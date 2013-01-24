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تخمير كابوتشينو بمذاق ألذ
بفضل منظّف مجرى الحليب من Philips، يمكنك تعقيم مجاري الحليب في آلة تحضير الإسبرسو أو جهاز إزباد الحليب لديك. فهو يضمن إزالة بقايا الحليب بفعالية من كل المكونات. ننصحك بإجراء هذه الدورة مرة كل شهر. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تخمير كابوتشينو بمذاق ألذ
بفضل منظّف مجرى الحليب من Philips، يمكنك تعقيم مجاري الحليب في آلة تحضير الإسبرسو أو جهاز إزباد الحليب لديك. فهو يضمن إزالة بقايا الحليب بفعالية من كل المكونات. ننصحك بإجراء هذه الدورة مرة كل شهر. إكتشف كلّ المميزات
بفضل سائل التنظيف الخاص بجهاز تنظيف مجرى الحليب، يمكنك إزالة ترسبات الحليب التي قد تؤثر في مذاقه بفعالية.
لحماية مجاري الحليب من الانسداد بفعل بقايا الحليب
يؤدي التنظيف بانتظام إلى إطالة فترة استخدم أجزاء إزباد الحليب.
استخدم منتجات Philips القابلة للاستهلاك فقط لضمان تشغيل الآلة بسلاسة لمدة أطول. إن المنتجات القابلة للاستهلاك من Philips هي المنتجات القابلة للاستهلاك الموصى بها الوحيدة للاستخدام مع آلات Philips وSaeco.
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