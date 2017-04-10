فيليبس الشرق الأوسط وأفريقيا - المكتب الرئيسي مبنى مجموعة شويري، قرية دبي للمعرفة دبي، الإمارات العربية المتحدة هاتف : ١١٠٠ ٤٤٦ ٤ ٩٧١+ فاكس : ١١٩٠ ٤٤٦ ٤ ٩٧١+
السفوح ٢، ص.ب. ٧٧٨٥
فيليبس الشرق الأوسط وأفريقيا - المكتب الرئيسي
مبنى مجموعة شويري، قرية دبي للمعرفة
دبي، الإمارات العربية المتحدة
هاتف : ١١٠٠ ٤٤٦ ٤ ٩٧١+
فاكس : ١١٩٠ ٤٤٦ ٤ ٩٧١+
وحدة رقم ٥٢٠ الرياض ١٣٥٢١ – ٨٣٦٢ المملكة العربية السعودية هاتف: +٩٦٦-١١-٢٨٣ ٤٦٠٧
٣٢٩٣ انس بن مالك - حي الملقا
وحدة رقم ٥٢٠
الرياض ١٣٥٢١ – ٨٣٦٢
المملكة العربية السعودية
هاتف: +٩٦٦-١١-٢٨٣ ٤٦٠٧
جناح رقم ٤٠٣، الطابق الرابع، مبنى جميل سكوير شارع التحلية، تقاطع التحلية وشارع الأندلس جدة، المملكة العربية السعودية هاتف : ٥٥٠٥ ٦١٠ ١٢ ٩٦٦+
جناح رقم ٤٠٣، الطابق الرابع، مبنى جميل سكوير
شارع التحلية، تقاطع التحلية وشارع الأندلس
جدة، المملكة العربية السعودية
هاتف : ٥٥٠٥ ٦١٠ ١٢ ٩٦٦+
برج إسمنت الشرقية، الطابق الخامس مكتب رقم ٥٠٤، طريق الملك فهد. ص.ب. ٨٥٠١، الخبر ٣٤٤٢١ الخبر، المملكة العربية السعودية هاتف : ٠٢٢٧ ٣٨٨ ١٣ ٩٦٦+ فاكس : ٠٤٦٧ ٨٨٧ ١٣ ٩٦٦+
برج إسمنت الشرقية، الطابق الخامس
مكتب رقم ٥٠٤، طريق الملك فهد.
ص.ب. ٨٥٠١، الخبر ٣٤٤٢١
الخبر، المملكة العربية السعودية
هاتف : ٠٢٢٧ ٣٨٨ ١٣ ٩٦٦+
فاكس : ٠٤٦٧ ٨٨٧ ١٣ ٩٦٦+
الطابق ٧، مبنى جلاد. ساحة رياض الصلح، شارع المصارف، ص.ب. ١١٣١٩ بيروت، لبنان
هاتف: ٩٦١١٩٨٠٠١٦+
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