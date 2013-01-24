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يعتبر الجهاز البخاري للثياب مثاليًا لكيّ الأقمشة الدقيقة والقطع التي يصعب كيّها ولوضع اللمسات النهائية السريعة على الملابس.
يتغلغل البخار بلطف داخل الأقمشة الدقيقة بدون حرقها، كما أن العملية لا تتطلب لوح كيّ. ولا يقتصر مفعول البخار على الحفاظ على مظهرك الرائع، فهو يزيل الروائح الكريهة ويقضي على البكتيريا لتبقى الثياب نضرة وجاهزة لارتدائها من جديد.
إذا كنت مبتدئة في كيّ الثياب بالبخار، ستتفاجئين من سرعة العملية وسهولتها.
يحمى جهاز Steam&Go Plus في غضون 45 ثانية فقط ويصبح جاهزًا للاستخدام. يمكنك بعدها استخدام الجهاز البخاري المحمول باليد أفقيًا وعموديًا لإعادة الرونق إلى الثياب. ومع بعض النصائح، ستتمكنين من كيّ الملابس بالبخار بسهولة تامة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك كيّ كل أنواع الأقمشة، من الحرير إلى الكشمير، ومن السترات إلى الملابس التي تحتوي على طيّات بشكل آمن تمامًا.
إذا كنت مبتدئة في كيّ الثياب بالبخار، ستتفاجئين من سرعة العملية وسهولتها. يحمى جهاز Steam&Go Plus في غضون 45 ثانية فقط ويصبح جاهزًا للاستخدام. يمكنك بعدها استخدام الجهاز البخاري المحمول باليد أفقيًا وعموديًا لإعادة الرونق إلى الملابس. ومع بعض النصائح، ستتمكنين من كيّ الملابس بالبخار بسهولة تامة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك كيّ كل أنواع الأقمشة، من الحرير إلى الكشمير، ومن السترات إلى الملابس التي تحتوي على طيّات بشكل آمن تمامًا.
يمكنك بإزالة التجاعيد وإعادة الرونق إلى ثيابك الدقيقة بدون مجهود ومن دون حرقها. يحمى الجهاز البخاري الصغير والمحمول باليد في غضون 45 ثانية. يمكنك الكيّ عموديًا أو أفقيًا للحصول على نتائج أفضل. أما خزان المياه القابل للفك، فيسمح لك إعادة التعبئة بسهولة في أي وقت.
احملي Steam&Go Plus بشكل مستقيم لكيّ الثياب بالبخار بسهولة تامة. أما لكيّ أطراف الأكمام أو الياقات أو التجاعيد الصعبة، فضَعي الملابس على سطح مستوٍ. ومن ثم قومي بإمالة الجهاز البخاري المحمول باليد أفقيًا لإضفاء لمسة نهائية محددة وملساء، من دون تسرّب المياه أو فقدان البخار.
قومي بكيّ ثيابك الدقيقة بالبخار بشكل آمن. فاللوح المسخّن بتقنية SmartFlow الذي نقدّمه آمن على كل أنواع الأقمشة ويمنع البقع الرطبة. فسواء أكنت تستخدمين الجهاز البخاري للملابس المحمول باليد عموديًا أم أفقيًا، سيساعدك على الضغط على ملابسك للحصول على نتائج أفضل بعد*.
يتميّز الجهاز البخاري للثياب المحمول الذي نقدّمه بتصميمه المريح الذي يجعله خفيفًا ومريحًا وسهل الاستخدام. فهو صغير الحجم ويمكن حمله باليد، مما يجعله مثاليًا للسفر أو لتخزينه لدى عدم استخدامه.
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جهاز بخاري محمول باليد
Steam&Go
قدر بخاري للملابس محمول باليد
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StyleTouch Pure
قدر بخاري للملابس
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Steam&Go
قدر بخاري للملابس محمول باليد
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قوة
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بخار مستمر
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خزان مياه
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استقلالية الكيّ بالبخار
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قاعدة بخار
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ملحقات
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شراء الجهاز البخاري للثياب Steam&Go Plus
* مقارنة بـ Steam&Go GC310 وGC320 من Philips؛ من دون اللوح المسخّن بتقنية SmartFlow.
* * تم اختبار المنتج من قبل جهة خارجية لأنواع البكتيريا التالية: الإشريكية القولونية 8099 والمكورة العنقودية الذهبية ATCC 6538 والمبيضة البيضاء ATCC 10231 مع تطبيق البخار لمدة 8 دقائق.