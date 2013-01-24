جاهزة؟ تحضّري. توقفي قليلاً! حياة الأهل مليئة بالقرارات التي يجب اتخاذها. لهذا السبب اخترنا هذه المستلزمات لمساعدتك على الانطلاق في هذه الرحلة، ولمنحك وقت إضافي للاستمتاع باللحظات المميزة.