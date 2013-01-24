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أصبح تحضير طعام
الأطفال المغذي أمرًا سهلاً

أجهزة تحضير الطعام وأدوات المائدة للأطفال

العلامة التجارية الأولى التي توصي بها الأمهات

أجهزة تحضير طعام الأطفال باختصار

أجهزة تحضير الطعام من Philips Avent لطهو الطعام بالبخار وخلطه وتقديمه

الطهو بالبخار والخلط والتقديم

جهاز تحضير الطعام المغذي جدًا من Philips Avent

نسبة عالية من المواد الغذائية. لا يتطلّب مساحة كبيرة في المطبخ

ملحقات أدوات المائدة من Philips Avent

مناسب لكل مرحلة من مراحل الفطام

جهاز تحضير الطعام الصحي
للأطفال 4 في 1

أجهزة تحضير الطعام الصحي للأطفال 4 في 1 من Philips Avent

هذا المنتج لم يعد متاحا

بعض التفاصيل الإضافية
  • استخدمي دورقًا واحدًا لتحضير وجبات متعددة في وقت واحد. وجبة لليوم ووجبة للغد وأخرى للأسبوع القادم.
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جهاز تحضير الطعام الصحي 
للأطفال 2 في 1

أجهزة تحضير الطعام الصحي للأطفال 2 في 1 من Philips Avent
بعض التفاصيل الإضافية
  • قلّلي من الفوضى والمجهود الذي تبذليه باستخدام دورق واحد لتحضير الطعام.
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مجموعة أدوات طعام الأطفال

مجموعة أدوات طعام الأطفال من Philips Avent سهلة الحمل وخالية من مادة BPA
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مجموعة تغذية الأطفال الصغار من Philips Avent

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ليس تحضير وجبات غذائية لطفلك الصغير بالعملية الصعبة أو الفوضوية كما تتخيلين. فعلى عكس القلي، يسمح لك طهو الطعام بالبخار بالحفاظ على نكهته فضلاً عن فوائده الغذائية. فلنطهو بالبخار!"

فريق التصميم في Philips

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العلامة التجارية الأولى التي توصي بها الأمهات

أجهزة تحضير الطعام وأدوات المائدة


إليك طريقة لخوض مرحلة الفطام بنجاح بواسطة البخار. تسمح لك أجهزة تحضير الطعام الصحي للأطفال التي نقدّمها بتحضير وجبات طعام لذيذة ومغذية في خطوات سهلة ولا تتطلب مجهودًا كبيرًا: ما عليك سوى طهو المكونات بالبخار، وخلطها وتقديمها. هل تحتارين ماذا تحضّرين؟ نقدم لك أيضًا وصفات ملهمة تساعدك على تزويد طفلك بعادات صحية لتناول الطعام مدى الحياة. هل أنت مستعدة للتعرّف على طفلك الصغير الذي يحب الطعام الصحي؟

 

1 بالاستناد إلى الاستطلاع الذي أجرته شركة GemSeek في ديسمبر 2015 عبر الإنترنت حول نسبة الرضى، والذي اشتركت فيه أكثر من 9000 امرأة يستخدمن منتجات الرعاية بالطفل والعلامات التجارية ذات الصلة.

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