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  • عناية استثنائية مخصصة بحسب احتياجاتك عناية استثنائية مخصصة بحسب احتياجاتك عناية استثنائية مخصصة بحسب احتياجاتك

    Sonicare 9900 Prestige فرشاة أسنان كهربائية مع تقنية SenseIQ

    HX9992/22

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    عناية استثنائية مخصصة بحسب احتياجاتك

    Sonicare 9900 Prestige مع تقنية SenseIQ هي فرشاة الأسنان الكهربائية الأكثر تطورًا لدينا. فهي تحسّن تقنية الاهتزازات الصوتية المعتمدة التي نقدّمها بواسطة ميزات الذكاء والاستشعار والتكيّف، لعناية شاملة ولتتمكّن من تنظيف أسنانك بشكل صحيح دائمًا.

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    متوفر في:

    Sonicare 9900 Prestige فرشاة أسنان كهربائية مع تقنية SenseIQ

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    عناية استثنائية مخصصة بحسب احتياجاتك

    مع SenseIQ

    • فرشاة الأسنان الأكثر تطورًا لدينا
    • SenseIQ للاستشعار والتكيّف والرعاية
    • رأس فرشاة متكامل
    • تطبيق Sonicare بالذكاء الاصطناعي
    تقنية SenseIQ للاستشعار والتكيّف والرعاية

    تقنية SenseIQ للاستشعار والتكيّف والرعاية

    أثناء استخدام الفرشاة، تقوم تقنية SenseIQ باستشعار الضغط والحركة والتغطية والمزيد غير ذلك، لغاية 100 مرة في الثانية. ثم، تقوم بضبط مستوى القوة في حال الضغط بشكل مفرط. لا داعي للحيرة عند اختيار أوضاع التنظيف بفضل ذكاء تقنية SenseIQ، وذلك للعناية بأسنانك بدون أي مجهود ولعملية تنظيف أفضل مع الوقت.

    رأس فرشاة متكامل لعناية شاملة

    رأس فرشاة متكامل لعناية شاملة

    نظّف أسنانك بدون مساومة بفضل رأس الفرشاة المتكامل A3 Premium. يتميّز رأس الفرشاة الأفضل لدينا على الإطلاق بشعيرات منحنية للمساعدة في إزالة كمية أكبر من البلاك لغاية 20 مرة، حتى في المناطق التي يصعب الوصول إليها*. أما الأطراف المثلثة فتعمل على إزالة البقع بنسبة تصل إلى 100% في أقل من يومين***. وتعمل الشعيرات الأطول على التنظيف بعمق، للثة صحية أكثر لغاية 15 مرة في غضون أسبوعيَن فقط**. ستنعم بكل هذه الفوائد بدون الحاجة إلى تبديل رؤوس الفرشاة على الإطلاق. هل تعلم أن رؤوس فرشاة الأسنان تصبح أقل فعالية بعد مرور 3 أشهر على استخدامها؟ ستذكر ميزة BrushSync™‎ عندما يحين وقت استبدال الرأس.

    توجيهات مخصصة من تطبيق Philips Sonicare

    توجيهات مخصصة من تطبيق Philips Sonicare

    يتم تشغيل تطبيق Philips Sonicare بالذكاء الاصطناعي، ويعمل بتناغم تام مع فرشاة الأسنان. استخدم التطبيق للحصول على توجيه في الوقت الحقيقي حول الضغط والحركة والتغطية والمدة والوتيرة. يمكنك أيضًا عرض تقارير التقدّم بشكل يومي وأسبوعي وشهري وسنوي، والحصول على توصيات مخصصة وخطوات فعالة لتنظيف أسنانك بشكل أفضل. في هذا الوقت، تعمل المزامنة التلقائية على تحديث بيانات تنظيف الأسنان في التطبيق، حتى لو لم تقم بتنظيف أسنانك مع تشغيل التطبيق.

