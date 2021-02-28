فراشي الأسنان الكهربائية Sonicare من Philips

مصطلحات البحث
فرشاة أسنان متقدّمة للتنظيف كالخبراء
فرشاة أسنان متقدّمة للتنظيف كالخبراء
فرشاة أسنان متقدّمة للتنظيف كالخبراء
عملية تنظيف فعالة ولطيفة في آن
عملية تنظيف فعالة ولطيفة في آن
إزالة البلاك بصورة أفضل مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية
إزالة البلاك بصورة أفضل مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية
تقوم تقنية الاهتزازات الصوتية المتميّزة من Philips Sonicare بتوزيع السائل بين الأسنان وعلى طول خط اللثّة فيما تزيل تمريرات الفرشاة بالاهتزازات الصوتية البلاك بلطف وفعالية لتحسين صحة اللثّة.
تقوم تقنية الاهتزازات الصوتية المتميّزة من Philips Sonicare بتوزيع السائل بين الأسنان وعلى طول خط اللثّة فيما تزيل تمريرات الفرشاة بالاهتزازات الصوتية البلاك بلطف وفعالية لتحسين صحة اللثّة.
تم اختبار كل فراشي الأسنان ورؤوس فراشي الأسنان من Sonicare سريريًا لضمان عملية التنظيف الأكثر فعالية والألطف على الإطلاق.
تم اختبار كل فراشي الأسنان ورؤوس فراشي الأسنان من Sonicare سريريًا لضمان عملية التنظيف الأكثر فعالية والألطف على الإطلاق.
توفر فراشي الأسنان الذكية من Sonicare ما يصل إلى 62000 حركة فرشاة في الدقيقة، لتزويدك بنتائج تنظيف توازي شهرًا كاملاً من استخدام الفرشاة اليدوية في غضون دقيقتَين فقط.
توفر فراشي الأسنان الذكية من Sonicare ما يصل إلى 62000 حركة فرشاة في الدقيقة، لتزويدك بنتائج تنظيف توازي شهرًا كاملاً من استخدام الفرشاة اليدوية في غضون دقيقتَين فقط.
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