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مظهر ودقة مطلقان
احصل على المظهر المثالي الخاص بك بفضل أداة التشذيب الأكثر دقة والمتعددة الاستخدامات التي صممناها حتى الآن والتي تضم 13 أداة مميزة تمكّنك من تصميم مظهر فريد من نوعه لكل مناطق الجسم. استمتع بدقة فائقة مع شفرات DualCut وبتحكم إضافي يوفره مقبض مطاطي مقاوم للانزلاق. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مظهر ودقة مطلقان
احصل على المظهر المثالي الخاص بك بفضل أداة التشذيب الأكثر دقة والمتعددة الاستخدامات التي صممناها حتى الآن والتي تضم 13 أداة مميزة تمكّنك من تصميم مظهر فريد من نوعه لكل مناطق الجسم. استمتع بدقة فائقة مع شفرات DualCut وبتحكم إضافي يوفره مقبض مطاطي مقاوم للانزلاق. إكتشف كلّ المميزات
مظهر ودقة مطلقان
احصل على المظهر المثالي الخاص بك بفضل أداة التشذيب الأكثر دقة والمتعددة الاستخدامات التي صممناها حتى الآن والتي تضم 13 أداة مميزة تمكّنك من تصميم مظهر فريد من نوعه لكل مناطق الجسم. استمتع بدقة فائقة مع شفرات DualCut وبتحكم إضافي يوفره مقبض مطاطي مقاوم للانزلاق. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مظهر ودقة مطلقان
احصل على المظهر المثالي الخاص بك بفضل أداة التشذيب الأكثر دقة والمتعددة الاستخدامات التي صممناها حتى الآن والتي تضم 13 أداة مميزة تمكّنك من تصميم مظهر فريد من نوعه لكل مناطق الجسم. استمتع بدقة فائقة مع شفرات DualCut وبتحكم إضافي يوفره مقبض مطاطي مقاوم للانزلاق. إكتشف كلّ المميزات
تتميّز أداة تشذيب الشعر المتكاملة بتقنية DualCut التي توفّر دقة قصوى. وتأتي مزوّدة بشفرات أكثر بمرتَين وبتصميم يتيح الشحذ الذاتي، بالإضافة إلى أنها تحافظ على المستوى نفسه من الفعالية لغاية 5 سنوات.
تساعد أداة التشذيب المتكاملة هذه في تشذيب شعر الوجه وتسريحه، بالإضافة إلى قص الشعر والاعتناء بالجسم.
استخدم أداة التشذيب المعدنية المزوّدة بتقنية DualCut بدون مشط للحصول على خطوط دقيقة ونظيفة حول اللحية والرقبة وخط الشعر، أو لتشذيب شعيرات الجسم لأقصى حد.
قم بحلاقة الشعر تحت الرقبة براحة تامة بفضل النظام الفريد لحماية البشرة الذي يحمي حتى أكثر المناطق الحساسة في جسمك ويسمح لك بحلاقة الشعر بدقة تصل إلى 0,5 مم
ابتكر خطوطًا ومنحنيات وتفاصيل دقيقة لتحديد تسريحتك أو تغييرها.
قم بإزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بسهولة وراحة.
مشطان للحية الخفيفة (1,2 مم)، مشط لحية قابل للضبط (3-7 مم)، 3 أمشاط للشعر (9 و12 و16 مم)، مشطان للجسم (3,5 مم).
توفر بطارية الليثيوم أيون العالية الأداء وقت تشغيل يصل إلى 120 دقيقة لكل عملية شحن كاملة لمدة ساعة. أما الشحن سريع لمدة 5 دقاق، فيمكّنك من إجراء عملية تشذيب كاملة.
يسهل حمل آلة Multigroom من Philips وتحريكها بفضل المقبض المطاطي المريح الذي يوفّر الراحة الفائقة ويساعدك في الحفاظ على التحكّم أثناء تشذيب الشعر.
تم تصميم أداة التشذيب هذه لتكون مقاومة المياه، فتتمكّن من استخدامها بطريقة مريحة أثناء الاستحمام وتنظيفها بسهولة تحت مياه الحنفية.
تخلّص من الفوضى في الحمام وحقيبة النادي الرياضي بفضل حقيبة صغيرة لتسهيل ترتيب الأدوات وحملها وإبقاء كل الملحقات في مكان واحد.
صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. فهي تأتي مع ضمان عالمي لمدة سنتَين وتتوافق مع الجهد الكهربائي العالمي.
تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه
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