    استشعار أسلوب تنظيف الأسنان بالفرشاة الذي تتّبعه

    استشعار أسلوب تنظيف الأسنان بالفرشاة الذي تتّبعه

    أثناء عملية التنظيف، تستخدم 9900 Prestige من Philips Sonicare المستشعرات لاكتشاف الضغط الذي تطبّقه وحركة التنظيف والتغطية، لغاية 100 مرة في الثانية. وتراقب المستشعرات أيضًا مدة تنظيف الأسنان بالفرشاة ووتيرة القيام بذلك.

    التكيّف مع احتياجاتك في الوقت الحقيقي عند الضغط على الفرشاة بشكل مفرط

    التكيّف مع احتياجاتك في الوقت الحقيقي عند الضغط على الفرشاة بشكل مفرط

    يستخدم معظمنا ضغطًا مفرطًا أثناء تنظيف الأسنان. لذلك، تعمل فرشاة الأسنان التي ابتكرناها تلقائيًا على ضبط مستوى القوة عند الضغط بشكل مفرط. وبفضل تطبيق Philips Sonicare المجاني، يمكنك اختبار توجيه وتوصيات مخصصة للارتقاء بتجربة تنظيف الأسنان إلى المستوى التالي.

    للعناية بالأسنان واللثّة بسهولة تامة

    للعناية بالأسنان واللثّة بسهولة تامة

    صُممت 9900 Prestige من Philips Sonicare خصيصًا لتلبية احتياجاتك. تتلاءم تقنيتها المتطورة والسهلة الاستخدام مع متطلباتك لدرجة أنك بالكاد ستشعر بها. ولحسن الحظ، النتائج خير دليل على ذلك.

    تنظيف الأسنان بتقنية الاهتزازات الصوتية: درجة متقدّمة من التنظيف الفعال

    تنظيف الأسنان بتقنية الاهتزازات الصوتية: درجة متقدّمة من التنظيف الفعال

    تخلّص من البلاك مع تقنية الاهتزازات الصوتية، وهي معيارنا القياسي في التنظيف الفعال واللطيف. أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة، يمكنك تنظيف المناطق التي يصعب الوصول إليها بفضل ما يصل إلى 62000 حركة فرشاة في الدقيقة وسائل ديناميكي، لفم نظيف ومنتعش بصورة استثنائية.

    ملاحظات في الوقت الحقيقي حول التنظيف بالفرشاة

    ملاحظات في الوقت الحقيقي حول التنظيف بالفرشاة

    قد لا تلاحظ أنك تضغط على أسنانك أو تفركها بشكل مفرط أثناء تنظيفها، إلا أنّ الفرشاة ستنتبه إلى هذا التفصيل. وستذكّرك الحلقة الضوئية الموجودة على طرف المقبض بتخفيف الضغط أو حركة الفرك.

    حقيبة سفر فاخرة مع منفذ USB لإمكانية حمل الجهاز في أي مكان

    حقيبة سفر فاخرة مع منفذ USB لإمكانية حمل الجهاز في أي مكان

    يمكن وضع حقيبة السفر الأنيقة والصغيرة في أي حقيبة لراحة تامة أثناء تواجدك خارج المنزل. بالإضافة إلى ذلك، تأتي الحقيبة المتينة مغلّفة بجلد ناعم غير حيواني. ولتعزيز الراحة بصورة إضافية، تضم الحقيبة منفذ USB-C مضمّنًا وكبل شحن عبر منفذ USB لتتمكن من شحن فرشاة الأسنان بدون إزالتها من الحقيبة.

    تصميم أنيق وصغير

    تصميم أنيق وصغير

    تتمحور تجربة Sonicare 9900 Prestige حول التقنية العالية المتوفرة بشكل أنيق وتصميم صغير الحجم. تتميّز فرشاة الأسنان بمواد فاخرة وبأنها أقصر بـ 18 مم مقارنة بطراز DiamondClean، ما يجعل هذا الجهاز الفاخر جذابًا ورائع الملمس.

