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تألقي بجمال شعرك المالس

وأطرافه الخالية من التقصف بنسبة تصل إلى ٩٥٪*

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* بعد محاكاة سنتين للاستعمال في 200 درجة مئوية من متوسط الشعر الأوروبي ، بدون شعر

أناقة وحماية دائمتان مع أجهزة فيليبس للعناية بالشعر

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أجهزة SplitStop لتمليس الشعر

الخيار الأمثل لشعر محمي ومالس وخالٍ من التقصف بنسبة تصل إلى ٩٥٪*

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 بعد سنتين من بحوثات تمليس الشعر على درجة حرارة تبلغ ٢٠٠ درجة مئوية على شعر أوروبيين خال *من التقصف
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فرشاة التمليس

صففي شعرك أثناء تمشيطه وإجعليه محمي ولامع  ومن غير أي تجاعيد في غضون ٥ دقائق فقط **

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** قيس على ٣٣ امرأة طول شعرهن متوسط بدرجة ١٧٠ مئوية

مصففات ومجعدات الشعر

إكتشفي مجموعة مصففات ومجعدات الشعر الكاملة لدينا

مجففات الشعر

حرارة أقل، تألق ولمعان أكثر

إكتشفي مجموعة مجففات الشعر الكاملة لدينا

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نعومة وأناقة طبيعية
تموجات وحركات ناعمة في شعرك
تسريحات متعددة
اكتشفي مجموعة تصفيف الشعر لدينا