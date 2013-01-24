الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

أكياس منظّف مجرى الحليب

CA6705/10
العثور على الدعم لهذا المنتج
التصنيف الإجمالي / 5
  • تخمير كابوتشينو بمذاق ألذ تخمير كابوتشينو بمذاق ألذ تخمير كابوتشينو بمذاق ألذ
    -{discount-value}

    أكياس منظّف مجرى الحليب

    CA6705/10
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    تخمير كابوتشينو بمذاق ألذ

    بفضل منظّف مجرى الحليب من Philips، يمكنك تعقيم مجاري الحليب في آلة تحضير الإسبرسو أو جهاز إزباد الحليب لديك. فهو يضمن إزالة بقايا الحليب بفعالية من كل المكونات. ننصحك بإجراء هذه الدورة مرة كل شهر. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    أكياس منظّف مجرى الحليب

    تخمير كابوتشينو بمذاق ألذ

    بفضل منظّف مجرى الحليب من Philips، يمكنك تعقيم مجاري الحليب في آلة تحضير الإسبرسو أو جهاز إزباد الحليب لديك. فهو يضمن إزالة بقايا الحليب بفعالية من كل المكونات. ننصحك بإجراء هذه الدورة مرة كل شهر. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل saeco-accessories-and-parts

      تخمير كابوتشينو بمذاق ألذ

      حافظ على مجرى الحليب نظيفًا وصحيًا

      • مثل CA6705/60 تمامًا
      • لـ 6 استخدامات - استخدام شهري
      • تمديد فترة استخدام الآلة
      • تخمير قهوة بمذاق ألذ
      حسّن مذاق قهوتك المفضلة

      حسّن مذاق قهوتك المفضلة

      بفضل سائل التنظيف الخاص بجهاز تنظيف مجرى الحليب، يمكنك إزالة ترسبات الحليب التي قد تؤثر في مذاقه بفعالية.

      لحماية مجاري الحليب من الانسداد بفعل بقايا الحليب

      لحماية مجاري الحليب من الانسداد بفعل بقايا الحليب

      لحماية مجاري الحليب من الانسداد بفعل بقايا الحليب

      يساعد التنظيف الدوري في إطالة فترة استهلاك قطع إزباد الحليب

      يساعد التنظيف الدوري في إطالة فترة استهلاك قطع إزباد الحليب

      يؤدي التنظيف بانتظام إلى إطالة فترة استخدم أجزاء إزباد الحليب.

      استخدم منتجات Philips القابلة للاستهلاك فقط

      استخدم منتجات Philips القابلة للاستهلاك فقط

      استخدم منتجات Philips القابلة للاستهلاك فقط لضمان تشغيل الآلة بسلاسة لمدة أطول. إن المنتجات القابلة للاستهلاك من Philips هي المنتجات القابلة للاستهلاك الموصى بها الوحيدة للاستخدام مع آلات Philips وSaeco.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        صُنع في
        ألمانيا

      • المواصفات التقنية

        ويتضمّن
        أكياس منظّف مجرى الحليب (عدد 6)

      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        0.1  كلغ
        الكمية
        6 أقراص بوزن 1,6 غ

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند