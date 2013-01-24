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المجموعة الأكثر تنوعًا في آلة صغيرة
تدلّل آلة تحضير القوة الصغيرة PicoBaristo كل عشاق القهوة بفضل مجموعة النكهات المتنوعة التي توفرها. من خلال واجهة المستخدم يمكنك الاختيار من بين مجموعة واسعة من النكهات الخاصة بلمسة زر. وبفضل فلتر AquaClean، يمكنك الاستمتاع بما يصل إلى 5000 كوب* من دون الحاجة إلى إزالة الترسبات الكلسية إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
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المجموعة الأكثر تنوعًا في آلة صغيرة
تدلّل آلة تحضير القوة الصغيرة PicoBaristo كل عشاق القهوة بفضل مجموعة النكهات المتنوعة التي توفرها. من خلال واجهة المستخدم يمكنك الاختيار من بين مجموعة واسعة من النكهات الخاصة بلمسة زر. وبفضل فلتر AquaClean، يمكنك الاستمتاع بما يصل إلى 5000 كوب* من دون الحاجة إلى إزالة الترسبات الكلسية إكتشف كلّ المميزات
تم تصنيع المطاحن التي نقدّمها من السيراميك العالي الجودة: فهي متينة ودقيقة بشكل استثنائي. تقوم بطحن الحبوب الطازجة بطريقة ناعمة، بدون خطر الإحماء المفرط مع استخلاص أفضل النكهات والطعمات للحصول على قهوة بطعم لذيذ ومتميّز لتحضير 20000. كوب كحد أدنى.
تعرض الشاشة المتقدمة كل المعلومات ذات الصلة للتفاعل بسهولة مع آلتك وللحصول على أفضل أداء. وسترشدك مجموعة الرموز والنصوص أثناء التنقل بين خيارات التخصيص وأنشطة الصيانة المهمة.
AquaClean هو فلتر المياه الذي نقدّمه الحائز براءة اختراع، والمصمم لتحسين جودة القهوة من خلال تنقية المياه. يمنع أيضًا تراكم الترسبات الكلسية في دورة المياه لآلة تحضير القوة لديك: حضّر ما يصل إلى 5000* فنجان من دون إزالة الترسبات من خلال استبدال الفلتر بشكل منتظم.
تنظف آلة الإسبرسو هذه مسار القهوة تلقائيًا بواسطة الماء لدى تشغيلها أو إيقافها، ما يمنحك نكهة رائعة وطازجة مع كل كوب من القهوة. تطيل عملية إزالة الترسبات الكلسية المنتظمة عمر آلة الإسبرسو، فهي تطلب ذلك عند الحاجة إلى إزالة الترسبات الكلسية. وستوجهّك من خلال رسائل تظهر على الشاشة بشأن ما يجدر بك فعله ومتى.
تقدّم لك هذه الآلة الأوتوماتيكية بالكامل وفرةً من الخيارات الممتعة لتضفي لمستك الخاصة على مشروبك بحسب ذوقك. يمكنك تخصيص مدة تحضير كل مشروب وقوة نكهته ودرجة حرارته وحفظها بسهولة. لا تتردد في الاستكشاف والاختبار واحلم بتحضير أي مشروب يخطر على بالك!
استمتع بمساحة أكبر وبأكواب أطول من دون الاضطرار إلى إعادة ملء الحاويات بفضل حاويات البن والماء والمخلفات الكبيرة السعة والمصممة بحجم صغير جدًا. فهذه الآلة الأوتوماتيكية بالكامل والذكية تقدّم لك ملاءمةً قصوى وأداءً عاليًا جدًا بفضل السعة الهائلة لخزان الماء وحاوية البن والمخلفات.
استمتع بتحضير الكابوتشينو واللاتيه ماكياتو القشدي جدًا على درجة الحرارة الملائمة بأسهل طريقة ممكنة. ما عليك سوى سكب الحليب في الإبريق وتوصيل الآلة بمصدر الطاقة واختيار مشروبك المفضّل. سواء أردت تحضير الكابوتشينو أم الحليب مع الرغوة، ستحصل على مشروبك في غضون ثوانٍ مع دفق خالٍ من الطرطشة وبدرجة حرارة مثالية.
ستغلّف كل قهوة تحضرها بطبقة من رغوة الحليب الحريرية التي ستداعب براعم ذوقك. يقوم إبريق الحليب بإزباد الحليب مرتين، ومن ثم يسكب طبقة قشدية بدون طرطشة بدرجة حرارة مثالية في كوبك. ومن الملائم أيضًا حفظ الإبريق في الثلاجة فهو نظيف بشكل لا يصدّق.
وداعًا للقهوة الفاترة، إذ تضمن Thermoblock الحصول على قهوة وكابتشينو ساخنَين لك ولعائلتك من الكوب الأول وفي وقت قصير. يكمن السر في هيكلها الخفيف الوزن والمصنوع من الألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ الذي يصل إلى درجات حرارة عالية بسرعة تامة.
تمكّنك الميزة الفريدة لتنظيف الإبريق بسرعة وبكبسة زر من تشطيف نظام تحضير الحليب جيدًا وعلى راحتك بعد كل استخدام
تم تصميم كل تفاصيل هذه الآلة وصناعتها بأعلى مستويات الجودة. أما لمسات الفولاذ المقاوم للصدأ المستوحاة من الحرفية والتصميم الإيطالي فتتناسب مع المطبخ الكلاسيكي أو العصري. تتميز الآلة كذلك بمظهر أنيق وتصميم بسيط مما يجعلها رائعة تمامًا كالقهوة التي تعدّها.
استمتع باحتساء مجموعة متنوعة من المشروبات التي تتلاءم مع أي مناسبة. إن كنت ترغب باحتساء الإسبرسو أو القهوة أو وصفة ترتكز على الحليب، فستوفر لك الآلة الأوتوماتيكية بالكامل النتيجة المثالية في فنجان بكل سهولة وفي وقت قياسي!
خزّن مدة تحضير أي نوع من أنواع القهوة والحليب وفقاً لذوقك الشخصي. ستتمكن من شرب الإسبرسو والقهوة وكل أنواع المشروبات الأخرى تمامًا كما تفضلها، وكل ذلك بكبسة زر.
التخصيص
المواصفات العامّة
ميزات أخرى
المواصفات التقنية
مجموعة متنوعة
CA6500/63