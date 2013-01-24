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S9000 Prestige

أفضل ما تقدّمه Philips

أعلى مستوى من الدقة.
أعلى مستوى من الراحة.

 

إحلق ذقنك بالطريقة الأكثر تناسباً معك

آلة الحلاقة S9000 Prestige من Philips

لأعلى مستوى من الدقة

Series 9000 Prestige
Series 9000 Prestige
آلة الحلاقة Series 7000 من Philips

لحلاقة دقيقة وحساسة
Series 7000
Series 7000
آلة الحلاقة Series 5000 من Philips

لتهَيج بشرة أقل

 
Series 6000
Series 5000
رأس آلة الحلاقة S9000 Prestige من Philips
أفضل ما تقدّمه Philips

أعلى مستوى من الدقة.
أعلى مستوى من الراحة.

 
إحلق ذقنك بالطريقة الأكثر تناسباً معك

آلة الحلاقة S9000 Prestige من Philips، ‏SP9860

حلاقة بدقة الشفرة
لطيفة على البشرة*

كن أول من يراجع هذا البند

صُممت آلة الحلاقة S9000 Prestige من Philips  للانزلاق على بشرتك بسلاسة أثناء قيامها بقص كل شعرة بدقة استثنائية وحتى على اللحية الكثيفة التي لم تتم حلاقتها لـ 7 أيام.

تُعدّ آلة الحلاقة S9000 Prestige أفضل آلة نقدّمها، فقد تم تصميم كل قطعة فيها لتلبية أعلى التوقعات.

*756 تقييمًا من قبل 7 حلاقين مع 108 مستهلكين في ألمانيا
آلة الحلاقة S9000 Prestige من Philips، ‏SP9860

حلاقة بدقة الشفرة
لطيفة على البشرة*

كن أول من يراجع هذا البند

صُممت آلة الحلاقة S9000 Prestige  من Philips للانزلاق على بشرتك بسلاسة أثناء قيامها بقص كل شعرة بدقة استثنائية وحتى على اللحية الكثيفة التي لم تتم حلاقتها لـ 7 أيام.

تُعدّ آلة الحلاقة S9000 Prestige أفضل آلة نقدّمها، فقد تم تصميم كل قطعة فيها لتلبية أعلى التوقعات.

*756 تقييمًا من قبل 7 حلاقين مع 108 مستهلكين في ألمانيا

شفرات دقيقة
بتقنية NanoTech

 

شفرات حادة وحواف قوية للغاية للوصول إلى أعلى مستوى من الدقة في الحلاقة


تم تزويد الشفرات الدقيقة بتقنيةNanoTech  تأتي بهيئة جزيئات صغيرة جدًا لقص الشعر بأعلى مستوى من الدقة، مما يزوّدك بحلاقة دقيقة جدًا.

حلقات
SkinComfort المذهلة

 

حلقات مطلية بأصباغ معدنية لإنزلاق رائع

 

احصل على حلاقة تنزلق بسلاسة فائقة على بشرتك. تتميّز الحلقات المطلية بأصباغ معدنية بغلاف مانع للاحتكاك لانزلاق رائع مع أفضل آلة حلاقة نقدّمها.

BeardAdapt
أداة الاستشعار

 

إمكانية تخصيص طريقة الحلاقة عبر الإختيار من بين ثلاثة إعدادات

 

حلاقة حتى اللحية الكثيفة التي لم تتم حلاقتها لـ 7 أيام بدون أي مجهود. يتحقق مستشعرBeardAdapt  من كثافة الشعر 15 مرة في الثانية، ويضبط آلة الحلاقة تلقائيًا لتتناسب مع كثافة شعرك.

لوحة الشحن
اللاسلكية Qi

 

لوحة الشحن اللاسلكية Qi  مضمّنة، لشحن لاسلكي

 

اشحن بطارية الليثيوم أيون القوية التي تشغّل آلة الحلاقة لاسلكيًا (أو أي جهاز آخر متوافق معQi ) بوضعه ببساطة على لوحة الشحن اللاسلكيةQi  المتوفرة مع آلة الحلاقة.

شفرات دقيقة
بتقنية NanoTech

شفرات دقيقة بتقنية NanoTech لآلة الحلاقة S9000 Prestige من Philips

شفرات حادة وحواف قوية للغاية للوصول إلى أعلى مستوى من الدقة في الحلاقة

 
تم تزويد الشفرات الدقيقة بتقنيةNanoTech  تأتي بهيئة جزيئات صغيرة جدًا لقص الشعر بأعلى مستوى من الدقة، مما يزوّدك بحلاقة دقيقة جدًا.

حلقات
SkinComfort المذهلة

حلقات SkinComfort المذهلة لآلة الحلاقة S9000 Prestige من Philips

حلقات مطلية بأصباغ معدنية لإنزلاق رائع

 
احصل على حلاقة تنزلق بسلاسة فائقة على بشرتك. تتميّز الحلقات المطلية بأصباغ معدنية بغلاف مانع للاحتكاك لانزلاق رائع مع أفضل آلة حلاقة نقدّمها.

