ضمان استرداد المال في غضون 60 يومًا

نحن على ثقة بأنك ستحبين جهاز Lumea IPL من Philips، ولكن بعد 60 يومًا من الاستخدام إذا كنت غير راضية تمامًا، لأي سبب من الأسباب، يمكنك إرجاعه واسترداد أموالك بالكامل.