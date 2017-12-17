MG5760/13
مظهر ودقة متقدمان
ابتكر مظهرك الخاص بفضل أداة التشذيب المتعددة الاستخدامات هذه والتي تتضمّن 7 أدوات متميّزة بجودتها لتسريح شعر الوجه. توفر شفرات DualCut دقة فائقة، في حين يعزّز المقبض المطاطي المقاوم للانزلاق الراحة والتحكّم.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تتميّز أداة تشذيب الشعر المتكاملة هذه بتقنية DualCut المتطورة لتوفير الدقة القصوى. وهي تأتي مزوّدة بشفرات مزدوجة وتم تصميمها لتظل حادة تمامًا مثل وقت شرائها.
تساعد أداة التشذيب المتكاملة هذه في تشذيب شعر الوجه وتسريحه.
ارسم خطوطًا واضحة ومستقيمة وقم بتشذيب أسمك أنواع الشعر بشكل متساوٍ بفضل الشفرات الفولاذية الدقيقة الخاصة بأداة تشذيب اللحية وشعر الجسم. لن تصدأ هذه الشفرات المضادة للتآكل وستقوم بالشحذ الذاتي لتدوم لفترة أطول.
استخدم آلة الحلاقة الدقيقة بعد التشذيب للحصول على شكل مثالي لحواف الخدين والذقن والرقبة.
يسمح التصميم الضيّق لآلة العناية بالمظهر الفولاذية الدقيقة بتحديد حواف التفاصيل الصغيرة وإتقانها بدقة وسهولة.
يمكنك تفادي الشقوق والجروح بما أن أداة التشذيب المتكاملة تزيل شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بسرعة تامة.
مشطان لللحية الخفيفة (1,2 مم) ومشط واحد لللحية قابل للضبط (3 إلى 7 مم).
عالج مشكلة الشعر في أي منطقة من الجسم بعملية شحن واحدة. تتضمن أداة التشذيب هذه من Philips بطارية فعالة يمكن استخدامها لمدة 3 ساعات بعد عملية شحن واحدة لساعة واحدة.
يسهل حمل أداة التشذيب وتحريكها بفضل المقبض المطاطي المريح الذي يساعدك في الحفاظ على التحكّم أثناء تشذيب الشعر.
تسهل صيانة أداة تشذيب شعر الوجه والجسم بفضل الشفرات المضادة للتآكل وأدوات الحماية المقاومة للمياه التي تتيح التنظيف السهل.
تخلّص من الفوضى في الحمام وحقيبة النادي الرياضي، وأبقِ كل الملحقات في مكان واحد، بفضل الحقيبة الصغيرة لتسهيل ترتيب الملحقات وحملها.
ندعم أداة التشذيب هذه من Philips بضمان لمدة 4 سنوات. صُممت منتجات العناية بالجسم لتدوم طويلًا ولتقدّم أداءً موثوقًا به مرة بعد مرة. فلا تحتاج أجزاء أداة التشذيب هذه إلى التزييت، كما تتوافق بطاريتها مع كل مستويات الجهد الكهربائي العالمية.
تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه
الملحقات
الطاقة
تصميم
الخدمة
نظام قص
سهولة الاستخدام
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