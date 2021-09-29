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أداة التشذيب المتكاملة 7000 series من Philips

الأداة المتكاملة لجميع احتياجاتك

آلة فريدة للعناية بالمظهر للتسريح
من الرأس إلى أسفل القدمين القدمَين بطريقة مثالية

تحديد الطراز
ملحقات العناية بالمظهر
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آلة العناية بالمظهر الخارقة
ملحقات العناية بالمظهر - الجهاز المحمول
رؤية كل الملحقات الـ 16

ميزات المنتج

أداة واحدة،
تسريح مثالي
للوجه والشعر
والجسم

مشاهدة آلة العناية بالمظهر أثناء استخدامها

تشذيب

تشذيب لحيتك
وتسريحها

احصل على المظهر المثالي الخاص بك بفضل أداة التشذيب الأكثر دقة والمتعددة الاستخدامات التي نقدّمها. تحتوي على 13 ملحق لتمكّنك من ابتكار أسلوبك الفريد، من رأسك إلى أسفل قدميك استمتع بدقة فائقة مع شفرات معدنية بميزة الشحذ الذاتي وبتحكم إضافي بفضل المقبض المطاطي المقاوم للانزلاق.

تشذيب لحيتك وتسريحها - الجهاز المحمول

قص

اعمد إلى قص شعرك بنفسك

تمكّن من قص شعرك وتشذيبه أو ابتكار مستويات متدرجة بسهولة تامة، بفضل التصميم العريض جدًا الذي تتميّز به أداة التشذيب الفولاذية، والذي يساعد على التقاط كمية أكبر من الشعر في كل تمريرة.

تمكّن من قص شعرك بنفسك - الجهاز المحمول

العناية بالمظهر

العناية بشعر جسمك

قم بحلاقة الشعر تحت الرقبة براحة تامة بفضل النظام الفريد لحماية البشرة الذي يحمي حتى أكثر المناطق الحساسة في جسمك ويسمح لك بحلاقة الشعر بدقة تصل إلى 0,5 مم.

العناية بشعر جسمك - الجهاز المحمول

سهولة الاستخدام

أداة تشذيب قابلة للغسل بالكامل

أداة تشذيب قابلة للغسل بالكامل

تتميّز أداة تشذيب شعر الوجه والجسم التي نقدّمها إلى جانب كل ملحقاتها بإمكانية غسلها بالكامل، فما عليك سوى شطفها بالماء لتنظيفها بسهولة

استخدام لاسلكي وسلكي

استخدام لاسلكي وسلكي

يمكن استخدام أداة التشذيب المزوّدة ببطارية بصورة لاسلكية لغاية 6 ساعات، أو أثناء توصيلها بالكهرباء، لاستخدام متواصل.

المواصفات

مواصفات مطوّرة
نتائج فورية

إزالة الشعر بالطريقة الرطبة والجافة

حلاقة رطبة وجافة

مقاومة للمياه أثناء الاستحمام

وسهلة التنظيف

شحن لمدة ساعتين

شحن لساعة واحدة

وقت تشغيل يصل إلى 2 ساعات وشحن سريع لمدة 5 دقائق

شحذ ذاتي

أدوات تشذيب معدنية

خطوط نظيفة ودقيقة حول لحيتك وخط الشعر.

أدوات تشذيب معدنية

شحذ ذاتي

احتكاك الشفرات الفولاذية ببعضها بشكل
منسّق.

