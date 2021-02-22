HX9992/22
عناية استثنائية مخصصة بحسب احتياجاتك
Sonicare 9900 Prestige مع تقنية SenseIQ هي فرشاة الأسنان الكهربائية الأكثر تطورًا لدينا. فهي تحسّن تقنية الاهتزازات الصوتية المعتمدة التي نقدّمها بواسطة ميزات الذكاء والاستشعار والتكيّف، لعناية شاملة ولتتمكّن من تنظيف أسنانك بشكل صحيح دائمًا.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أثناء استخدام الفرشاة، تقوم تقنية SenseIQ باستشعار الضغط والحركة والتغطية والمزيد غير ذلك، لغاية 100 مرة في الثانية. ثم، تقوم بضبط مستوى القوة في حال الضغط بشكل مفرط. لا داعي للحيرة عند اختيار أوضاع التنظيف بفضل ذكاء تقنية SenseIQ، وذلك للعناية بأسنانك بدون أي مجهود ولعملية تنظيف أفضل مع الوقت.
نظّف أسنانك بدون مساومة بفضل رأس الفرشاة المتكامل A3 Premium. يتميّز رأس الفرشاة الأفضل لدينا على الإطلاق بشعيرات منحنية للمساعدة في إزالة كمية أكبر من البلاك لغاية 20 مرة، حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها*. أما الأطراف المثلثة فتعمل على إزالة البقع بنسبة تصل إلى 100% في أقل من يومين***. وتعمل الشعيرات الأطول على التنظيف بعمق، للثة صحية أكثر لغاية 15 مرة في غضون أسبوعيَن فقط**. ستنعم بكل هذه الفوائد بدون الحاجة إلى تبديل رؤوس الفرشاة على الإطلاق. هل تعلم أن رؤوس فرشاة الأسنان تصبح أقل فعالية بعد مرور 3 أشهر على استخدامها؟ ستذكر ميزة BrushSync™ عندما يحين وقت استبدال الرأس.
يتم تشغيل تطبيق Philips Sonicare بالذكاء الاصطناعي، ويعمل بتناغم تام مع فرشاة الأسنان. استخدم التطبيق للحصول على توجيه في الوقت الحقيقي حول الضغط والحركة والتغطية والمدة والوتيرة. يمكنك أيضًا عرض تقارير التقدّم بشكل يومي وأسبوعي وشهري وسنوي، والحصول على توصيات مخصصة وخطوات فعالة لتنظيف أسنانك بشكل أفضل. في هذا الوقت، تعمل المزامنة التلقائية على تحديث بيانات تنظيف الأسنان في التطبيق، حتى لو لم تقم بتنظيف أسنانك مع تشغيل التطبيق.
أثناء عملية التنظيف، تستخدم 9900 Prestige من Philips Sonicare المستشعرات لاكتشاف الضغط الذي تطبّقه وحركة التنظيف والتغطية، لغاية 100 مرة في الثانية. وتراقب المستشعرات أيضًا مدة تنظيف الأسنان بالفرشاة ووتيرة القيام بذلك.
يستخدم معظمنا ضغطًا مفرطًا أثناء تنظيف الأسنان. لذلك، تعمل فرشاة الأسنان التي ابتكرناها تلقائيًا على ضبط مستوى القوة عند الضغط بشكل مفرط. وبفضل تطبيق Philips Sonicare المجاني، يمكنك اختبار توجيه وتوصيات مخصصة للارتقاء بتجربة تنظيف الأسنان إلى المستوى التالي.
صُممت 9900 Prestige من Philips Sonicare خصيصًا لتلبية احتياجاتك. تتلاءم تقنيتها المتطورة والسهلة الاستخدام مع متطلباتك لدرجة أنك بالكاد ستشعر بها. ولحسن الحظ، النتائج خير دليل على ذلك.
تخلّص من البلاك مع تقنية الاهتزازات الصوتية، وهي معيارنا القياسي في التنظيف الفعال واللطيف. أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة، يمكنك تنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها بفضل ما يصل إلى 62000 حركة فرشاة في الدقيقة وسائل ديناميكي، لفم نظيف ومنتعش بصورة استثنائية.
قد لا تلاحظ أنك تضغط على أسنانك أو تفركها بشكل مفرط أثناء تنظيفها، إلا أنّ الفرشاة ستنتبه إلى هذا التفصيل. وستذكّرك الحلقة الضوئية الموجودة على طرف المقبض بتخفيف الضغط أو حركة الفرك.
يمكن وضع حقيبة السفر الأنيقة والصغيرة في أي حقيبة لراحة تامة أثناء تواجدك خارج المنزل. بالإضافة إلى ذلك، تأتي الحقيبة المتينة مغلّفة بجلد ناعم غير حيواني. ولتعزيز الراحة بصورة إضافية، تضم الحقيبة منفذ USB-C مضمّنًا وكبل شحن عبر منفذ USB لتتمكن من شحن فرشاة الأسنان بدون إزالتها من الحقيبة.
تتمحور تجربة Sonicare 9900 Prestige حول التقنية العالية المتوفرة بشكل أنيق وتصميم صغير الحجم. تتميّز فرشاة الأسنان بمواد فاخرة وبأنها أقصر بـ 18 مم مقارنة بطراز DiamondClean، ما يجعل هذا الجهاز الفاخر جذابًا ورائع الملمس.
عندما يحين الوقت لشحن فرشاة الأسنان، ما عليك سوى وضعها على قاعدة الشحن. مظهر مثالي لإبراز تصميم فرشاة الأسنان العصري والرائع.
الاتصالية
الطاقة
المواصفات الفنية
التصميم واللون الخارجي
الخدمة
التوافق
سهولة الاستخدام
العناصر المضمنة
أداء التنظيف
تقنية SenseIQ
تطبيق Sonicare بالذكاء الاصطناعي
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