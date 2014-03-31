ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
FC8291/02
قوية من الداخل وصغيرة من الخارج
ستصبح عملية التنظيف أسهل من أي وقت مضى بفضل المكنسة الكهربائية الجديدة CompactGo من Philips. فهي فعالة وسهلة الحمل والاستخدام والتخزين. أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع بنتائج تنظيف أفضل بطريقة سهلة.
1400 واط
كيس الغبار قابل للغسل وإعادة الاستخدام، فلا داعي للقلق حيال شراء قطع بديلة.
يمكنك حمل المكنسة الكهربائية بسهولة ونقلها في أرجاء المنزل أثناء التنظيف بفضل وزنها الخفيف وحجمها الصغير.
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