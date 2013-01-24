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Multigroom series 7000

13 في 1، للوجه والرأس والجسم

MG7715/13
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • مظهر ودقة مطلقان مظهر ودقة مطلقان مظهر ودقة مطلقان
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    Multigroom series 7000 13 في 1، للوجه والرأس والجسم

    MG7715/13
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    مظهر ودقة مطلقان

    احصل على المظهر المثالي الخاص بك بفضل أداة التشذيب الأكثر دقة والمتعددة الاستخدامات التي صممناها حتى الآن والتي تضم 13 أداة مميزة تمكّنك من تصميم مظهر فريد من نوعه لكل مناطق الجسم. استمتع بدقة فائقة مع شفرات DualCut وبتحكم إضافي يوفره مقبض مطاطي مقاوم للانزلاق. إكتشف كلّ المميزات

    Multigroom series 7000 13 في 1، للوجه والرأس والجسم

    مظهر ودقة مطلقان

    احصل على المظهر المثالي الخاص بك بفضل أداة التشذيب الأكثر دقة والمتعددة الاستخدامات التي صممناها حتى الآن والتي تضم 13 أداة مميزة تمكّنك من تصميم مظهر فريد من نوعه لكل مناطق الجسم. استمتع بدقة فائقة مع شفرات DualCut وبتحكم إضافي يوفره مقبض مطاطي مقاوم للانزلاق. إكتشف كلّ المميزات

    مظهر ودقة مطلقان

    احصل على المظهر المثالي الخاص بك بفضل أداة التشذيب الأكثر دقة والمتعددة الاستخدامات التي صممناها حتى الآن والتي تضم 13 أداة مميزة تمكّنك من تصميم مظهر فريد من نوعه لكل مناطق الجسم. استمتع بدقة فائقة مع شفرات DualCut وبتحكم إضافي يوفره مقبض مطاطي مقاوم للانزلاق. إكتشف كلّ المميزات

    Multigroom series 7000 13 في 1، للوجه والرأس والجسم

    مظهر ودقة مطلقان

    احصل على المظهر المثالي الخاص بك بفضل أداة التشذيب الأكثر دقة والمتعددة الاستخدامات التي صممناها حتى الآن والتي تضم 13 أداة مميزة تمكّنك من تصميم مظهر فريد من نوعه لكل مناطق الجسم. استمتع بدقة فائقة مع شفرات DualCut وبتحكم إضافي يوفره مقبض مطاطي مقاوم للانزلاق. إكتشف كلّ المميزات

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      مظهر ودقة مطلقان

      أداة تشذيب متميزة 13 في 1 لتعددية قصوى في الاستخدامات

      • 13 أداة
      • تقنية DualCut
      • وقت تشغيل يصل إلى 120 دقيقة
      • يمكن استخدامها في الحمام
      دقة قصوى مع شفرات أكثر بمرتَين

      دقة قصوى مع شفرات أكثر بمرتَين

      تتميّز أداة تشذيب الشعر المتكاملة بتقنية DualCut التي توفّر دقة قصوى. وتأتي مزوّدة بشفرات أكثر بمرتَين وبتصميم يتيح الشحذ الذاتي، بالإضافة إلى أنها تحافظ على المستوى نفسه من الفعالية لغاية 5 سنوات.

      تشذيب شعر الوجه والرأس والجسم وتسريحه بفضل 13 أداة

      تشذيب شعر الوجه والرأس والجسم وتسريحه بفضل 13 أداة

      تساعد أداة التشذيب المتكاملة هذه في تشذيب شعر الوجه وتسريحه، بالإضافة إلى قص الشعر والاعتناء بالجسم.

      تساعد أداة التشذيب المعدنية في تشذيب اللحية وشعر الرأس والجسم بدقة

      تساعد أداة التشذيب المعدنية في تشذيب اللحية وشعر الرأس والجسم بدقة

      استخدم أداة التشذيب المعدنية المزوّدة بتقنية DualCut بدون مشط للحصول على خطوط دقيقة ونظيفة حول اللحية والرقبة وخط الشعر، أو لتشذيب شعيرات الجسم لأقصى حد.

