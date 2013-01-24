تخمير كابوتشينو بمذاق ألذ

بفضل منظّف مجرى الحليب من Philips، يمكنك تعقيم مجاري الحليب في آلة تحضير الإسبرسو أو جهاز إزباد الحليب لديك. فهو يضمن إزالة بقايا الحليب بفعالية من كل المكونات. ننصحك بإجراء هذه الدورة مرة كل شهر. إكتشف كلّ المميزات