة القفل التلقائي
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  • Philips 1000 series
  • Philips 1000 series
  • Philips 1000 series
  • Philips 1000 series
  • Philips 1000 series

Philips 1000 series
القفل الداخلي

DDL101SKJBB/00
  • بصمة الإصبع البسيطة
  • إلغاء القفل بمفتاح واحد عبر التطبيق
  • وضعا التشغيل
  • تصميم مناسب للاستخدام الداخلي
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جديد

  • Philips 7000 Series
  • Philips 7000 Series
  • Philips 7000 Series
  • Philips 7000 Series
  • Philips 7000 Series

Philips 7000 Series
قفل ذكي مدمج للتعرف على أوردة راحة اليد

DDL710MEFAKW/00
  • التعرف على أوردة راحة اليد
  • التعرّف على الوجه الثلاثي الأبعاد
  • اتصال داخلي عن بُعد عبر الفيديو
  • التقاط الصور عند رصد الحركة
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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.