    شحن سهل مع قاعدة وحامل بسيطَين

    عندما يحين الوقت لشحن فرشاة الأسنان، ما عليك سوى وضعها على قاعدة الشحن. مظهر مثالي لإبراز تصميم فرشاة الأسنان العصري والرائع.

    المواصفات التقنية

    • الاتصالية

      تقنية Bluetooth®‎ اللاسلكية
      تطبيق تنظيف الأسنان المتصل

    • الطاقة

      مصدر الإمداد بالطاقة
      110-220 فولت

    • المواصفات الفنية

      البطارية
      قابلة للشحن
      فترة التشغيل (شحن ممتلئ إلى فارغ)
      أسبوعان وأكثر****
      نوع البطارية
      ليثيوم أيون

    • التصميم واللون الخارجي

      اللون
      أسود ليلي

    • الخدمة

      الضمان
      ضمان محدود لمدة سنتين

    • التوافق

      التوافق مع Android
      Android OS 8.0 أو إصدار أحدث
      التوافق مع iOS
      هواتف iPhone التي تعمل بنظام iOS 13.0 أو إصدار أحدث

    • سهولة الاستخدام

      مؤشر مستوى البطارية
      مؤشر الرمز المضاء
      المقبض
      • تصميم أنيق وصغير
      • تحكّم سهل يعمل باللمس
      توافق المقبض
      رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
      حقيبة سفر
      • علبة شحن صغيرة وأنيقة
      • جلد ناعم غير حيواني
      تذكير بالاستبدال من BrushSync
      • يضيء رمز التذكير
      • لضمان الحصول على أفضل نتائج دائمًا

    • العناصر المضمنة

      المقبض
      Sonicare 9900 Prestige (عدد 1)
      رؤوس الفرشاة
      • رأس A3 Premium متكامل (عدد 1)
      • فرشاة اللسان TongueCare+‎ واحدة
      علبة شحن USB لفرشاة الأسنان Prestige
      1
      قاعدة الشاحن
      1
      كبل USB
      1

    • أداء التنظيف

      الفوائد الصحية
      لثة صحية أكثر لغاية 15 مرة**
      الأداء
      إزالة كمية أكبر من البلاك لغاية 20 مرة*
      السرعة
      تنظيف لغاية 62000 حركة/ الدقيقة
      فوائد التبييض
      بقع أقل بنسبة تصل إلى 100%***
      المؤقت
      BrushPacer وSmarTimer
      معلومات عن الضغط
      • تضيء الحلقة باللون الأرجواني
      • اهتزاز المقبض لتنبيه المستخدم
      ملاحظات حول حركة الفرك
      • حلقة تضيء باللون الكهرماني
      • اهتزاز المقبض لتنبيه المستخدم
      • خيار التشغيل/إيقاف التشغيل من التطبيق

    • تقنية SenseIQ

      مستشعر الضغط
      للتنبيه عند الضغط بشكل مفرط على الأسنان
      مستشعر الوضعية
      • لتتبّع نسبة التغطية
      • في كل جلسة تنظيف بالفرشاة
      مستشعر حركة الفرك
      لتوجيهك لتخفيف حركة الفرك
      خريطة فم ثلاثية الأبعاد
      تمييز الأماكن التي تم تفويتها
      قوة تكيّفية
      • ضبط مستوى القوة
      • عند ممارسة ضغط زائد
      الذكاء الاصطناعي
      الكشف عن عملية التنظيف بالفرشاة ومزامنتها

    • تطبيق Sonicare بالذكاء الاصطناعي

      توجيه في الوقت الحقيقي
      • توصيات مخصصة
      • تقرير التقدّم بشكل يومي/شهري/سنوي
      أوضاع قابلة للتخصيص
      • Clean
      • White+‎
      • Gum health
      • Deep Clean
      • Sensitive

    Badge-D2C

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    • مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية
    • *مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية في غضون 6 أسابيع
    • ** في اختبار مخبري مقارنةً بفرشاة أسنان يدوية
    • *** بالاستناد إلى فترَتي تنظيف لمدة دقيقتين يوميًا في الوضع القياسي
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