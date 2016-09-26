وظيفة البخار العمودي والأفقي 2 في 1 لنتائج أفضل

تسمح الوظيفة 2 في 1 بالكيّ بواسطة البخار أفقيًا وعموديًا على حد سواء. عند استخدام ميزة البخار الأفقي على سطح مستوٍ، يمكنك تحقيق نتائج أفضل، وبخاصةٍ في المناطق الصعبة مثل الياقات والأكمام.