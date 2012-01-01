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  • s-bag® Classic Long Performance s-bag® Classic Long Performance s-bag® Classic Long Performance

    s-bag أداء كلاسيكي طويل (عبوة من 4 قطع)

    FC8021/03

    s-bag® Classic Long Performance

    إن s-bag®‎ هو كيس الغبار العام لكل المكانس الكهربائية المزوّدة بكيس من Philips وElectrolux ‏(Electrolux وAEG وVolta وTornado). عند شراء أكياس بديلة، ابحث عن شعار s-bag®‎. قد يؤدي استخدام أكياس غير أصلية إلى إلحاق الضرر بمكنستك.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    s-bag أداء كلاسيكي طويل (عبوة من 4 قطع)

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    s-bag® Classic Long Performance

    أداء أطول، تصفية أفضل

    • 4 أكياس غبار
    • معيار واحد لكل المنتجات
    • فترة استهلاك أطول بنسبة 50%
    • سعة إضافية بنسبة ‏‎15%
    معيار عالمي لاختيار سهل

    معيار عالمي لاختيار سهل

    يمكن استخدام كيس s-bag®‎ الأصلي لكل المكانس الكهربائية المزوّدة بكيس من Philips وElectrolux ‏(Electrolux وAEG وVolta وTornado). وفّر عناء البحث المتسمر عن كيس للغبار، وابحث عن شعار s-bag®‎ فقط.

    فترة استهلاك أطول بنسبة 50% مقارنة بالأكياس الورقية التقليدية

    فترة استهلاك أطول بنسبة 50% مقارنة بالأكياس الورقية التقليدية

    يدوم كيس s-bag® Classic Long Performance لمدة أطول بنسبة 50% مقارنة بالأكياس الورقية التقليدية. إذ تضمن المواد الاصطناعية التي يتألف منها الكيس والسعة الإضافية بنسبة 15% تدفق هواء مثالي للحفاظ على قوة الشفط لمكنستك لمدة أطول.

    ينقّي 99% من جزئيات الغبار

    ينقّي 99% من جزئيات الغبار

    تنقّي المواد الاصطناعية التي يتألف منها كيس المكنسة الكهربائية هذا ما يصل إلى 99% من الغبار والجزئيات. وهو ينقي الهواء بفعالية أكبر مقارنة بالكيس الورقي العادي ويساعدك في التخلص من الجزئيات المنقولة بالهواء مثل المواد المسببة للحساسية.

    يعتمد معيار TÜV للحصول على نتائج موثوقة

    يعتمد معيار TÜV للحصول على نتائج موثوقة

    تم اختبار كيس s-bag® Classic Long Performance من Philips بشكل منفصل وهو معتمد من TÜV Rheinland Group.

    نظام إقفال صحي للتخلص بكل سهولة من كيس الغبار

    نظام إقفال صحي للتخلص بكل سهولة من كيس الغبار

    يسمح نظام الإقفال الحائز على براءة اختراع والخاص بكيس الغبار s-bag®‎ من Philips بالتخلص السهل والنظيف من الغبار، من دون تتطاير الأوساخ المحبوسة في الداخل.

    مواد اصطناعية صلبة جدًا، مصنوع في السويد

    مواد اصطناعية صلبة جدًا، مصنوع في السويد

    يتألف كيس s-bag® Classic Long Performance من مواد اصطناعية صلبة جدًا وهو مصنوع في السويد.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      المادة الأساسية
      اصطناعية، 4 طبقات
      نوع المنتج
      أكياس المكنسة الكهربائية
      الشهادات
      معتمد من TÜV
      سعة كيس الغبار
      3 لترات
      أكياس غبار مضمَّنة
      4 أكياس غبار
      متوافق مع
      • السلسلة 2000، PowerGO - FC8240 - FC8246‏، FC8293 - FC8296،‏ FC8250،‏ FC8253،‏ FC8289؛ السلسلة 3000، جهاز التهيئة الصغير - FC8366 - FC8367،‏ FC8370 - FC8379،‏ FC8383 - FC8389‏، XD30xx،‏ XD31xx
      • السلسلة 6000، LED - XD6122،‏ XD6142؛ السلسلة 7000، جهاز التهيئة الصامت - FC8780‏، FC8781،‏ FC8782،‏ FC8783،‏ FC8784،‏ FC8785‏، FC8786،‏ FC8787،‏ FC8789؛ السلسلة 8000، جهاز التهيئة (LED) - XD8121،‏ XD8122،‏ XD8142‏، XD8152،‏ XD8022،‏ XD8042،‏ XD8052
      • السلسلة 5000، جهاز التهيئة النشط - XD51xx‏، FC8563،‏ FC8574 - FC8579،‏ FC8584 - FC8589؛ جهاز التهيئة - FC8680 - FC8682،‏ FC9150 - FC9179؛ جهاز التهيئة الخبير - FC8720 - FC8728؛ جهاز التهيئة الاحترافي - FC9180 - FC9199؛ جهاز التهيئة المتميّز - FC8921 - FC8925،‏ FC8941 - FC8957
      • Jewel - ‏FC9050 - FC9079؛ HomeRun - XU3100،‏ XU3110
      نوع كيس الغبار
      s-bag® Classic Long Performance

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      السويد

    • ملائمة ل

      HomeRun
      • XU2100
      • XU5100
      • XU9100
      • XV1451

    Badge-D2C

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