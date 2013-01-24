

إليك طريقة لخوض مرحلة الفطام بنجاح بواسطة البخار. تسمح لك أجهزة تحضير الطعام الصحي للأطفال التي نقدّمها بتحضير وجبات طعام لذيذة ومغذية في خطوات سهلة ولا تتطلب مجهودًا كبيرًا: ما عليك سوى طهو المكونات بالبخار، وخلطها وتقديمها. هل تحتارين ماذا تحضّرين؟ نقدم لك أيضًا وصفات ملهمة تساعدك على تزويد طفلك بعادات صحية لتناول الطعام مدى الحياة. هل أنت مستعدة للتعرّف على طفلك الصغير الذي يحب الطعام الصحي؟

1 بالاستناد إلى الاستطلاع الذي أجرته شركة GemSeek في ديسمبر 2015 عبر الإنترنت حول نسبة الرضى، والذي اشتركت فيه أكثر من 9000 امرأة يستخدمن منتجات الرعاية بالطفل والعلامات التجارية ذات الصلة.