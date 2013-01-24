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ماكنات تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بامتياز من فيليبس

 

حضّر قهوتك المفضلة، بكبسة زر.

مجموعة منتجات القهوة من فيليبس

HD8651

ماكنة تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بامتياز، 2000 Series

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HD8847

ماكنة تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بامتياز، 3100 Series

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HD8831

ماكنة تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بامتياز، 4000 Series

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SAECO GranBaristo Avanti

ماكنة القهوة الأولى التي يمكن تشغيلها عن طريق جهاز ذكي.

 

توفر Saeco GranBaristo Avanti ثمانية عشر نوعاً مختلفاً من المشروبات. يمكن ضبط كل مشروب بما يتناسب تحديداً مع ذوقك، بحيث يمكن تحضيره عبر جهازك الذكي. أما عن الصيانة فهي عملية سهلة جداً وموجودة خطوة بخطوة بفضل الدليل الموجود عبر تطبيق Saeco Avanti.

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فوائد أجهزة فيليبس الأوتوماتيكية بامتياز

super-automatic machines

وظائف خاصة بالحليب


حضّر مشروبات لاتيه لذيذة مثل صانع القهوة (الباريستا) بفضل الباناريللو الكلاسيكية أو بلمسة زر مع إبريق الحليب المضمن.
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super-automatic machines

إسبريسو طازج من حبة القهوة إلى الفنجان


مع ماكنة تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بامتياز من فيليبس، بإمكانك التمتع بفنجان قهوتك المفضل مباشرةً من حبات القهوة الطازجة.
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Espresso or classic coffee

إسبرسو أو قهوة كلاسيكية


أخيراً طعم القهوة المرشح من ماكنة صنع الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل! استمتع بالقهوة الصباحية أو إسبريسو قوي بمجرد سحب المقبض. يسمح لك CoffeeSwitch باختيار نوع مثالي من القهوة يصلح لأي لحظة ولأي مزاج، من حبوب القهوة الطازجة.
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Espresso or Classic Coffee

قهوة بلمسة شخصية


يمكنك تخصيص القهوة الخاصة بك عن طريق ضبط المدة والاختيار من 5 خيارات لقوة الرائحة و 5 إعدادات للطحن.

احفظ الإعدادات الخاصة بك من الإسبريسو أو الكابتشينو المفضل لديك.

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100% ceramic grinders

100% مطاحن من السيراميك


على عكس آلات الإسبريسو الأوتوماتيكية التقليدية ذوات الطاحونة المصنوعة من الستانلس ستيل،  فإن جميع آلات فيليبس تستخدم طاحونة صلبة وسيراميكية 100% لضمان طحن لأكبر قدر من النكهة.
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Easy to clean

سهلة التنظيف

 

مجموعة التخمير هي الأساس لكل آلة القهوة أوتوماتيكية بامتياز بحيث يجب تنظيفها بانتظام. مجموعة التخمير القابلة للإزالة بالكامل تسمح لك بتنظيفها تماماً فقط عن طريق الشطف تحت الصنبور.

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تقاليد القهوة من فيليبس

 

مع 50 عاما من تقاليد القهوة والخبرة، تطور فيليبس آلات القهوة لجميع أولئك الذين يقدرون جوانب الحياة الممتعة - باستخدام أحدث الأدوات التقنية. نظام تخمير فريد من نوعه في جميع آلات القهوة يضمن نكهة كاملة وطبيعية للإسبريسو أو للقهوة. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر خيارات تزبيد الحليب المختلفة، على سبيل المثال: يمكنك زبد الحليب الطازج مباشرة من الثلاجة وإعداد كابتشينو دسم أو لاتيه موتشياتو لكل مزاج - وقتما تشاء.

أيمكننا مساعدتك؟

Accessories and care

الملحقات و العناية

 

اكتشف الملحقات المبتكرة لدينا أوالمواد الخاصة بالعناية لتحقيق الاستفادة القصوى من آلة تحضير القهوة الخاصة بك.

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خط المساعدة من فيليبس

 

اتصل بوكيل الدعم للحصول على تعليمات أو إرشادات خاصة بجهاز القهوة الخاص بك.

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