      تخلّص من شعر الجسم غير المرغوب فيه

      تخلّص من شعر الجسم غير المرغوب فيه

      قم بحلاقة الشعر تحت الرقبة براحة تامة بفضل النظام الفريد لحماية البشرة الذي يحمي حتى أكثر المناطق الحساسة في جسمك ويسمح لك بحلاقة الشعر بدقة تصل إلى 0,5 مم

      تحدد أداة التشذيب الدقيق المعدنية حواف اللحية أو السكسوكة

      تحدد أداة التشذيب الدقيق المعدنية حواف اللحية أو السكسوكة

      ابتكر خطوطًا ومنحنيات وتفاصيل دقيقة لتحديد تسريحتك أو تغييرها.

      تقوم أداة تشذيب شعر الأنف بإزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب به بلطف

      تقوم أداة تشذيب شعر الأنف بإزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب به بلطف

      قم بإزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بسهولة وراحة.

      8 أمشاط لتشذيب الوجه والرأس والجسم

      8 أمشاط لتشذيب الوجه والرأس والجسم

      مشطان للحية الخفيفة (1,2 مم)، مشط لحية قابل للضبط (3-7 مم)، 3 أمشاط للشعر (9 و12 و16 مم)، مشطان للجسم (3,5 مم).

      وقت التشغيل: لغاية 120 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي لكل عملية شحن

      وقت التشغيل: لغاية 120 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي لكل عملية شحن

      توفر بطارية الليثيوم أيون العالية الأداء وقت تشغيل يصل إلى 120 دقيقة لكل عملية شحن كاملة لمدة ساعة. أما الشحن سريع لمدة 5 دقاق، فيمكّنك من إجراء عملية تشذيب كاملة.

      مقابض يسهل الامساك بها

      مقابض يسهل الامساك بها

      يسهل حمل آلة Multigroom من Philips وتحريكها بفضل المقبض المطاطي المريح الذي يوفّر الراحة الفائقة ويساعدك في الحفاظ على التحكّم أثناء تشذيب الشعر.

      يمكن استخدامها أثناء الاستحمام وتنظيفها بشكل مناسب

      يمكن استخدامها أثناء الاستحمام وتنظيفها بشكل مناسب

      تم تصميم أداة التشذيب هذه لتكون مقاومة المياه، فتتمكّن من استخدامها بطريقة مريحة أثناء الاستحمام وتنظيفها بسهولة تحت مياه الحنفية.

      تخزين كل الأدوات للتنقل

      تخزين كل الأدوات للتنقل

      تخلّص من الفوضى في الحمام وحقيبة النادي الرياضي بفضل حقيبة صغيرة لتسهيل ترتيب الأدوات وحملها وإبقاء كل الملحقات في مكان واحد. 

      ضمان لسنتين

      ضمان لسنتين

      صُممت منتجات العناية بالمظهر التي نقدّمها لتدوم طويلاً. فهي تأتي مع ضمان عالمي لمدة سنتَين وتتوافق مع الجهد الكهربائي العالمي.

      المواصفات التقنية

      • تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه

        عدد الأدوات
        13 أداة
        أدوات التصفيف
        • أداة تشذيب معدنية
        • أداة تشذيب دقيق معدنية
        • آلة حلاقة شعر الأنف والأذن
        • آلة حلاقة لشعر الجسم
        • ملحق لحماية بشرة الجسم
        • مشط لحية قابل للضبط بطول 3-7 مم
        • مشطان للحية الخفيفة
        • 3 أمشاط شعر
        • مشطان للجسم
        العناية بنظافة الجسم/قص الشعر/شعر الوجه
        • لحية طويلة
        • لحية قصيرة
        • لحية خفيفة
        • خطوط حادة
        • تحديد دقيق
        • سكسوكة

      • نظام قص

        تقنية DualCut
        قص بالاتجاهين
        شفرات بتقنية الشحذ التلقائي
        نعم

      • الملحقات

        الصيانة
        فرشاة التنظيف

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        وقت التشغيل
        120 دقيقة
        جاري الشحن
        • شحن كامل لمدة ساعة
        • عملية شحن سريعة لمدة 5 دقائق
        فولتية تلقائية
        100-240 فولت

      • سهولة الاستعمال

        رطب وجاف
        يمكن استخدامها أثناء الاستحمام وسهلة التنظيف
        شاشة عرض
        • مؤشر الشحن
        • مؤشر انخفاض مستوى البطارية
        لا تحتاج إلى صيانة
        لا حاجة إلى زيوت

      • التصميم

        مقبض
        مقبض مطاطي مقاوم للانزلاق

      • الخدمة

        ضمان لسنتين
        نعم

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