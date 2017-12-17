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    Multigroom series 5000 7 في 1، للوجه

    MG5760/13

    مظهر ودقة متقدمان

    ابتكر مظهرك الخاص بفضل أداة التشذيب المتعددة الاستخدامات هذه والتي تتضمّن 7 أدوات متميّزة بجودتها لتسريح شعر الوجه. توفر شفرات DualCut دقة فائقة، في حين يعزّز المقبض المطاطي المقاوم للانزلاق الراحة والتحكّم.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Multigroom series 5000 7 في 1، للوجه

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    مظهر ودقة متقدمان

    أداة تشذيب 7 في 1 لتعددية استخدام قصوى

    • 7 أدوات
    • تقنية DualCut
    • تشغيل لمدة 3 ساعات
    • ملحقات قابلة للتشطيف
    دقة قصوى مع شفرات أكثر بمرتَين

    دقة قصوى مع شفرات أكثر بمرتَين

    تتميّز أداة تشذيب الشعر المتكاملة هذه بتقنية DualCut المتطورة لتوفير الدقة القصوى. وهي تأتي مزوّدة بشفرات مزدوجة وتم تصميمها لتظل حادة تمامًا مثل وقت شرائها.

    تشذيب شعر الوجه وتسريحه بفضل 7 أدوات

    تشذيب شعر الوجه وتسريحه بفضل 7 أدوات

    تساعد أداة التشذيب المتكاملة هذه في تشذيب شعر الوجه وتسريحه.

    شفرات بميزة الشحذ الذاتي لنتيجة ناعمة

    شفرات بميزة الشحذ الذاتي لنتيجة ناعمة

    ارسم خطوطًا واضحة ومستقيمة وقم بتشذيب أسمك أنواع الشعر بشكل متساوٍ بفضل الشفرات الفولاذية الدقيقة الخاصة بأداة تشذيب اللحية وشعر الجسم. لن تصدأ هذه الشفرات المضادة للتآكل وستقوم بالشحذ الذاتي لتدوم لفترة أطول.

    آلة حلاقة دقيقة للحصول على شكل مثالي لحواف الخدين والذقن والرقبة

    آلة حلاقة دقيقة للحصول على شكل مثالي لحواف الخدين والذقن والرقبة

    استخدم آلة الحلاقة الدقيقة بعد التشذيب للحصول على شكل مثالي لحواف الخدين والذقن والرقبة.

    إتقان التفاصيل

    إتقان التفاصيل

    يسمح التصميم الضيّق لآلة العناية بالمظهر الفولاذية الدقيقة بتحديد حواف التفاصيل الصغيرة وإتقانها بدقة وسهولة.

    تخلص من شعر الأنف والأذن

    تخلص من شعر الأنف والأذن

    يمكنك تفادي الشقوق والجروح بما أن أداة التشذيب المتكاملة تزيل شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بسرعة تامة.

    3 أمشاط لتشذيب شعر الوجه

    3 أمشاط لتشذيب شعر الوجه

    مشطان لللحية الخفيفة (1,2 مم) ومشط واحد لللحية قابل للضبط (3 إلى 7 مم).

    طاقة بطارية كافية للتشغيل لمدة 3 ساعات

    طاقة بطارية كافية للتشغيل لمدة 3 ساعات

    عالج مشكلة الشعر في أي منطقة من الجسم بعملية شحن واحدة. تتضمن أداة التشذيب هذه من Philips بطارية فعالة يمكن استخدامها لمدة 3 ساعات بعد عملية شحن واحدة لساعة واحدة. 

    مقابض يسهل الامساك بها

    مقابض يسهل الامساك بها

    يسهل حمل أداة التشذيب وتحريكها بفضل المقبض المطاطي المريح الذي يساعدك في الحفاظ على التحكّم أثناء تشذيب الشعر. 

    ملحقات سهلة الصيانة

    ملحقات سهلة الصيانة

    تسهل صيانة أداة تشذيب شعر الوجه والجسم بفضل الشفرات المضادة للتآكل وأدوات الحماية المقاومة للمياه التي تتيح التنظيف السهل.

    تخزين يتيح الحفاظ على التنظيم

    تخزين يتيح الحفاظ على التنظيم

    تخلّص من الفوضى في الحمام وحقيبة النادي الرياضي، وأبقِ كل الملحقات في مكان واحد، بفضل الحقيبة الصغيرة لتسهيل ترتيب الملحقات وحملها.

    ضمان لمدة 4 سنوات وجهد كهربائي عالمي

    ضمان لمدة 4 سنوات وجهد كهربائي عالمي

    ندعم أداة التشذيب هذه من Philips بضمان لمدة 4 سنوات. صُممت منتجات العناية بالجسم لتدوم طويلًا ولتقدّم أداءً موثوقًا به مرة بعد مرة. فلا تحتاج أجزاء أداة التشذيب هذه إلى التزييت، كما تتوافق بطاريتها مع كل مستويات الجهد الكهربائي العالمية.

    المواصفات التقنية

    • تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه

      عدد الأدوات
      7 أدوات
      أدوات التصفيف
      • أداة تشذيب دقيق معدنية
      • آلة حلاقة دقيقة
      • أداة تشذيب معدنية
      • آلة حلاقة شعر الأنف والأذن
      • مشط لحية قابل للضبط بطول 3-7 مم
      • مشطان للحية الخفيفة
      تسريح شعر الوجه
      • لحية طويلة
      • لحية قصيرة
      • لحية خفيفة
      • خطوط حادة
      • تحديد دقيق
      • سكسوكة

    • الملحقات

      حقيبة صغيرة
      حقيبة صغيرة للتخزين
      الصيانة
      فرشاة التنظيف

    • الطاقة

      نوع البطارية
      ليثيوم أيون
      فولتية تلقائية
      100-240 فولت
      وقت التشغيل
      3 ساعات
      جاري الشحن
      شحن كامل لمدة ساعة

    • تصميم

      المقبض
      مقبض مطاطي مقاوم للانزلاق

    • الخدمة

      ضمان لمدة 4 سنوات
      نعم

    • نظام قص

      تقنية DualCut
      قص بالاتجاهين
      شفرات بتقنية الشحذ التلقائي
      نعم

    • سهولة الاستخدام

      التنظيف
      مقاومة للمياه 100%
      لا تحتاج إلى صيانة
      لا حاجة إلى زيوت

    Badge-D2C

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