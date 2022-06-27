مصطلحات البحث

AR
EN
لا شعر مع جهاز إزالة الشعر Lumea IPL

جهاز Lumea IPL لإزالة الشعر

استمتعي ببشرة ناعمة لمدة 12 شهرًا¹

جديد

جهاز Lumea من Philips الوحيد المزود بـ 4 ملحقات² وعلبة تجميل فاخرة

جهاز Lumea IPL من السلسلة 9000

جهاز Lumea IPL من السلسلة 9000

إزالة الشعر بلطف وسرعة وفعالية للاستمتاع ببشرة ناعمة لمدة تصل إلى 12 شهرًا¹
See all products

Lumea IPL

يستخدم نبضات ضوئية لطيفة لمنع نمو الشعر

تستخدم تقنية IPL الخاصة بنا نبضات ضوء دافئ ولطيف لإدخال الشعر في مرحلة السكون، ومنع نموّه من جديد لمدة تصل إلى 12 شهرًا⁴

استمتعي بإزالة شعر احترافية وآمنة كما في صالون التجميل وأنتِ في راحة منزلك.

مستوحى من صالونات احترافية، اختارته أكثر من 5,5 مليون امرأة⁵

مستوحى من صالونات احترافية، اختارته أكثر من 5,5 مليون امرأة⁵

تم تطوير جهاز Lumea من Philips بالتعاون مع علماء خبراء وأطباء جلد للاستخدام الآمن⁶. تم اختبار جهاز Lumea من Philips على أكثر من 3000 امرأة، وهو يوفر أداءً مثبتًا سريريًا من راحة منزلك.

انخفاض مرئي في نمو الشعر بعد 3 جلسات علاج

انخفاض مرئي في نمو الشعر بعد 3 جلسات علاج

قومي بإجراء جلسة علاج كل أسبوعين لجلسات العلاج الأربع الأولى، ثم وفري الوقت عن طريق الجلسات الثانوية مرة واحدة في الشهر.

تقنية SenseIQ 2.0 لعلاج مخصص إزالة الشعر

تقنية SenseIQ 2.0 لعلاج مخصص إزالة الشعر

تقنية SenseIQ 2.0 لعلاج إزالة الشعر المخصصة: مع ملحقات تتضمن 3 مستشعرات.

جربي واشتري جهاز إزالة الشعر IPL

ضمان استرداد المال في غضون 60 يومًا

نحن على ثقة بأنك ستحبين جهاز Lumea IPL من Philips، ولكن بعد 60 يومًا من الاستخدام إذا كنت غير راضية تمامًا، لأي سبب من الأسباب، يمكنك إرجاعه واسترداد أموالك بالكامل.

خدمة ودعم العملاء

احصل على مساعدة بشأن منتجك واعثر على الدلائل وتعلم أفضل النصائح والتلميحات واستكشف أي مشاكل وأصلحها

CustomerSupport

الصفحة الرئيسية للدعم

اعثر على كل مواضيع الدعم وأكثر

MagnifyingGlass

بحث عن منتجك

ابحث وفقًا لرقم الطراز واعثر على معلومات محددة متعلقة بالمنتج

المزيد لروتينك

إزالة شعر الوجه

إزالة شعر الوجه

إزالة شعر الوجه مثالية للتحضير لعلاج Lumea IPL
أداة التشذيب

أداة التشذيب

أداة التشذيب للتعديلات الفورية أو التصفيف
أداة نزع الشعر

أداة نزع الشعر

خيار تقليدي لإزالة الشعر بفعالية

إخلاء المسؤولية

* MDMA-2-2024-2692
¹ يبلغ متوسط النتائج لانخفاض نمو الشعر على أسفل الساقين 88% بعد 12 جلسة علاج
² يتضمن ملحقين دقيقين
³ باستثناء موانع الاستخدام الموضحة في الدليل
بعد 12 جلسة علاج
جهاز Lumea IPL من Philips
للاطلاع على الآثار الجانبية، راجعي العبوة/دليل المستخدم
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2024. كل الحقوق محفوظة.

لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.