

تبدأ عملية تعلّم الشرب مثل الكبار هنا. تسمح أكواب الشرب المخصصة للأطفال وللصغار من Philips Avent لطفلك الصغير بالشرب بمفرده بكل سهولة. انطلقي في هذه الرحلة مع كوب التدريب على الشرب. بعد ذلك، عندما يصبح طفلك الصغير مستعدًا، ساعديه على اكتساب مهارات جديدة مع أكواب الشرب للأطفال الكبار وتلك المزوّدة بقشة أو قمع. تم تصميم كل أكواب الشرب المخصصة للأطفال وللصغار بحيث أنها مانعة للتسرّب ويسهل إمساكها وخالية من مادة BPA.

1 بالاستناد إلى الاستطلاع الذي أجرته شركة GemSeek في ديسمبر 2015 عبر الإنترنت حول نسبة الرضى، والذي اشتركت فيه أكثر من 9000 امرأة يستخدمن منتجات الرعاية بالطفل والعلامات التجارية ذات الصلة.