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دعم العملاء، الدعم الإحترافي، الدعم العام

دبي- الإمارات العربية المتحدة - المركز الرئيسي)

فيليبس الشرق الأوسط وأفريقيا - المكتب الرئيسي

 

مبنى مجموعة شويري، قرية دبي للمعرفة
السفوح ٢، ص.ب. ٧٧٨٥

دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف : ١١٠٠ ٤٤٦ ٤ ٩٧١+

فاكس : ١١٩٠ ٤٤٦ ٤ ٩٧١+

الرياض - المملكة العربية السعودية


٣٢٩٣ انس بن مالك - حي الملقا

وحدة رقم ٥٢٠

الرياض ١٣٥٢١ – ٨٣٦٢

المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦-١١-٢٨٣ ٤٦٠٧

جدة - المملكة العربية السعودية

 

جناح رقم ٤٠٣، الطابق الرابع، مبنى جميل سكوير

شارع التحلية، تقاطع التحلية وشارع الأندلس

جدة، المملكة العربية السعودية

هاتف : ٥٥٠٥ ٦١٠ ١٢ ٩٦٦+

الخبر - المملكة العربية السعودية

 

برج إسمنت الشرقية، الطابق الخامس

مكتب رقم ٥٠٤، طريق الملك فهد.

ص.ب. ٨٥٠١، الخبر ٣٤٤٢١

الخبر، المملكة العربية السعودية

هاتف : ٠٢٢٧ ٣٨٨ ١٣ ٩٦٦+

فاكس : ٠٤٦٧ ٨٨٧ ١٣ ٩٦٦+

بيروت - لبنان


الطابق ٧، مبنى جلاد. ساحة رياض الصلح، شارع المصارف، ص.ب. ١١٣١٩ بيروت، لبنان
هاتف: ٩٦١١٩٨٠٠١٦+

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

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You are about to visit a Philips global content page

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ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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