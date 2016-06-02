ملحق التجعيد التلقائي بواسطة الهواء للحصول على تموجات ناعمة
طلاء واقٍ من السيراميك مع طبقة من الكيراتين
3 ملحقات مختلفة للحصول على تسريحات ومستويات كثافة متعددة
أصبح تسريح الشعرأكثر تعددية للاستخدامات
يُعتبر تسريح الشعر طريقة رائعة للحصول على شعر كثيف ولامع بطريقة طبيعية. ويمكن تدوير مسرّح الشعر الذي يدور تلقائيًا في الاتجاهين، مما يسهّل استخدامه لابتكار تسريحات متعددة. يأتي أيضًا مزوّدًا بفرشاة حرارية بعرض 50 ملم، وهي الملحق المثالي لإضافة الكثافة والحيوية، ويجب استخدامها على شعر جاف تقريبًا للحصول على نتيجة احترافية.
وصلت تقنية تجعيد الشعر
يأتي مسرّح الشعر الذي يدور تلقائيًا الآن مزوّدًا بملحق فريد لتجعيد الشعر، وذلك لإضافة المزيد من أنواع التسريحات التي يمكن الحصول عليها بواسطة هذا الجهاز الرائع والمتعدد الاستعمالات. ويمكن استخدام ملحق تجعيد الشعر بواسطة الهواء حين يصبح الشعر جافًا بنسبة 80% وذلك لابتكار تموجات طبيعية رائعة بكبسة زر.
تجربة تجفيف الشعر وتسريحه مع العناية به
يتميّز ملحق تجعيد الشعر والفرشاة الحرارية بمادة الكيراتين الواقية ويوفران ترطيبًا أيونيًا للحصول على شعر حريري ولامع وخالٍ من التجعيدات.
ملحقات
تجعيد الشعر تلقائيًا بواسطة الهواء للحصول على تموجات ناعمة
فوهة ضيقة للتكثيف لتيار هوائي مركز
فرشاة حرارية بعرض 50 ملم لكثافة وحيوية طبيعية
احصلي على أفكار لتسريحة الشعر شاهدي مدى سهولتها
حددي خصلة الشعر بالعرض المناسب بواسطة ملحق تقسيم خصل الشعر.
ضعي خصلة الشعر في فتحة جهاز تجعيد الشعر التلقائي.
اضغطي على زر التدوير حتى تصبح الخصلة بأكملها في الداخل.
انتظري سماع الإشارة الصوتي ثم اسحبي مسرّح الشعر إلى الأسفل لتحرير الخصلة.