عرض كل المواصفات الفنية

مواصفات

تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه
تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه
أدوات التصفيف
  • أداة تشذيب معدنية
  • أداة تشذيب دقيق معدنية
  • آلة حلاقة شعر الأنف والأذن
  • آلة حلاقة لشعر الجسم
  • ملحق لحماية بشرة الجسم
  • مشط لحية قابل للضبط بطول 3-7 مم
  • مشطان للحية الخفيفة
  • 3 أمشاط شعر
  • مشطان للجسم
الصيانة
  • فرشاة التنظيف
المقبض
  • مقبض مطاطي مقاوم للانزلاق
تقنية DualCut
  • قص بالاتجاهين
جاري الشحن
  • شحن كامل لمدة ساعة
  • عملية شحن سريعة لمدة 5 دقائق
رطب وجاف
  • يمكن استخدامها أثناء الاستحمام وسهلة التنظيف
شاشة العرض
  • مؤشر الشحن
  • مؤشر انخفاض البطارية
عدد الأدوات
  • 13 أداة
فولتية تلقائية
  • 100-240 فولت
لا تحتاج إلى صيانة
  • لا حاجة إلى زيوت
نوع البطارية
  • ليثيوم أيون
وقت التشغيل
  • 120 دقيقة
العناية بنظافة الجسم/قص الشعر/شعر الوجه
  • لحية طويلة
  • لحية قصيرة
  • لحية خفيفة
  • خطوط حادة
  • تحديد دقيق
  • سكسوكة
شفرات بتقنية الشحذ التلقائي
  • نعم
الخدمة
الخدمة
ضمان لسنتين
  • نعم
تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه
تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه
أدوات التصفيف
  • أداة تشذيب معدنية
  • أداة تشذيب دقيق معدنية
  • آلة حلاقة شعر الأنف والأذن
  • آلة حلاقة لشعر الجسم
  • ملحق لحماية بشرة الجسم
  • مشط لحية قابل للضبط بطول 3-7 مم
  • مشطان للحية الخفيفة
  • 3 أمشاط شعر
  • مشطان للجسم
الصيانة
  • فرشاة التنظيف
الخدمة
الخدمة
ضمان لسنتين
  • نعم
انظر جميع المواصفات
تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه
تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه
أدوات التصفيف
  • أداة تشذيب معدنية
  • أداة تشذيب دقيق معدنية
  • آلة حلاقة شعر الأنف والأذن
  • آلة حلاقة لشعر الجسم
  • ملحق لحماية بشرة الجسم
  • مشط لحية قابل للضبط بطول 3-7 مم
  • مشطان للحية الخفيفة
  • 3 أمشاط شعر
  • مشطان للجسم
الصيانة
  • فرشاة التنظيف
المقبض
  • مقبض مطاطي مقاوم للانزلاق
تقنية DualCut
  • قص بالاتجاهين
جاري الشحن
  • شحن كامل لمدة ساعة
  • عملية شحن سريعة لمدة 5 دقائق
رطب وجاف
  • يمكن استخدامها أثناء الاستحمام وسهلة التنظيف
شاشة العرض
  • مؤشر الشحن
  • مؤشر انخفاض البطارية
عدد الأدوات
  • 13 أداة
فولتية تلقائية
  • 100-240 فولت
لا تحتاج إلى صيانة
  • لا حاجة إلى زيوت
نوع البطارية
  • ليثيوم أيون
وقت التشغيل
  • 120 دقيقة
العناية بنظافة الجسم/قص الشعر/شعر الوجه
  • لحية طويلة
  • لحية قصيرة
  • لحية خفيفة
  • خطوط حادة
  • تحديد دقيق
  • سكسوكة
شفرات بتقنية الشحذ التلقائي
  • نعم
الخدمة
الخدمة
ضمان لسنتين
  • نعم

ما محتويات الصندوق؟

A   أداة تشذيب متكاملة

B   أداة تشذيب معدنية وعريضة

C   أداة تشذيب معدنية ودقيقة

D   آلة حلاقة برقاقة معدنية

E   أداة تشذيب شعر الأنف والأذنَين

F   مشطان للجسم

G   مشط للحية قابل للضبط مقاس 3-7 مم

H   آلة حلاقة شعر الجسم

I   ‏4 أمشاط شعر عريضة

J   مشطان لقص الشعر بمستويات متدرجة

K   مشطان للحية الخفيفة

A

أداة تشذيب متكاملة

B

أداة تشذيب معدنية وعريضة

C

أداة تشذيب دقيق معدنية

D

آلة حلاقة برقاقة معدنية

E

آلة تشذيب شعر الأنف والأذن

F

مشطان للجسم

G

مشط للحية قابل للضبط مقاس 3-7 مم

H

آلة الحلاقة للجسم

I

أربعة أمشاط عريضة

J

مشطان لقص الشعر بمستويات متدرجة

K

مشطان للحية الخفيفة

مناسبة
للجميع

مشاهدة آلة العناية بالمظهر أثناء استخدامها

الآراء

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أداة التشذيب المتكاملة 7000 Series من Philips

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ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

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