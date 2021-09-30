ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
نتائج احترافية لكل أنواع الأقمشة
بفضل تقنية PureSteam المبتكرة ولوح ErgoFit القابل للإمالة، يضمن القدر البخاري 2 في 1 الجديد للملابس ProTouch أداء بخار قويًا للحصول على نتائج احترافية ومثالية لسنوات متعددة!*
علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ
2200 واط، تعزيز بخار يبلغ 90 غ
2 في واحد مع لوح ErgoFit
5 مستويات من البخار
عمودان، مع ميزة Hang&Lock
تختلف تقنية PureSteam المبتكرة اختلافًا جوهريًا عن أجهزة الكيّ البخارية الأخرى. مع قوة ضغط للمضخة تصل إلى 3 بار، يولّد الجهاز بخارًا قويًا يتغلغل بعمق في الملابس، مما يمكّنك من إزالة التجاعيد ببضع تمريرات فقط.
عبر الضغط على زر تحديد البخار الموجود على المقبض لفترة طويلة، يتم توليد البخار المعزز القوي بوزن يصل إلى 90 غ، الأمر الذي يساعدك في إزالة التجاعيد الصعبة بسهولة.
من السهل أن ينخفض أداء البخار على مرّ الوقت في أجهزة الكيّ البخارية الأخرى، وذلك بسبب تراكم الترسبات الكلسية، حتى ولو تم تنظيف الجهاز بشكل منتظم. ولكن بفضل تقنية PureSteam المبتكرة، تتم إزالة الترسبات عن جهاز التسخين تلقائيًا أثناء توليد البخار، لتفادي تراكم الترسبات الكلسية. وهي فعالة جدًا بحيث يبقى البخار قويًا لسنوات عدة*.
الجوائز
4.0
من 5
1
الرأي
100%
توصي نسبة من الأشخاص بهذا المنتج
Alteneiji1188
30/09/2021
United Arab Emirates
المنتج جيد جدا واستخدمته لمده سنه
المنتج جيد جدا واستخدمته لاكثر من سنه وقد تعطل مره واحده وانطباعي عن المنتج انه ممتاز
الحسنات
سهل الاستخدام
سلبيات
السلبيات في حالة العطل الوكيل خدمته سيئة جدا
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج ProTouch 2-in-1 GC618/66 قدر بخاري للملابس
Date of Use 2020-09-30
نعم، أوصي بهذا المنتج
تمت كتابة هذه المراجعة لمنتج ProTouch 2-in-1 GC618/66 قدر بخاري للملابس
Date of Use 2020-09-30
تم اختباره بالاستناد إلى بروتوكول IEC مع مياه عسرة لمدة 500 ساعة لمحاكاة 10 سنوات من وقت الاستخدام.