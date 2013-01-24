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Multigroom series 5000

7 في 1، للوجه

MG5760/13
التصنيف الإجمالي / 5
  • مظهر ودقة متقدمان مظهر ودقة متقدمان مظهر ودقة متقدمان
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    Multigroom series 5000 7 في 1، للوجه

    MG5760/13
    التصنيف الإجمالي / 5

    مظهر ودقة متقدمان

    ابتكر مظهرك الخاص بفضل أداة التشذيب المتعددة الاستخدامات هذه والتي تتضمّن 7 أدوات متميّزة بجودتها لتسريح شعر الوجه. توفر شفرات DualCut دقة فائقة، في حين يعزّز المقبض المطاطي المقاوم للانزلاق الراحة والتحكّم. إكتشف كلّ المميزات

    Multigroom series 5000 7 في 1، للوجه

    مظهر ودقة متقدمان

    ابتكر مظهرك الخاص بفضل أداة التشذيب المتعددة الاستخدامات هذه والتي تتضمّن 7 أدوات متميّزة بجودتها لتسريح شعر الوجه. توفر شفرات DualCut دقة فائقة، في حين يعزّز المقبض المطاطي المقاوم للانزلاق الراحة والتحكّم. إكتشف كلّ المميزات

    مظهر ودقة متقدمان

    ابتكر مظهرك الخاص بفضل أداة التشذيب المتعددة الاستخدامات هذه والتي تتضمّن 7 أدوات متميّزة بجودتها لتسريح شعر الوجه. توفر شفرات DualCut دقة فائقة، في حين يعزّز المقبض المطاطي المقاوم للانزلاق الراحة والتحكّم. إكتشف كلّ المميزات

    Multigroom series 5000 7 في 1، للوجه

    مظهر ودقة متقدمان

    ابتكر مظهرك الخاص بفضل أداة التشذيب المتعددة الاستخدامات هذه والتي تتضمّن 7 أدوات متميّزة بجودتها لتسريح شعر الوجه. توفر شفرات DualCut دقة فائقة، في حين يعزّز المقبض المطاطي المقاوم للانزلاق الراحة والتحكّم. إكتشف كلّ المميزات

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      مظهر ودقة متقدمان

      أداة تشذيب 7 في 1 لتعددية استخدام قصوى

      • 7 أدوات
      • تقنية DualCut
      • تشغيل لمدة 3 ساعات
      • ملحقات قابلة للتشطيف
      تقنية DualCut لدقة قصوى مع شفرات أكثر بمرتين

      تقنية DualCut لدقة قصوى مع شفرات أكثر بمرتين

      استمتع بدقة قصوى بفضل تقنية DualCut التي تضم شفرات أكثر بمرتين. تحتك الشفرات الفولاذية ببعضها بلطف لتشحذ نفسها أثناء التشذيب، للحصول على شفرات حادة تمامًا مثل وقت شرائها، حتى بعد 4 سنوات من الاستخدام.

      تشذيب شعر الوجه وتسريحه بفضل 7 أدوات

      تشذيب شعر الوجه وتسريحه بفضل 7 أدوات

      تساعد أداة التشذيب المتكاملة هذه في تشذيب شعر الوجه وتسريحه.

      تساعد أداة التشذيب المعدنية في تشذيب اللحية وشعر الرأس والجسم بدقة

      تساعد أداة التشذيب المعدنية في تشذيب اللحية وشعر الرأس والجسم بدقة

      استخدم أداة التشذيب المعدنية المزوّدة بتقنية DualCut بدون مشط للحصول على خطوط دقيقة ونظيفة حول اللحية والرقبة وخط الشعر، أو لتشذيب شعيرات الجسم لأقصى حد.

      آلة حلاقة دقيقة للحصول على شكل مثالي لحواف الخدين والذقن والرقبة

      آلة حلاقة دقيقة للحصول على شكل مثالي لحواف الخدين والذقن والرقبة

      استخدم آلة الحلاقة الدقيقة بعد التشذيب للحصول على شكل مثالي لحواف الخدين والذقن والرقبة.

