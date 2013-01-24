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CompactGo

مكنسة كهربائية مع كيس

FC8291/02
التصنيف الإجمالي / 5
  • قوية من الداخل وصغيرة من الخارج قوية من الداخل وصغيرة من الخارج قوية من الداخل وصغيرة من الخارج
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    CompactGo مكنسة كهربائية مع كيس

    FC8291/02
    التصنيف الإجمالي / 5

    قوية من الداخل وصغيرة من الخارج

    ستصبح عملية التنظيف أسهل من أي وقت مضى بفضل المكنسة الكهربائية الجديدة CompactGo من Philips. فهي فعالة وسهلة الحمل والاستخدام والتخزين. أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع بنتائج تنظيف أفضل بطريقة سهلة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    CompactGo مكنسة كهربائية مع كيس

    قوية من الداخل وصغيرة من الخارج

    ستصبح عملية التنظيف أسهل من أي وقت مضى بفضل المكنسة الكهربائية الجديدة CompactGo من Philips. فهي فعالة وسهلة الحمل والاستخدام والتخزين. أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع بنتائج تنظيف أفضل بطريقة سهلة. إكتشف كلّ المميزات

    قوية من الداخل وصغيرة من الخارج

    ستصبح عملية التنظيف أسهل من أي وقت مضى بفضل المكنسة الكهربائية الجديدة CompactGo من Philips. فهي فعالة وسهلة الحمل والاستخدام والتخزين. أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع بنتائج تنظيف أفضل بطريقة سهلة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    CompactGo مكنسة كهربائية مع كيس

    قوية من الداخل وصغيرة من الخارج

    ستصبح عملية التنظيف أسهل من أي وقت مضى بفضل المكنسة الكهربائية الجديدة CompactGo من Philips. فهي فعالة وسهلة الحمل والاستخدام والتخزين. أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع بنتائج تنظيف أفضل بطريقة سهلة. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل مكنسة كهربائية مع كيس

      قوية من الداخل وصغيرة من الخارج

      إعدادات طاقة متنوعة متوفرة بدون أن تشغل مساحة كبيرة

      • 1400 واط
      خفيفة الوزن وصغيرة الحجم لحرية التنقل

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      جهاز بحجم صغير لتخزين لا يشغل مساحة كبيرة

      جهاز بحجم صغير لتخزين لا يشغل مساحة كبيرة

      يمكن تخزين الجهاز بسهولة بدون أن يشغل مساحة كبيرة، وذلك بفضل حجمه الصغير

      فوهة صغيرة وأداة لتنظيف الشقوق

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      طاقة بقوة 1400 واط

      طاقة بقوة 1400 واط

      كيس غبار قابل للغسل

      كيس غبار قابل للغسل

      إعدادات طاقة متنوعة

      تسمح لك إعدادات الطاقة المتنوّعة بتحديد مستوى الشفط بحسب نوع الأرضية التي يتم تنظيفها.

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        اللون
        أحمر داكن

      • Performance

        قوة الإدخال (الحد الأقصى)
        1400  واط
        طاقة الإدخال (IEC)
        1000  واط
        قوة الامتصاص (حد أقصى)
        240  واط
        المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
        20  كيلو باسكال
        انسياب الهواء (الحد الأقصى)
        26,6  لتر/الثانية
        مستوى الضجيج (Lc IEC)
        84  ديسيبل

      • تصفية

        سعة كيس الغبار
        1.6  لتر
        مرشح لمخرج الهواء
        مرشح صغير
        مرشح المحرك
        اسفنجة خشنة

      • مدى الاستفادة

        دائرة العمل نصف القطرية
        6  أمتار
        طول سلك الطاقة
        4  أمتار
        نوع الأنبوب
        أنبوب معدني ثابت من قطعتين
        مسكة يدوية
        مقبض مريح مع مفتاح تمرير الهواء
        مقبض الحمل
        أعلى
        وصلات الأنبوب
        على شكل قمع
        مساعدة في الإيقاف المؤقت أو التخزين
        عمودي وأفقي
        نوع العجلات
        بلاستيك
        التحكم بالطاقة
        نعم

      • الفوهات والملحقات

        فوهة عادية
        فوهة متعددة الاستعمالات
        الملحقات المضمّنة
        • أداة تنظيف الشقوق
        • فوهة صغيرة

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 75% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        4  كلغ
        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        337‏X‏260‏X‏233  ملليمترًا

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