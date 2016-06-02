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تجعيدات وتموجات ناعمة وكثيفة بفضل تقنية التجعيد التلقائي بواسطة الهواء

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المشغّل
مسرّح الشعر الذي يدور تلقائيًا StyleCare

مسرّح الشعر الذي يدور تلقائيًا StyleCare

HP8668/03

كل أجهزة التسريح

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ملحق التجعيد التلقائي بواسطة الهواء للحصول على تموجات ناعمة

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طلاء واقٍ من السيراميك مع طبقة من الكيراتين

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3 ملحقات مختلفة للحصول على تسريحات ومستويات كثافة متعددة

أصبح تسريح الشعر أكثر تعددية للاستخدامات
أصبح تسريح الشعر أكثر تعددية للاستخدامات

أصبح تسريح الشعر  أكثر تعددية للاستخدامات


يُعتبر تسريح الشعر طريقة رائعة للحصول على شعر كثيف ولامع بطريقة طبيعية. ويمكن تدوير مسرّح الشعر الذي يدور تلقائيًا في الاتجاهين، مما يسهّل استخدامه لابتكار تسريحات متعددة. يأتي أيضًا مزوّدًا بفرشاة حرارية بعرض 50 ملم، وهي الملحق المثالي لإضافة الكثافة والحيوية، ويجب استخدامها على شعر جاف تقريبًا للحصول على نتيجة احترافية.

وصلت تقنية تجعيد الشعر
وصلت تقنية تجعيد الشعر بواسطة الهواء

وصلت
تقنية تجعيد الشعر


يأتي مسرّح الشعر الذي يدور تلقائيًا الآن مزوّدًا بملحق فريد لتجعيد الشعر، وذلك لإضافة المزيد من أنواع التسريحات التي يمكن الحصول عليها بواسطة هذا الجهاز الرائع والمتعدد الاستعمالات. ويمكن استخدام ملحق تجعيد الشعر بواسطة الهواء حين يصبح الشعر جافًا بنسبة 80% وذلك لابتكار تموجات طبيعية رائعة بكبسة زر.

تجربة تجفيف الشعر وتسريحه مع العناية به
تجربة تجفيف الشعر وتسريحه مع العناية به

تجربة تجفيف الشعر
وتسريحه مع العناية به


يتميّز ملحق تجعيد الشعر والفرشاة الحرارية بمادة الكيراتين الواقية ويوفران ترطيبًا أيونيًا للحصول على شعر حريري ولامع وخالٍ من التجعيدات.

ملحقات

تجعيد الشعر تلقائيًا

تجعيد الشعر تلقائيًا بواسطة الهواء
للحصول على تموجات ناعمة

فوهة ضيقة للتكثيف

فوهة ضيقة للتكثيف
لتيار هوائي مركز

فرشاة حرارية بعرض 50 ملم

فرشاة حرارية بعرض 50 ملم
لكثافة وحيوية طبيعية 

احصلي على أفكار لتسريحة الشعر
شاهدي مدى
سهولتها

احصلي على أفكار لتسريحة الشعر- شاهدي مدى سهولتها
الخطوة 1

حددي خصلة الشعر بالعرض المناسب بواسطة ملحق تقسيم خصل الشعر.

الخطوة 2

ضعي خصلة الشعر في فتحة جهاز تجعيد الشعر التلقائي.

الخطوة 3

اضغطي على زر التدوير حتى تصبح الخصلة بأكملها في الداخل.

الخطوة 4

انتظري سماع الإشارة الصوتي ثم اسحبي مسرّح الشعر إلى الأسفل لتحرير الخصلة.

مقارنة أجهزة تسريح الشعر التي نقدمها

StyleCare

StyleCare

StyleCare

مسرّح شعر ذاتي الدوران
مقارنة مع الحالي
Essential

Essential

Essential

مسرّح الشعر بالهواء
مقارنة مع الحالي
Essential

Essential

Essential

مسرّح الشعر بالهواء
مقارنة مع الحالي

تقنيات العناية
  • تقنيات العناية
  • تقنيات Moisture Protect
  • مستشعر Moisture Protect
  • إعداد درجة الحرارة ThermoProtect
  • الترطيب الأيوني
  • إعداد درجة الحرارة ThermoProtect
  • الترطيب الأيوني
  • إعداد درجة الحرارة ThermoProtect
  • إعداد درجة الحرارة ThermoProtect

أداء التسريح
  • طول السلك: 6 إعدادات للسرعة والحرارة
  • 2300 واط
  • محرك للتيار المباشر، سرعة هواء تصل إلى 120 كم/الساعة
  • ميزة Cool shot
  • الفوهة
  • ناشر الهواء
  • طول السلك: 3 إعدادات للحرارة والسرعة
  • 2200 واط
  • محرك للتيار المتردد، سرعة هواء تصل إلى 120
  • كم/ الساعة
  • ميزة Cool shot
  • الفوهة (7 مم)
  • 3 إعدادات للحرارة
  • 1600 واط
  • محرك للتيار المباشر
  • ميزة Cool shot
  • الفوهة
  • 3 إعدادات مرنة للسرعة
  • 1600 واط
  • محرك للتيار المباشر
  • ميزة Cool shot
  • الفوهة (20 مم/0,8 بوصات)

الراحة
  • طول السلك: 2,5 م
  • مشبك التخزين
  • طول السلك: 1,8 م
  • مشبك التخزين
  • تصميم صغير
  • طول السلك: 1,8 م
  • مشبك التخزين
  • عملية تجفيف أكثر هدوءًا
  • مقبض قابل للطيّ
  • فولتية مزدوجة
  • طول السلك: 1,8 م
  • مشبك التخزين
  • عملية تجفيف أكثر هدوءًا
  • تصميم صغير

الكفالة
  • سنتان
  • سنتان
  • سنتان
  • سنتان
عرض كل أجهزة تسريح الشعر التي نقدمها
مسرّح الشعر الذي يدور تلقائيًا StyleCare

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ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

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ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

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