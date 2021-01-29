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  • رأس فرشاة واحد لعناية كاملة رأس فرشاة واحد لعناية كاملة رأس فرشاة واحد لعناية كاملة

    Philips Sonicare A3 Premium All-in-One رأسا فرشاة أسنان قياسيان مع تقنية الاهتزازات الصوتية

    HX9092/67

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    رأس فرشاة واحد لعناية كاملة

    لن تحتاج إلى أكثر من رأس الفرشاة المتكاملة A3 Premium للحصول على أسنان أنظف وأكثر بياضًا*** ولثّة صحية أكثر. يساهم رأس الفرشاة هذا في إزالة كمية أكبر من البلاك لغاية 20 مرة، وتقليل البقع** بنسبة 100% ولثّة صحية أكثر لغاية 15 مرة في غضون 6 أسابيع فقط**

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    متوفر في:

    Philips Sonicare A3 Premium All-in-One رأسا فرشاة أسنان قياسيان مع تقنية الاهتزازات الصوتية

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    مراجعة كل C3 Premium Plaque Control

    رأس فرشاة واحد لعناية كاملة

    تنظيف من دون إلحاق أي ضرر

    • 2 قمع وصمام
    • حجم قياسي
    • تثبيت
    • مزوّدة بميزة BrushSync
    إزالة كمية أكبر من البلاك لغاية 20 مرة حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها*

    إزالة كمية أكبر من البلاك لغاية 20 مرة حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها*

    استفد من أفضل طريقة لإزالة البلاك**** بغض النظر عن أسلوب تنظيف الأسنان بواسطة الفرشاة. يتميز رأس الفرشاة المتكامل Premium بشعيرات بزاوية دقيقة تم تصميمها لزيادة إمكانات إزالة البلاك إلى أقصى حد.

    شكل الشعيرات مصمم لتعزيز ابتسامتك

    شكل الشعيرات مصمم لتعزيز ابتسامتك

    يساعد التصميم المنحني للشعيرات على وصولها إلى المكان الذي تحتاج إليه بالضبط. ومن خلال التطوير الدقيق، ابتكرنا تجربة فريدة وشاملة لتقديم رعاية فموية استثنائية.

    إزالة البقع بنسبة أكبر تصل إلى 100% في أقل من يومَين***

    إزالة البقع بنسبة أكبر تصل إلى 100% في أقل من يومَين***

    قم بإزالة البقع عن الأسنان بلطف بفضل الأطراف المثلثة المصممة لإزالة البقع بفعالية أكبر من الشعيرات المستديرة. يسمح الشكل بتلامس أكثر مع سطح أسنانك لإزالة البقع بفعالية.

    لثّة صحية أكثر لغاية 15 مرة في غضون 6 أسابيع فقط**

    لثّة صحية أكثر لغاية 15 مرة في غضون 6 أسابيع فقط**

    تمشط الشعيرات الجانبية الإضافية التي تسهل عملية الوصول في رأس الفرشاة خط اللثة بلطف حتى عند التركيز على أسنانك. هذا وتميل الشعيرات للمساعدة في التعويض عن أي ضغط زائد.

    تنظيف الأسنان بتقنية الاهتزازات الصوتية: درجة متقدّمة من التنظيف الفعال

    تنظيف الأسنان بتقنية الاهتزازات الصوتية: درجة متقدّمة من التنظيف الفعال

    تخلّص من البلاك مع تقنية الاهتزازات الصوتية، وهي معيارنا القياسي في التنظيف الفعال واللطيف. خلال تنظيف الأسنان بالفرشاة، ستتمكن من تنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها بفضل ما يصل إلى 62000 حركة شعيرات مع فعالية سائل ديناميكي، لفم نظيف ومنتعش بصورة استثنائية.

    مصممة من قبل خبراء لتلبية احتياجاتك الخاصة

    مصممة من قبل خبراء لتلبية احتياجاتك الخاصة

    يُعد رأس الفرشاة المتكامل هذا نتاج أكثر عمليات البحث والتطوير شمولاً على الإطلاق. لقد جمعنا المعرفة من أطباء الأسنان والخبراء في العناية بالفم والمهندسين والمصممين لتصميم رأس الفرشاة الشامل هذا.

    تصميم قابل للتثبيت لوضع رأس الفرشاة بسهولة

    تصميم قابل للتثبيت لوضع رأس الفرشاة بسهولة

    يتناسب رأس الفرشاة المتكاملة A3 Premium بشكل مثالي مع مقبض Philips Sonicare الذي يثبت على شكل طقطقة (يرجى الاطلاع على القائمة أدناه). ما عليك سوى الضغط على الزر ثم إفلاته لاستبدال الجهاز وتنظيفه بسهولة.

    تساهم تذكيرات استبدال رأس الفرشاة في جعل عملية تنظيف الأسنان بأفضل جودة ممكنة

    تساهم تذكيرات استبدال رأس الفرشاة في جعل عملية تنظيف الأسنان بأفضل جودة ممكنة

    تصبح رؤوس الفرشاة أقل فعالية بعد 3 أشهر من الاستخدام، ولكن مع BrushSync سيتم تذكيرك باستبدالها قبل حدوث ذلك. تفهم فرشاة الأسنان الممكنة بتقنية BrushSync استخدامك وتنبهك عندما يحين وقت الاستبدال.

    المواصفات التقنية

    • التصميم واللون الخارجي

      درجة صلابة الشعيرات
      ناعم
      اللون
      أبيض
      التعرُّف الذكي على رأس الفرشاة
      نعم
      مادة رأس الفرشاة
      جوانب ناعمة ومرنة ومطاطية
      شعيرات التذكير
      يتغير لون الشعيرات الأزرق تدريجيًا
      الحجم
      المعيار

    • التوافق

      نظام رؤوس الفرشاة
      تثبيت
      مناسب لهذه الطرازات
      • سلسلتان للتحكم باللُويحة السنية
      • سلسلتان للوقاية من البلاك
      • السلسلة 2100
      • 3 سلسلات للعناية بصحة اللثة
      • DiamondClean
      • DiamondClean 9000
      • DiamondClean Smart
      • EasyClean
      • Essence+‎
      • ExpertClean
      • ExpertResults
      • FlexCare
      • FlexCare Platinum
      • FlexCare Platinum Connected
      • FlexCare+‎
      • للأطفال
      • HealthyWhite
      • HealthyWhite+‎
      • PowerUp
      • Prestige 9900
      • ProtectiveClean
      غير مناسب لـ
      Philips One، ‏Essence

    • العناصر المضمنة

      رؤوس الفرشاة
      رأسان A3 Premium متكاملة

    • الجودة والأداء

      الاستبدال
      كل 3 أشهر
      تم اختبارها
      لأعلى مستوى من الاستخدام

    Badge-D2C

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    الآراء

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    • مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية
    • *في وضع Clean مقابل فرشاة أسنان يدوية، تم قياسها من قبل MGI في الأسبوع السادس.
    • ** في اختبار مخبري مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية
    • *** استنادًا إلى الدراسات المختبرية الأولية
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