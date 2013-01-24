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أقراص إزالة زيت القهوة

CA6704/10
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  • تخمير قهوة بمذاق ألذ تخمير قهوة بمذاق ألذ تخمير قهوة بمذاق ألذ
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    أقراص إزالة زيت القهوة

    CA6704/10
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      تحافظ على مذاق القهوة مع مرور الوقت

      تحافظ على مذاق القهوة مع مرور الوقت

      تضمن صيانة آلة تحضير الإسبرسو من Philips وSaeco بانتظام الحصول على أفضل مذاق ونكهة.

      حماية آلات تحضير الإسبرسو من الانسداد بفعل البقايا

      حماية آلات تحضير الإسبرسو من الانسداد بفعل البقايا

      تزيل أقراص إزالة زيت القهوة كل بقايا زيت القهوة وتحافظ في الوقت نفسه على فعالية آلة تحضير الإسبرسو للحصول على أفضل النتائج. ننصحك بإجراء هذه الدورة مرة كل شهر على الأقل.

      يطيل التنظيف المنتظم فترة استهلاك ماكينة الإسبرسو

      يطيل التنظيف المنتظم فترة استهلاك ماكينة الإسبرسو

      قم بإطالة فترة استخدام آلة تحضير الإسبرسو لتستمتع بأفضل أداء ممكن للجهاز. ولضمان الحصول على أداء مثالي مع مرور الوقت، نظف الجهاز كل شهر أو بعد تحضير 500 فنجان قهوة

      استخدم منتجات Philips القابلة للاستهلاك فقط

      استخدم منتجات Philips القابلة للاستهلاك فقط

      استخدم منتجات Philips القابلة للاستهلاك فقط لضمان تشغيل الآلة بسلاسة لمدة أطول. إن المنتجات القابلة للاستهلاك من Philips هي المنتجات القابلة للاستهلاك الموصى بها الوحيدة للاستخدام مع آلات Philips وSaeco.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        ألمانيا

      • المواصفات التقنية

        ويتضمّن
        أقراص إزالة زيت القهوة (عدد 6)

      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        0.1  كلغ
        الكمية
        6 أقراص بوزن 1,6 غ

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