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Multigroom series 3000

9 في 1، للوجه والرأس والجسم

MG3747/13
التصنيف الإجمالي / 5
2 الجوائز
  • أداة تشذيب متكاملة أداة تشذيب متكاملة أداة تشذيب متكاملة
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    Multigroom series 3000 9 في 1، للوجه والرأس والجسم

    MG3747/13
    التصنيف الإجمالي / 5
    2 الجوائز

    أداة تشذيب متكاملة

    استمتع بمظهر جديد، في أي يوم من الأسبوع، بفضل أداة التشذيب هذه المتينة والمتكاملة. فهي تضم 9 أدوات متميزة بجودتها تمكّنك من الحصول على المظهر الذي تفضله لوجهك، بالإضافة إلى قص شعرك والاعتناء بجسمك. إكتشف كلّ المميزات

    Multigroom series 3000 9 في 1، للوجه والرأس والجسم

    أداة تشذيب متكاملة

    استمتع بمظهر جديد، في أي يوم من الأسبوع، بفضل أداة التشذيب هذه المتينة والمتكاملة. فهي تضم 9 أدوات متميزة بجودتها تمكّنك من الحصول على المظهر الذي تفضله لوجهك، بالإضافة إلى قص شعرك والاعتناء بجسمك. إكتشف كلّ المميزات

    أداة تشذيب متكاملة

    استمتع بمظهر جديد، في أي يوم من الأسبوع، بفضل أداة التشذيب هذه المتينة والمتكاملة. فهي تضم 9 أدوات متميزة بجودتها تمكّنك من الحصول على المظهر الذي تفضله لوجهك، بالإضافة إلى قص شعرك والاعتناء بجسمك. إكتشف كلّ المميزات

    Multigroom series 3000 9 في 1، للوجه والرأس والجسم

    أداة تشذيب متكاملة

    استمتع بمظهر جديد، في أي يوم من الأسبوع، بفضل أداة التشذيب هذه المتينة والمتكاملة. فهي تضم 9 أدوات متميزة بجودتها تمكّنك من الحصول على المظهر الذي تفضله لوجهك، بالإضافة إلى قص شعرك والاعتناء بجسمك. إكتشف كلّ المميزات

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      أداة تشذيب متكاملة

      أداة تشذيب 9 في 1

      • 9 أدوات
      • شفرات فولاذية لا تصدأ قابلة للشحذ ذاتيا
      • وقت تشغيل يصل إلى 70 دقيقة
      • ملحقات قابلة للتشطيف
      شفرات لطيفة على البشرة بميزة الشحذ الذاتي لتشذيب مثالي

      شفرات لطيفة على البشرة بميزة الشحذ الذاتي لتشذيب مثالي

      احصل على عملية تشذيب مثالية مرة بعد مرة. تحتك الشفرات الفولاذية ببعضها البعض بلطف لتشحذ نفسها أثناء التشذيب، للحصول على شفرات حادة تمامًا مثل وقت شرائها، حتى بعد 3 سنوات من الاستخدام.

      تشذيب شعر الوجه والرأس والجسم وتسريحه بفضل 9 أدوات

      تشذيب شعر الوجه والرأس والجسم وتسريحه بفضل 9 أدوات

      تساعد أداة التشذيب المتكاملة هذه في تشذيب شعر الوجه وتسريحه، بالإضافة إلى قص الشعر والاعتناء بالجسم.

      تساعد أداة التشذيب المعدنية في تشذيب اللحية وشعر الرأس والجسم

      تساعد أداة التشذيب المعدنية في تشذيب اللحية وشعر الرأس والجسم

      استخدم أداة التشذيب المعدنية بدون مشط للحصول على خطوط دقيقة ونظيفة حول لحيتك ورقبتك وخط الشعر، أو لتشذيب شعيرات الجسم لأقصى حد. بالإضافة إلى ذلك، تتميّز شفرات أداة التشذيب بميزة الشحذ الذاتي وهي تحافظ على حدتها تمامًا مثل وقت شرائها، حتى بعد 3 سنوات من الاستخدام.

      تقوم أداة تشذيب شعر الأنف بإزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب به بلطف

      تقوم أداة تشذيب شعر الأنف بإزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب به بلطف

      قم بإزالة شعر الأنف والأذن غير المرغوب فيه بسهولة وراحة.

      7 أمشاط لتشذيب الوجه والرأس والجسم

      7 أمشاط لتشذيب الوجه والرأس والجسم

      مشطان للحية الخفيفة (1,2 مم)، مشط لحية قابل للضبط (3-7 مم)، 3 أمشاط للشعر (9 و12 و16 مم)، مشط للجسم (3 مم).

      وقت التشغيل: لغاية 70 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي لكل عملية شحن

      وقت التشغيل: لغاية 70 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي لكل عملية شحن

      احصل على ما يصل إلى 70 دقيقة من الاستخدام اللاسلكي عند كل عملية شحن لمدة 16 ساعة.

      ملحقات قابلة للتشطيف لتنظيف سهل

      ملحقات قابلة للتشطيف لتنظيف سهل

      ما عليك سوى فك الشفرات والأمشاط وتشطيفها تحت مياه الحنفية لتنظيفها جيدًا.

      حقيبة صغيرة للتخزين لتسهيل ترتيب الأدوات وحملها

      حقيبة صغيرة للتخزين لتسهيل ترتيب الأدوات وحملها

      استخدم الحقيبة الصغيرة المناسبة للتخزين والتنقل. فهي تحمل أداة التشذيب وكل أدوات التنقل الخاصة بها وتحميها أثناء التنقل.

      ضمان لمدة ثلاث سنوات وجهد كهربائي عالمي

      ضمان لمدة ثلاث سنوات وجهد كهربائي عالمي

      ندعم أداة التشذيب هذه من Philips بضمان لمدة 3 سنوات. صُممت منتجات العناية بالجسم لتدوم طويلًا ولتقدّم أداءً موثوقًا به مرة بعد مرة. فلا تحتاج أجزاء أداة التشذيب هذه إلى التزييت، كما تتوافق بطاريتها مع كل مستويات الجهد الكهربائي العالمية.

      المواصفات التقنية

      • تزوّدك بالمظهر الذي ترغب فيه

        عدد الأدوات
        9 أدوات
        أدوات التصفيف
        • أداة تشذيب معدنية
        • آلة حلاقة شعر الأنف والأذن
        • مشط لحية قابل للضبط بطول 3-7 مم
        • مشطان للحية الخفيفة
        • 3 أمشاط شعر
        • مشط للجسم
        العناية بنظافة الجسم/قص الشعر/شعر الوجه
        • لحية طويلة
        • لحية قصيرة
        • لحية خفيفة
        • خطوط حادة
        • تحديد دقيق
        • سكسوكة

      • نظام قص

        شفرات بتقنية الشحذ التلقائي
        نعم

      • الملحقات

        الصيانة
        فرشاة التنظيف
        حقيبة صغيرة
        حقيبة صغيرة للتخزين

      • الطاقة

        نوع البطارية
        Ni-MH
        وقت التشغيل
        70 دقيقة
        جاري الشحن
        شحن كامل لمدة 16 ساعة
        فولتية تلقائية
        100-240 فولت

      • سهولة الاستعمال

        تنظيف
        ملحقات قابلة للتشطيف
        لا تحتاج إلى صيانة
        لا حاجة إلى زيوت

      • الخدمة

        ضمان لمدة 3 سنوات
        نعم

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