      تحدد أداة التشذيب الدقيق المعدنية حواف اللحية أو السكسوكة

      تحدد أداة التشذيب الدقيق المعدنية حواف اللحية أو السكسوكة

      ابتكر خطوطًا ومنحنيات وتفاصيل دقيقة لتحديد تسريحتك أو تغييرها.

      تقوم أداة تشذيب شعر الأنف بإزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب به بلطف

      تقوم أداة تشذيب شعر الأنف بإزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب به بلطف

      قم بإزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بسهولة وراحة.

      3 أمشاط لتشذيب شعر الوجه

      3 أمشاط لتشذيب شعر الوجه

      مشطان لللحية الخفيفة (1,2 مم) ومشط واحد لللحية قابل للضبط (3 إلى 7 مم).

      توفر بطارية الليثيوم أيون القوية تشغيلاً لمدة 3 ساعات

      توفر بطارية الليثيوم أيون القوية تشغيلاً لمدة 3 ساعات

      توفر بطارية الليثيوم أيون القوية والقابلة لإعادة الشحن تشغيلاً لمدة تصل إلى 3 ساعات بعد شحن لساعة واحدة.

      مقبض مطاطي مقاوم للانزلاق لمستوى راحة وتحكّم محسّن

      مقبض مطاطي مقاوم للانزلاق لمستوى راحة وتحكّم محسّن

      مقبض مطاطي عالي الجودة لمستوى ممتاز من الراحة والتحكم أثناء التشذيب.

      ملحقات قابلة للتشطيف لتنظيف سهل

      ملحقات قابلة للتشطيف لتنظيف سهل

      ما عليك سوى فك الشفرات والأمشاط وتشطيفها تحت مياه الحنفية لتنظيفها جيدًا.

      حقيبة صغيرة للتخزين لتسهيل ترتيب الأدوات وحملها

      حقيبة صغيرة للتخزين لتسهيل ترتيب الأدوات وحملها

      استخدم الحقيبة الصغيرة المناسبة للتخزين والتنقل. فهي تحمل أداة التشذيب وكل أدوات التنقل الخاصة بها وتحميها أثناء التنقل.

      ضمان لمدة 4 سنوات وجهد كهربائي عالمي

      ضمان لمدة 4 سنوات وجهد كهربائي عالمي

      ندعم أداة التشذيب هذه من Philips بضمان لمدة 4 سنوات. صُممت منتجات العناية بالجسم لتدوم طويلًا ولتقدّم أداءً موثوقًا به مرة بعد مرة. فلا تحتاج أجزاء أداة التشذيب هذه إلى التزييت، كما تتوافق بطاريتها مع كل مستويات الجهد الكهربائي العالمية.

      المواصفات التقنية

      • تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه

        عدد الأدوات
        7 أدوات
        أدوات التصفيف
        • أداة تشذيب دقيق معدنية
        • آلة حلاقة دقيقة
        • أداة تشذيب معدنية
        • آلة حلاقة شعر الأنف والأذن
        • مشط لحية قابل للضبط بطول 3-7 مم
        • مشطان للحية الخفيفة
        تسريح شعر الوجه
        • لحية طويلة
        • لحية قصيرة
        • لحية خفيفة
        • خطوط حادة
        • تحديد دقيق
        • سكسوكة

      • نظام قص

        تقنية DualCut
        قص بالاتجاهين
        شفرات بتقنية الشحذ التلقائي
        نعم

      • الملحقات

        الصيانة
        فرشاة التنظيف
        حقيبة صغيرة
        حقيبة صغيرة للتخزين

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        وقت التشغيل
        3 ساعات
        جاري الشحن
        شحن كامل لمدة ساعة
        فولتية تلقائية
        100-240 فولت

      • سهولة الاستعمال

        تنظيف
        مقاومة للمياه 100%
        لا تحتاج إلى صيانة
        لا حاجة إلى زيوت

      • التصميم

        مقبض
        مقبض مطاطي مقاوم للانزلاق

      • الخدمة

        ضمان لمدة 4 سنوات
        نعم

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