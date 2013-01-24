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اللهّايات

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اللهّايات باختصار

لهّايات Philips Avent للنمو الطبيعي

دعم النمو الطبيعي لحلق الطفل

لهّايات Philips Avent ملائمة لأسنان الطفل ومتينة

ملائمة لأسنان الطفل ومتينة

لهّايات Philips Avent خالية من مادة BPA

خالية من مادة BPA

العضاضة الأكثر طراوة  لبشرة طفلك الحساسة2

طرية جدًا

أحجام تناسب الأطفال منذ الولادة وحتى 18 شهرًا
لهّايات Philips Avent الطرية جدًا للأطفال منذ الولادة حتى 18 شهرًا
يتبع الوقاء الطري والمرن جدًا منحنيات وجنتَي طفلك الطبيعية، ليترك آثارًا أقل يخفّف من تهيّج البشرة.
اكتشاف التصاميم الطرية جدًا
لهّايات Philips Avent الطرية جدًا للأطفال منذ الولادة حتى 18 شهرًا

المصغر

أحجام تناسب الأطفال منذ الولادة وحتى شهرَين
لهّايات للأطفال منذ الولادة حتى شهرَين من Philips Avent
بعض التفاصيل الإضافية
  • تعرّفي على Mini، وهي لهّاية مصممة خصيصًا للأطفال الصغار الحجم. إن الوقاء الصغير والخفيف الوزن يناسب طفلك الحديث الولادة بطريقة مثالية بدون أن يلامس أنفه.
استكشاف تصاميم Mini

عضّاضة

أحجام تناسب الأطفال منذ الولادة حتى 3 أشهر وأكثر
عضّاضة من Philips Avent للأطفال منذ الولادة حتى 3 أشهر وأكثر

هذا المنتج لم يعد متاحا

بعض التفاصيل الإضافية
  • Soothie هي اللهّاية المؤلّفة من قطعة واحدة التي نقدّمها والمصنوعة من سيليكون طبي. أما الفتحة على شكل إصبع الموجودة في الجهة الأمامية فتسمح لطفلك الصغير بالاستمتاع بالراحة النفسية الطبيعية التي يوفرها أصبعك في الوقت نفسه.
استكشاف تصاميم Soothie

كلاسيكية

أحجام تناسب الأطفال منذ الولادة وحتى 18 شهرًا
لهّايات Comfort من Philips Avent للأطفال منذ الولادة حتى 18 شهرًا
بعض التفاصيل الإضافية
  • قطعة مستديرة من كل الجوانب تلبي احتياجات التهدئة اليومية. بفضل التصاميم التي تضيء في الظلام، من السهل دائمًا العثور على Classic ليلاً.
استكشاف تصاميم Classic

انسياب حر للهواء

أحجام تناسب الأطفال منذ الولادة حتى 18 شهرًا وأكثر
لهّايات بانسياب حر للهواء من Philips Avent للأطفال منذ الولادة حتى 18 شهرًا
بعض التفاصيل الإضافية
  • تكون بعض البشرات حساسة أكثر من غيرها. تم تصميم اللهّاية بانسياب حر للهواء لتعزيز تدفق هواء إضافي وللتخفيف من تهيّج البشرة.
استكشاف تصاميم الانسياب الحر للهواء
لهّايات Philips Avent مع زخرفات

استكشاف كل اللهّايات›

نصيحة لتسهيل عملية الاختيار

  • الخيار الأفضل: كيفية اختيار اللهّاية الأفضل لطفلك

    اللهّايات

    الخيار الأفضل: كيفية اختيار اللهّاية الأفضل لطفلك

    قراءة في
  • لماذا يُعتبر استخدام اللهّايات صحيًا

    اللهّايات

    لماذا يُعتبر استخدام اللهّايات صحيًا

    قراءة في
أحيانًا، كل ما يحتاج إليه طفلك هو بعض الراحة. وبصورة فورية. للمساعدة على تهدئة طفلك بسرعة ولطف، قمنا بتصميم Soothie: وهي لهّاية تسمح لك بتوفير الراحة الطبيعية التي يقدمها إصبعك في الوقت نفسه".

فريق التصميم في Philips

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العلامة التجارية الأولى التي توصي بها الأمهات

اللهّايات


قليل من الراحة قد يساعد طفلك كثيرًا لاستكشاف العالم من حوله. صممنا مجموعة اللهّايات الملائمة لأسنان طفلك لتهدئته بشكل طبيعي في كل خطوة. بالطبع، تتميّز الراحة بطابع شخصي، لذلك ستجدين مجموعة واسعة من اللهّايات لتتناسب مع احتياجات طفلك الفريدة. بدءًا من الأطفال الحديثي الولادة ووصولاً إلى الأطفال الصغار، ومن التصاميم التي تتوهج في الليل، مرورًا بتلك التي تقدم تدفق هواء إضافيًا، ووصولاً إلى التصاميم الجميلة التي لا تُحصى، تقدم مجموعة Avent من Philips بعضًا من الراحة لتلبية احتياجات كل طفل. 

 

1 بالاستناد إلى الاستطلاع الذي أجرته شركة GemSeek في ديسمبر 2015 عبر الإنترنت حول نسبة الرضى، والذي اشتركت فيه أكثر من 9000 امرأة يستخدمن منتجات الرعاية بالطفل والعلامات التجارية ذات الصلة.

2 85% من الأمهات اللواتي شاركن في الدراسة يجدن أن هذه اللهّاية أطرى من ثمانية طرازات مماثلة من علامات تجارية أخرى رائدة، بحث مستقل، الولايات المتحدة الأمريكية، فبراير 2017.

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