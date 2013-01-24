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مكان على طاولة الكبار

أكواب الشرب للأطفال الصغار

العلامة التجارية الأولى التي توصي بها الأمهات

أكواب الشرب المخصصة للصغار باختصار

أكواب مانعة للتسرّب من Philips Avent

مانع للتسرب

أكواب سهلة الحمل من Philips Avent

سهلة الحمل

أكواب Philips Avent خالية من مادة BPA

خالية من مادة BPA

كوب مع قمع

6 أشهر وما فوق
أكواب الشرب المزوّدة بقشة من Philips Avent للأطفال بعمر 6 و9 أشهر
بعض التفاصيل الإضافية
  • يسهّل القمع بزاوية والصمام المانع للتسرب على طفلك الشرب من الكوب للمرة الأولى من دون إحداث أي فوضى.
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أكواب مزوّدة بقشة

12 شهرًا وما فوق
أكواب الشرب المزوّدة بقشة من Philips Avent للأطفال بعمر 9 أشهر و12 شهرًا

هذا المنتج لم يعد متاحا

بعض التفاصيل الإضافية
  • انتقلي إلى الخطوة التالية مع كوب الشرب المزوّد بقشة الذي نقدّمه والمانع للتسرّب 100%. تم تصميم الكوب المزوّد بقشة وفقًا لما يوصي به أطباء الأسنان. يسمح هذا التصميم لطفلك بتمرين عضلات الفم وتقويتها.
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مجموعة أكواب الشرب المخصصة للصغار من Philips Avent

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إنه كوب يجب التمسّك به

قمنا بتصميم مجموعة أكواب الشرب ليكون من السهل المزج بين الجزء العلوي والسفلي.

القطع المتوافقة من رضّاعات وأكواب شرب وشافطات حليب الأم من Philips Avent

نصيحة لتسهيل عملية الاختيار

  • الخيار المناسب: اعثري على كوب الشرب الأفضل لطفلك والمناسب لمرحلة نموه

    أكواب الشرب للأطفال الصغار

    الخيار المناسب: اعثري على كوب الشرب الأفضل لطفلك والمناسب لمرحلة نموه

    قراءة في
  • مهارة جديدة: لماذا تعليم طفلك الشرب من كوب الشرب أسهل مما تظنين

    أكواب الشرب للأطفال الصغار

    مهارة جديدة: لماذا تعليم طفلك الشرب من كوب الشرب أسهل مما تظنين

    قراءة في
قد يكون تعلّم مهارات جديدة في البداية أمرًا مزعجًا بعض الشيء. لمساعدة طفلك الصغير على الشعور بالارتياح عند الشرب للمرة الأولى، قمنا بتزويد أكواب الشرب المخصصة للصغار بمقابض ناعمة ويسهل إمساكها".

فريق التصميم في Philips

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طفلك محب الطعام الصحي


هل تريدين طريقة سهلة لتحضير وجبات مغذية ولذيذة لطفلك؟ لدينا الحل.
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العلامة التجارية الأولى التي توصي بها الأمهات

أكواب الشرب للأطفال الصغار


تبدأ عملية تعلّم الشرب مثل الكبار هنا. تسمح أكواب الشرب المخصصة للأطفال وللصغار من Philips Avent لطفلك الصغير بالشرب بمفرده بكل سهولة. انطلقي في هذه الرحلة مع كوب التدريب على الشرب. بعد ذلك، عندما يصبح طفلك الصغير مستعدًا، ساعديه على اكتساب مهارات جديدة مع أكواب الشرب للأطفال الكبار وتلك المزوّدة بقشة أو قمع. تم تصميم كل أكواب الشرب المخصصة للأطفال وللصغار بحيث أنها مانعة للتسرّب ويسهل إمساكها وخالية من مادة BPA.

 

1 بالاستناد إلى الاستطلاع الذي أجرته شركة GemSeek في ديسمبر 2015 عبر الإنترنت حول نسبة الرضى، والذي اشتركت فيه أكثر من 9000 امرأة يستخدمن منتجات الرعاية بالطفل والعلامات التجارية ذات الصلة.

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