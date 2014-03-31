قوية من الداخل وصغيرة من الخارج

ستصبح عملية التنظيف أسهل من أي وقت مضى بفضل المكنسة الكهربائية الجديدة CompactGo من Philips. فهي فعالة وسهلة الحمل والاستخدام والتخزين. أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع بنتائج تنظيف أفضل بطريقة سهلة.