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إزالة الترسبات الكلسية وإطالة فترة استخدام الآلة
تُعتبر إزالة الترسبات الكلسية من آلة تحضير الإسبرسو بشكل منتظم ضرورية لضمان الحفاظ على أفضل أداء وللحصول على أفضل مذاق قهوة في أي وقت. تعمل المادة المميزة المزيلة للترسبات الكلسية لآلة تحضير الإسبرسو على إزالة الترسبات الكلسية من آلتك. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إزالة الترسبات الكلسية وإطالة فترة استخدام الآلة
تُعتبر إزالة الترسبات الكلسية من آلة تحضير الإسبرسو بشكل منتظم ضرورية لضمان الحفاظ على أفضل أداء وللحصول على أفضل مذاق قهوة في أي وقت. تعمل المادة المميزة المزيلة للترسبات الكلسية لآلة تحضير الإسبرسو على إزالة الترسبات الكلسية من آلتك. إكتشف كلّ المميزات
إزالة الترسبات الكلسية وإطالة فترة استخدام الآلة
تُعتبر إزالة الترسبات الكلسية من آلة تحضير الإسبرسو بشكل منتظم ضرورية لضمان الحفاظ على أفضل أداء وللحصول على أفضل مذاق قهوة في أي وقت. تعمل المادة المميزة المزيلة للترسبات الكلسية لآلة تحضير الإسبرسو على إزالة الترسبات الكلسية من آلتك. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إزالة الترسبات الكلسية وإطالة فترة استخدام الآلة
تُعتبر إزالة الترسبات الكلسية من آلة تحضير الإسبرسو بشكل منتظم ضرورية لضمان الحفاظ على أفضل أداء وللحصول على أفضل مذاق قهوة في أي وقت. تعمل المادة المميزة المزيلة للترسبات الكلسية لآلة تحضير الإسبرسو على إزالة الترسبات الكلسية من آلتك. إكتشف كلّ المميزات
تنظف المادة المزيلة للترسبات الكلسية من Philips كل مجاري المياه في آلة تحضير الإسبرسو.
تشكّل الترسبات الكلسية جزءًا طبيعيًا من المياه المستخدمة لتشغيل الآلة. يحمي مزيل الترسبات الكلسية المميز هذا جهازك من تراكم الترسبات الكلسية الذي يؤثر في الأداء والمذاق. إنه فعال وآمن جدًا وسهل الاستخدام.
تضمن التركيبة الحصرية للمادة المزيلة للترسبات الكلسية في آلة تحضير الإسبرسو من Philips إزالة الترسبات الكلسية بعناية من دون إلحاق الضرر بالأجزاء الدقيقة في الجهاز.
تضمن صيانة آلة تحضير الإسبرسو من Philips وSaeco بانتظام الحصول على أفضل مذاق ونكهة.
يقوم مزيل الترسبات الكلسية بإزالة بقايا الترسبات الكلسية في دورة المياه التي ستمتص الحرارة من الغلاية، مما يخفض بالتالي درجة حرارة القهوة.
استخدم منتجات Philips القابلة للاستهلاك فقط لضمان تشغيل الآلة بسلاسة لمدة أطول. إن المنتجات القابلة للاستهلاك من Philips هي المنتجات القابلة للاستهلاك الموصى بها الوحيدة للاستخدام مع آلات Philips وSaeco.
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