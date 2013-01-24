إذا كنت مبتدئة في كيّ الثياب بالبخار، ستتفاجئين من سرعة العملية وسهولتها.

يحمى جهاز Steam&Go Plus في غضون 45 ثانية فقط ويصبح جاهزًا للاستخدام. يمكنك بعدها استخدام الجهاز البخاري المحمول باليد أفقيًا وعموديًا لإعادة الرونق إلى الثياب. ومع بعض النصائح، ستتمكنين من كيّ الملابس بالبخار بسهولة تامة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك كيّ كل أنواع الأقمشة، من الحرير إلى الكشمير، ومن السترات إلى الملابس التي تحتوي على طيّات بشكل آمن تمامًا.