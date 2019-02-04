مصطلحات البحث
خزان مياه كبير لساعتَين من الكيّ من دون الحاجة إلى إعادة التعبئة.
خزان مياه كبيرة جدًا لما يصل إلى 3 ساعات من الكيّ من دون الحاجة إلى إعادة التعبئة.
مكواة خفيفة الوزن إلى حد كبير لعملية كيّ مريحة جدًا.
تضمن لك تقنية OptimalTEMP المبتكرة عدم التسبب بحروق على كل الأقمشة القابلة للكيّ. يمكنك ترك المكواة الساخنة بكل أمان على لوح الكيّ أو على الأقمشة من دون القلق.
لا تتطلب تقنية OptimalTEMP أي إعداد لدرجة الحرارة. يمكنك كيّ كل أنواع الأقمشة بأمان، بدءًا من الجينز ووصولاً إلى الحرير.
تجربة الكيّ الأكثر فعالية مع خزان مياه كبير جدًا وقابل للفك ومكواة خفيفة الوزن إلى حد كبير.
عملية كيّ فعالة بفضل خزان المياه الكبير والقابل للفك.
عملية كيّ أسرع مع كمية بخار أكثر مقارنة بمكواة بخارية، ولكن بوزن خفيف وتصميم صغير.
GC9410/66
GC9660/36
HI5917/20
GC6804/26
GC6704/36
PSG7028/36
GC485/46
GC351/26
GC482/26
GC552/46
GC558/36
GC360/36
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