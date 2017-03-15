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أداة الكي البخارية Azur
من السلسلة 8000 من Philips

نتائج كي مثالية في وقت قصير

أزيلوا التجاعيد عن ملابسكم بسرعة وفعالية مع أداة الكي البخارية الجديدة Azur من السلسلة 8000 من Philips!

DST8041/86

أدوات الكي البخارية Azur من السلسلة 8000 من Philips

قوة ‏3000 واط لعملية كي أكثر فعالية

‏بخار قوي ومستمر يصل إلى 260 غ يزيل أصعب التجاعيد

بخار مستمر ؛بمعدل 85 غ/دقيقة لنتائج مثالية

مع ضمان عدم التسبب بحروق على أي ملابس قابلة للكيّ بفضل تقنية OptimalTEMP

أداة الكي البخارية Azur من السلسلة 8000 من Philips

Euromonitor International Limited، على النحو المحدد في فئة أدوات الكي؛ المبيعات حسب الحجم، بيانات عام 2022.

Euromonitor International Limited، على النحو المحدد في فئة أدوات الكي؛ المبيعات حسب الحجم، بيانات عام 2022.

تدفق بخار قوي بفضل إدارة طاقة النظام الذكية

تضمن قوة أداة الكي البالغة 3000 واط تسخينًا سريعًا للمياه ونتائج مثالية. لا داعي للإنتظار لفترة طويلة حتى تصبح أداة الكي جاهزة للاستخدام، إذ أن أداة الكي البخارية Azur 8000 من Philips تسخّن المياه في لحظات بفضل قوتها البالغة 3000 واط. أزيلوا التجاعيد عن ملابسكم بسرعة فائقة.

تعزيز بخار يبلغ 260 غ لإزالة أصعب التجاعيد

 

تعتبر هذه الميزة مثالية لإزالة تجاعيد الملابس التي يصعب كيّها. وتعد خيارًا مفيدًا خاصةً عند كي الدنيم أو الأقمشة الأكثر سماكةً التي لا تتناسب مع تدفق البخار البسيط.

يسمح تدفق البخار العمودي القوي بكي الملابس عموديًا

 

استعدوا لمغادرة منزلكم بسرعة. بالإمكان كي فستان أو قميص مثبّت على علّاقة ملابس من دون الحاجة إلى استخدام لوح الكي. سيسمح تدفق البخار العمودي أيضًا بكي الستائر وإعادة النضارة إليها.

عملية كي سهلة من دون مجهود بفضل تقنية البخار التلقائي الذكي

 

بفضل تقنية جهاز الاستشعار الجديد، يتكيف تدفق البخار من أداة الكي مع حركتكم. وبالتالي تصبح عملية الكي أكثر سرعةً.

تقنية OptimalTEMP

 

تضمن أداة الكي هذه عدم التسبب بحروق على أي ملابس قابلة للكيّ. فلا داعي للقلق بعد الآن.

أعلى مستوى من الأداء لفترة طويلة

 

ستحافظ أداة الكي على أعلى مستوى من الأداء لفترة أطول بفضل وظيفة تحرير الكلس بسرعة. يمكنكم إزالة الترسبات الكلسية بكل سهولة وسيبقى الجهاز بحالة جيدة لسنوات.

خزان مياه بسعة 350 مل لكي كمية أكبر من الملابس بجلسة واحدة

 

لا يحتاج خزان المياه إلى إعادة التعبئة مرارًا، ما يسمح لكم بإنهاء مهامكم بسرعة وبكي ملابس أكثر في جلسة واحدة.

مشاهدة أداة الكي البخارية Azur من السلسلة 8000 من Philips قيد التشغيل

اكتشفوا أداة الكي الجديدة Azur من السلسلة 8000 من Philips!

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أدوات الكي البخارية Azur من السلسلة 8000 من Philips

تضمن أداة الكي الجديدة Azur من سلسلة 8000 من Philips عملية كي مثالية، فبفضل تدفق البخار القوي الذي يبلغ 260 غ، يمكنها إزالة أصعب التجاعيد بسرعة فائقة. ومع قوة تبلغ 3000 واط، تسخن أداة الكي المياه بسرعة، ويضمن التدفق القوي المستمر للبخار نتائج كي مثالية.

الأسئلة المتداولة

هل أداة الكي Azur من السلسلة 8000 من Philips آمنة لكل أنواع الأقمشة؟

نعم، تعتبر أداة الكي Azur من السلسلة 8000 من Philips آمنة لكل أنواع الأقمشة القابلة للكي من دون إتلافها أوالتسبب بأي حروق عليها.

ما نوع الماء الذي يجب أن أستخدمه في جهاز الكي البخاري Azur من السلسلة 8000 من Philips؟

سيساعد استخدام النوع المناسب من الماء في إطالة عمر أداة الكي.

 

يمكن استخدام أداة الكي هذه مع ماء الصنبور. ومع ذلك، إذا كانت المياه في منطقتك عسرة، فقد تتراكم الترسبات الكلسية بسرعة. وفي هذه الحالة حاول استخدام الماء المقطر أو المنزوع المعادن (ويمكن استخدام 50% من الماء المنزوع المعادن الممزوج بماء الصنبور). 

 

يُرجى عدم استخدام الماء المعطر أو الخل أو النشاء أو مواد إزالة الترسبات أو المواد المساعدة على الكيّ أو المياه التي تمت إزالة الترسبات منها كيميائيًا أو غيرها من المواد الكيميائية، إذ إن هذه المواد ليست آمنة وقد تتسبب أيضًا بطرطشة المياه أو ظهور بقع بنية اللون أو إلحاق الضرر بأداة الكي الإعتيادية أو البخارية.

هل تعتبر قاعدة أداة الكي Azur من السلسلة 8000 من Philips آمنة لكل الملابس؟

لا تقلق بشأن إلحاق الضرر بملابسك، فالقاعدة الساخنة مصممة خصيصًا لضمان عدم التسبب بحرق الملابس أو لمعانها. تتميز قاعدة SteamGlide Elite الفائقة السلاسة بأداء فعال وناعم على التجاعيد. وتتميز بمتانتها ومقاومتها للخدوش وسهولة تنظيفها.

ما هي تقنية Optimal-TEMP؟

تضمن تقنية OptimalTEMP عدم التسبب بحروق على أي ملابس قابلة للكيّ. تُحمّى قاعدة أداة الكي حتى درجة الحرارة المثالية التي تعتبر آمنة لكل الأقمشة وتمنع البقع. تساعد قاعدة أداة الكي المسخنة في إزالة تجاعيد الأقمشة عند الكي أفقيًا وعموديًا وتوفر نتائج مثالية بفضل تحرير البخار.

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