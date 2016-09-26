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  • الجهاز الأساسي الجديد لثيابك
  • الجهاز الأساسي الجديد لثيابك
  • الجهاز الأساسي الجديد لثيابك
  • الجهاز الأساسي الجديد لثيابك
  • الجهاز الأساسي الجديد لثيابك
  • الجهاز الأساسي الجديد لثيابك
  • الجهاز الأساسي الجديد لثيابك
  • الجهاز الأساسي الجديد لثيابك
  • الجهاز الأساسي الجديد لثيابك
  • الجهاز الأساسي الجديد لثيابك

تم إيقافه

قدر بخاري للملابس محمول باليد

GC440/46

1 جائزة

الجهاز الأساسي الجديد لثيابك

بفضل تقنية PureSteam المبتكرة وميزة تحرير الكلس السريعة، يضمن القدر البخاري للملابس StyleTouch الجديد أداء بخار قويًا لسنوات متعددة! إنه سريع وآمن وسهل، ويعتبر مثاليًا للكيّ في اللحظات الأخيرة وللثياب الدقيقة.

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علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ

مثالي للمسات أخيرة سريعة وللثياب الدقيقة

الجهاز الأساسي الجديد لثيابك

  • 1500 واط، بخار يصل إلى 28 غ/الدقيقة

  • تقنية PureSteam

  • خزان مياه حجم XL

  • وظيفة 2 في 1

تقنية PureSteam لبخار قوي ومتّسق مع مرور الوقت

تقنية PureSteam لبخار قوي ومتّسق مع مرور الوقت

تمنع تقنية PureSteam المبتكرة تراكم الترسبات الكلسية حول محرّك القدر البخاري. وهي توفّر بخارًا قويًا ومتّسقًا لسنوات متعددة.

وظيفة البخار العمودي والأفقي 2 في 1 لنتائج أفضل

وظيفة البخار العمودي والأفقي 2 في 1 لنتائج أفضل

تسمح الوظيفة 2 في 1 بالكيّ بواسطة البخار أفقيًا وعموديًا على حد سواء. عند استخدام ميزة البخار الأفقي على سطح مستوٍ، يمكنك تحقيق نتائج أفضل، وبخاصةٍ في المناطق الصعبة مثل الياقات والأكمام.

جاهزة في 60 ثانية

جاهزة في 60 ثانية

جاهز للكيّ بالبخار على الفور. ما عليك سوى توصيل الجهاز بالطاقة، والانتظار لأقل من دقيقة واحدة... ثم إبدأ بعملية الكيّ بواسطة البخار!

المواصفات التقنية

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الجوائز

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إخلاء المسؤولية

  1. تم اختبار المنتج من قبل جهة خارجية فحصًا لأنواع البكتيريا التالية: الإشريكية القولونية 8099 والمكورة العنقودية الذهبية ATCC 6538 والمبيضة البيضاء ATCC 10231 مع تطبيق البخار لمدة 8 دقائق.