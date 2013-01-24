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تضمن صيانة آلة تحضير الإسبرسو من Philips وSaeco بانتظام الحصول على أفضل مذاق ونكهة.
تزيل أقراص إزالة زيت القهوة كل بقايا زيت القهوة وتحافظ في الوقت نفسه على فعالية آلة تحضير الإسبرسو للحصول على أفضل النتائج. ننصحك بإجراء هذه الدورة مرة كل شهر على الأقل.
قم بإطالة فترة استخدام آلة تحضير الإسبرسو لتستمتع بأفضل أداء ممكن للجهاز. ولضمان الحصول على أداء مثالي مع مرور الوقت، نظف الجهاز كل شهر أو بعد تحضير 500 فنجان قهوة
استخدم منتجات Philips القابلة للاستهلاك فقط لضمان تشغيل الآلة بسلاسة لمدة أطول. إن المنتجات القابلة للاستهلاك من Philips هي المنتجات القابلة للاستهلاك الموصى بها الوحيدة للاستخدام مع آلات Philips وSaeco.
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