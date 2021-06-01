رأس فرشاة متكامل لعناية شاملة

نظّف أسنانك بدون مساومة بفضل رأس الفرشاة المتكامل A3 Premium. يتميّز رأس الفرشاة الأفضل لدينا على الإطلاق بشعيرات منحنية للمساعدة في إزالة كمية أكبر من البلاك لغاية 20 مرة، حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها*. أما الأطراف المثلثة فتعمل على إزالة البقع بنسبة تصل إلى 100% في أقل من يومين***. وتعمل الشعيرات الأطول على التنظيف بعمق، للثة صحية أكثر لغاية 15 مرة في غضون أسبوعيَن فقط**. ستنعم بكل هذه الفوائد بدون الحاجة إلى تبديل رؤوس الفرشاة على الإطلاق. هل تعلم أن رؤوس فرشاة الأسنان تصبح أقل فعالية بعد مرور 3 أشهر على استخدامها؟ ستذكر ميزة BrushSync™‎ عندما يحين وقت استبدال الرأس.