BeardAdapt
أداة الاستشعار

إمكانية تخصيص طريقة الحلاقة عبر الإختيار من بين ثلاثة إعدادات

 
حلاقة حتى اللحية الكثيفة التي لم تتم حلاقتها لـ 7 أيام بدون أي مجهود. يتحقق مستشعر BeardAdapt من كثافة الشعر 15 مرة في الثانية، ويضبط آلة الحلاقة تلقائيًا لتتناسب مع كثافة شعرك.

لوحة الشحن
اللاسلكية Qi

لوحة Qi لآلة الحلاقة S9000 Prestige من Philips

لوحة الشحن اللاسلكية Qi  مضمّنة، لشحن لاسلكي

 
اشحن بطارية الليثيوم أيون القوية التي تشغّل آلة الحلاقة لاسلكيًا (أو أي جهاز آخر متوافق معQi ) بوضعه ببساطة على لوحة الشحن اللاسلكيةQi  المتوفرة مع آلة الحلاقة.

ما يقوله الآخرون حول آلة الحلاقة S9000 Prestige

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الجوائز

المنتج رقم واحد من Philips

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فيديو منتج آلة الحلاقة S9000 Prestige من Philips
72
شفرة
150000
قصة في الدقيقة الواحدة

ماذا يوجد في علبة آلة الحلاقة S9000 Prestige من Philips؟

آلة الحلاقة S9000 Prestige من Philips، ‏SP9860 مع ملحقات
تأتي آلة الحلاقة S9000 Prestige من Philips، ‏SP9860، مع لوحة شحن Qi لشحن لاسلكي، وأداة تحديد اللحية التي تعمل بالضغط للحصول على لحية خفيفة مثالية أو لحية قصيرة ومشذبة ومرتبة، وفرشاة تنظيف وحقيبة صغيرة مميّزة.
لوحة شحن Qi لآلة الحلاقة S9000 Prestige من Philips

لوحة شحن Qi

شحن لاسلكي لبطارية الليثيوم أيون القوية التي تشغّل آلة الحلاقة.
أداة تحديد اللحية بميزة SmartClick من Philips

أداة تسريح اللحية

حافظ على مظهر اللحية القصيرة بفضل ملحق أداة تحديد اللحية.
حقيبة صغيرة مميّزة لآلة الحلاقة S9000 Prestige من Philips

حقيبة صغيرة مميّزة

تقوم الحقيبة القاسية بحماية آلة الحلاقة ولوحة الشحن والملحقات.
فرشاة تنظيف بميزة SmartClick من Philips

فرشاة تنظيف

تنظيف عميق للوجه مع فرشاة التنظيف بميزة SmartClick
قارن أفضل آلة حلاقة S9000 Prestige لدينا بآلات الحلاقة الأخرى ضمن مجموعة Series 9000.
مجموعة آلة الحلاقة S9000 Prestige من Philips

SP9860/13

Shaver S9000 Prestige

SP9860/13

آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة، Series 9000
مقارنة الميزات
S9031/21

Shaver series 9000

S9031/21

آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف
مقارنة الميزات
S7930/16

آلة الحلاقةSeries 7000

S7930/16

حساسة ودقيقة
مقارنة الميزات
S6630/11

آلة الحلاقة series 6000

S6630/11

تقليل تهيّج البشرة
مقارنة الميزات

إمكانية التكيّف مع المنحنيات: لالتقاط الشعر الذي يصعب الوصول إليه

  • رأس اّلة الحلاقة متعدد إتجاهات
  • رأس اّلة الحلاقة يتحرك ب8 إتجاهات
  • رأس اّلة الحلاقة متعدد إتجاهات
  • رأس اّلة الحلاقة يتحرك ب5 إتجاهات

نظام الحلاقة
  • شفرات‏NanoTech الدقيقة
  • شفرات بنظام ‏V-Track الدقيقة
  • شفرات GentlePresicion
  • شفرات بنظام ‏MultiPrecision

الأداء
  • ★★★★★
  • ★★★★★
  • ★★★★★
  • ★★★★★

تعددية الاستخدام: المرونة لتشذيب الشعر و/أو تسريحه أيضًا
  • أداة تشذيب دقيق بميزة SmartClick
  • أداة تسريح اللحية بميزة SmartClick
  • أداة تشذيب دقيق بميزة SmartClick
  • أداة تشذيب دقيق بميزة SmartClick

سهولة الاستخدام: للاستخدام الرطب والجاف

البطارية: الاستخدام / مدة الشحن
  • 60 دقيقة / 3 ساعات
  • 50 دقيقة / ساعة واحدة
  • 50 دقيقة / ساعة واحدة
  • 60 دقيقة / ساعة واحدة

قابلة للغسل 100%

تتضمن أيضًا
  • حقيبة صغيرة للسفر
  • لوحة شحن Qi
  • أداة تشذيب دقيق بميزة SmartClick
  • حقيبة صغيرة للسفر
  • أداة تشذيب دقيق بميزة SmartClick
  • حقيبة صغيرة للسفر
  • أداة تشذيب دقيق بميزة SmartClick
  • حقيبة صغيرة للسفر
  • أداة تشذيب دقيق بميزة SmartClick

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