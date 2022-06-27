جهاز Lumea IPL لإزالة الشعر
استمتعي ببشرة ناعمة لمدة 12 شهرًا¹
Lumea IPL
يستخدم نبضات ضوئية لطيفة لمنع نمو الشعر
تستخدم تقنية IPL الخاصة بنا نبضات ضوء دافئ ولطيف لإدخال الشعر في مرحلة السكون، ومنع نموّه من جديد لمدة تصل إلى 12 شهرًا⁴
استمتعي بإزالة شعر احترافية وآمنة كما في صالون التجميل وأنتِ في راحة منزلك.
مستوحى من صالونات احترافية، اختارته أكثر من 5,5 مليون امرأة⁵
تم تطوير جهاز Lumea من Philips بالتعاون مع علماء خبراء وأطباء جلد للاستخدام الآمن⁶. تم اختبار جهاز Lumea من Philips على أكثر من 3000 امرأة، وهو يوفر أداءً مثبتًا سريريًا من راحة منزلك.
انخفاض مرئي في نمو الشعر بعد 3 جلسات علاج
قومي بإجراء جلسة علاج كل أسبوعين لجلسات العلاج الأربع الأولى، ثم وفري الوقت عن طريق الجلسات الثانوية مرة واحدة في الشهر.
تقنية SenseIQ 2.0 لعلاج مخصص إزالة الشعر
تقنية SenseIQ 2.0 لعلاج إزالة الشعر المخصصة: مع ملحقات تتضمن 3 مستشعرات.
ضمان استرداد المال في غضون 60 يومًا
نحن على ثقة بأنك ستحبين جهاز Lumea IPL من Philips، ولكن بعد 60 يومًا من الاستخدام إذا كنت غير راضية تمامًا، لأي سبب من الأسباب، يمكنك إرجاعه واسترداد أموالك بالكامل.
إخلاء المسؤولية
* MDMA-2-2024-2692
¹ يبلغ متوسط النتائج لانخفاض نمو الشعر على أسفل الساقين 88% بعد 12 جلسة علاج
² يتضمن ملحقين دقيقين
³ باستثناء موانع الاستخدام الموضحة في الدليل
⁴ بعد 12 جلسة علاج
⁵ جهاز Lumea IPL من Philips
⁶ للاطلاع على الآثار الجانبية، راجعي العبوة/دليل المستخدم
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