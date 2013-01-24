الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

PowerLife

مكنسة كهربائية مع كيس

FC8452/61
العثور على الدعم لهذا المنتج
  • الطاقة هي الميزة الأبرز الطاقة هي الميزة الأبرز الطاقة هي الميزة الأبرز
    -{discount-value}

    PowerLife مكنسة كهربائية مع كيس

    FC8452/61
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل مكنسة كهربائية مع كيس

      الطاقة هي الميزة الأبرز

      محرك بقوة 2000 واط لنتائج مذهلة في التنظيف

      • 1800 واط
      • قوة شفط 350 واط
      محرك بقوة 2000 واط يولد قوة امتصاص 350 واط كحدّ أقصى

      محرك بقوة 2000 واط يولد قوة امتصاص 350 واط كحدّ أقصى

      يولّد المحرك القوي هذا بقوة 2000 واط قوة امتصاص بقوة 350 واط لنتائج تنظيف ممتازة.

      كيس الغبار s-bag سعة 3 لترات لأداء يدوم طويلاً

      كيس الغبار s-bag سعة 3 لترات لأداء يدوم طويلاً

      تتيح لك سعة كيس الغبار الكبير هذا من Philips أن تستخدمه إلى أقصى حد، مما يعني أن يمكنك تغيير كيس غبار المكنسة الكهربائية بشكل أقل تكرارًا.

      الوصول إلى كافة الزوايا بفضل المقبض المريح الطويل

      الوصول إلى كافة الزوايا بفضل المقبض المريح الطويل

      إن المقبض المريح هذا هو مناسب للاستخدام. تتيح لك إمكانية تمديده الإضافية فرصة أكبر للوصول إلى الأماكن، إذًا يمكنك تنظيف الأماكن التي يصعب الوصول إليها بسهولة.

      تنظيف مريح بفضل أنبوب الألومنيوم خفيف الوزن

      تنظيف مريح بفضل أنبوب الألومنيوم خفيف الوزن

      إن أنبوب الألومنيوم الخاص بالمكنسة الكهربائية الخفيف الوزن مريح للاستخدام الحمل. يمكن تعديل الأنبوب التلسكوبي المؤلف من قطعتين بسهولة ليتناسب مع الارتفاع المطلوب.

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        اللون
        أسود قاتم

      • تصفية

        نوع كيس الغبار
        s-bag
        مرشح لمخرج الهواء
        مرشح صغير
        سعة كيس الغبار
        3  لتر

      • الفوهات والملحقات

        الملحقات المضمّنة
        • أداة تنظيف الشقوق
        • فوهة صغيرة
        مخزن الملحقات
        على ملقط الأنبوب
        فوهة عادية
        فوهة متعددة الأهداف

      • Performance

        انسياب الهواء (الحد الأقصى)
        41  لتر/الثانية
        طاقة الإدخال (IEC)
        1800  واط
        قوة الإدخال (الحد الأقصى)
        2000  واط
        مستوى الضجيج (Lc IEC)
        83  ديسيبل
        قوة الامتصاص (حد أقصى)
        350  واط
        المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
        27  كيلو باسكال

      • مدى الاستفادة

        مقبض الحمل
        الجهة الأمامية
        وصلات الأنبوب
        على شكل قمع
        مؤشر لامتلاء كيس الغبار
        نعم
        مسكة يدوية
        مقبض مريح طويل جداً
        التحكم بالطاقة
        التحكم بالطاقة على الجهاز
        نوع الأنبوب
        أنبوب تلسكوبي مصنوع من الألومنيوم
        نوع العجلات
        بلاستيك
        دائرة العمل نصف القطرية
        9  أمتار
        طول سلك الطاقة
        6  أمتار

      • الوزن والأبعاد

        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        406 ‏x‏ 282‏ x‏ 220  ملليمترًا
        وزن المنتج
        4.2  كلغ

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      العثور على قطعة بديلة أو ملحق

      الانتقال إلى القطع والملحقات

      ملحقات لهذا المنتج

      عرض كافة الأكسسوارات

        المنتجات المقترحة

          المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

            الآراء

            كن أول من يراجع هذا البند