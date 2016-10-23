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  • البخار الأكثر فعالية لنتائج أسرع كل يوم
  • البخار الأكثر فعالية لنتائج أسرع كل يوم
  • البخار الأكثر فعالية لنتائج أسرع كل يوم
  • البخار الأكثر فعالية لنتائج أسرع كل يوم
  • البخار الأكثر فعالية لنتائج أسرع كل يوم
  • البخار الأكثر فعالية لنتائج أسرع كل يوم
  • البخار الأكثر فعالية لنتائج أسرع كل يوم
  • البخار الأكثر فعالية لنتائج أسرع كل يوم
  • البخار الأكثر فعالية لنتائج أسرع كل يوم
  • البخار الأكثر فعالية لنتائج أسرع كل يوم
  • البخار الأكثر فعالية لنتائج أسرع كل يوم
  • البخار الأكثر فعالية لنتائج أسرع كل يوم

تم إيقافه

قدر بخاري للملابس

GC442/86

1 جائزة

البخار الأكثر فعالية لنتائج أسرع كل يوم

بفضل تقنية PureSteam المبتكرة وميزة تحرير الكلس السريعة، يوفّر القدر البخاري للملابس StyleTouch Pure بخارًا قويًا لسنوات متعددة. كن جاهزًا بسرعة بفضل إزالة التجاعيد الفعالة وسهولة الاستخدام!

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علامة تجارية متخصصة في منتجات الكيّ

مع تقنية PureSteam المبتكرة ولوح StyleMat

البخار الأكثر فعالية لنتائج أسرع كل يوم

  • 1500 واط، بخار يصل إلى 30 غ/الدقيقة

  • وظيفة 2 في 1

  • تقنية PureSteam

  • StyleMat

تقنية PureSteam: بخار قوي تدوم لسنوات

تقنية PureSteam: بخار قوي تدوم لسنوات

من السهل أن يتراجع أداء البخار مع مرور الوقت في أجهزة الكيّ البخارية الأخرى بسبب تراكم الترسبات الكلسية. ولكن بفضل تقنية PureSteam المبتكرة مع ميزة تحرير الكلس السريعة، لا تتراكم الترسبات على جهاز التسخين ويسهل إزالتها. إنها تقنية فعالة جدًا بحيث يبقى دفق البخار قويًا لسنوات طويلة.

وظيفة البخار العمودي والأفقي 2 في 1 لنتائج أفضل

وظيفة البخار العمودي والأفقي 2 في 1 لنتائج أفضل

يمكنك كيّ ملابسك بواسطة البخار عموديًا من دون استخدام لوح الكيّ، أو يمكنك إضفاء لمسة أخيرة مثالية عبر كيّ الملابس بالبخار أفقيًا على أي سطح مستوٍ من حولك. بفضل تصميمه الداخلي الفريد، سيولّد القدر البخاري هذا بخارًا قويًا مستمرًا حتى في الوضعية الأفقية. هذا الأمر مفيد بشكل خاص عند كيّ المناطق الصعبة مثل الياقات أو الأكمام.

جاهز في 60 ثانية

جاهز في 60 ثانية

جاهز للكيّ بالبخار على الفور. ما عليك سوى توصيل الجهاز بالطاقة، والانتظار لأقل من دقيقة واحدة... ثم الانطلاق بعملية الكيّ بواسطة البخار!

المواصفات التقنية

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الجوائز

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