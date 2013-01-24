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Performer

مكنسة كهربائية مع كيس

FC9174/61
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
  • أعلى قوة امتصاص لا مثيل لها أعلى قوة امتصاص لا مثيل لها أعلى قوة امتصاص لا مثيل لها
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    Performer مكنسة كهربائية مع كيس

    FC9174/61
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    أعلى قوة امتصاص لا مثيل لها

    أعلى قوة شفط على الإطلاق، لعملية تنظيف بدون أي مجهود: هذا هو جوهر مجموعة FC917x. تتألف مجموعة FC917x من فلتر صحي ونظام سهل لإزالة أكياس الغبار، ما يسمح بإزالة كل كميات الغبار والأوساخ. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Performer مكنسة كهربائية مع كيس

    أعلى قوة امتصاص لا مثيل لها

    أعلى قوة شفط على الإطلاق، لعملية تنظيف بدون أي مجهود: هذا هو جوهر مجموعة FC917x. تتألف مجموعة FC917x من فلتر صحي ونظام سهل لإزالة أكياس الغبار، ما يسمح بإزالة كل كميات الغبار والأوساخ. إكتشف كلّ المميزات

    أعلى قوة امتصاص لا مثيل لها

    أعلى قوة شفط على الإطلاق، لعملية تنظيف بدون أي مجهود: هذا هو جوهر مجموعة FC917x. تتألف مجموعة FC917x من فلتر صحي ونظام سهل لإزالة أكياس الغبار، ما يسمح بإزالة كل كميات الغبار والأوساخ. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Performer مكنسة كهربائية مع كيس

    أعلى قوة امتصاص لا مثيل لها

    أعلى قوة شفط على الإطلاق، لعملية تنظيف بدون أي مجهود: هذا هو جوهر مجموعة FC917x. تتألف مجموعة FC917x من فلتر صحي ونظام سهل لإزالة أكياس الغبار، ما يسمح بإزالة كل كميات الغبار والأوساخ. إكتشف كلّ المميزات

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      أعلى قوة امتصاص لا مثيل لها

      امتصاص بقوة 500 واط لتنظيف بغاية السهولة

      • 2200 واط
      • قوة شفط 500 واط
      • فلتر Allergy H13
      • Turbo brush
      محرك بقوة 2200 واط لتوليد قوة شفط قصوى تبلغ 500 واط

      محرك بقوة 2200 واط لتوليد قوة شفط قصوى تبلغ 500 واط

      يولّد المحرك القوي هذا بقوة 2200 واط قوة امتصاص بقوة 500 واط لنتائج تنظيف ممتازة.

      إمكانية وصول بعيد لـ 10 أمتار، للوصول إلى أماكن أبعد من دون فصل الجهاز عن مصدر الطاقة

      إمكانية وصول بعيد لـ 10 أمتار، للوصول إلى أماكن أبعد من دون فصل الجهاز عن مصدر الطاقة

      مع إمكانية وصول لـ 10 أمتار من المقبس إلى الفوهة، يمكنك الاستمرار بالتنظيف لأماكن أبعد من دون فصل الجهاز عن مصدر الطاقة.

      يلتقط نظام الفلتر Allergy H13 ‏&gt; 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة

      يلتقط نظام الفلتر Allergy H13 ‏> 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة

      يقوم نظام فلتر Allergy H13 بالتقاط > 99,9% من جسيمات الغبار الصغيرة، بما فيها غبار الطلع وزغب الحيوانات وعثّ الغبار، ما يعدّ مثاليًا للأشخاص الذين يشكون من الحساسية. يبلغ مستوى التنقية HEPA 13*.

      أكياس سهلة الاستخدام وتدوم لفترة طويلة تتّسع في حجرة الغبار بحجم XXL وسعة 4 لترات

      أكياس سهلة الاستخدام وتدوم لفترة طويلة تتّسع في حجرة الغبار بحجم XXL وسعة 4 لترات

      حجرة غبار كبيرة سعة 4 لترات وأكياس شاملة تدوم طويلاً، لقوة شفط قصوى حتى امتلاء الكيس، بالإضافة إلى إمكانية التخلص من الغبار بطريقة مغلقة وبدون فوضى.

      فوهة TriActive لتنظيف دقيق بثلاثة اتجاهات

      فوهة TriActive لتنظيف دقيق بثلاثة اتجاهات

      تتميّز فوهة TriActive بـ 3 إجراءات تنظيف بتمريرة واحدة. تقوم القاعدة المصممة بشكل خاص بإزالة الغبار من عمق السجاد، فيما تشفط الفتحة الكبيرة في الجهة الأمامية القطع الكبيرة. أما قنوات الهواء الموجودة في جانبَي الفوهة، فتلتقط الغبار والأوساخ على حواف الجدران أو الأثاث.

      فرشاة فائقة السرعة ومثالية لإزالة الشعر (الحيوانات) والزغب

      فرشاة فائقة السرعة ومثالية لإزالة الشعر (الحيوانات) والزغب

      تم تصميم الفرشاة الدوارة والفائقة السرعة لتنظيف شعر الحيوانات والزغب بطريقة مثالية، ولفتح ألياف السجاد لعملية تنظيف أعمق.

      المواصفات التقنية

      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        6.3 kg
        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        500 ‏x‏ 320‏ x‏ 280 mm
        اللون
        أحمر إمبراطوري

      • مدى الاستفادة

        وصلات الأنبوب
        زر
        مقبض الحمل
        الجهة العلوية والأمامية
        دائرة العمل نصف القطرية
        10 m
        نوع الأنبوب
        أنبوب تلسكوبي مطلي بالمعدن مؤلف من قطعتين
        طول سلك الطاقة
        7 m
        نوع العجلات
        مطاط
        مؤشر لامتلاء كيس الغبار
        نعم
        علبة التنظيف المريح
        نعم

      • الفوهات والملحقات

        الملحقات المضمّنة
        • أداة تنظيف الشقوق
        • فوهة صغيرة
        فوهة عادية
        فوهة TriActive

      • تصفية

        مرشح لمخرج الهواء
        فلتر Allergy H13
        HEPA Air Seal
        نعم
        نوع كيس الغبار
        s-bag
        سعة كيس الغبار
        4 لتر

      • Performance

        قوة الامتصاص (حد أقصى)
        500 W
        المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
        34 kPa
        انسياب الهواء (الحد الأقصى)
        47 لتر/الثانية
        مستوى الضجيج (Lc IEC)
        78 ديسيبل
        طاقة الإدخال (IEC)
        2000 W
        قوة الإدخال (الحد الأقصى)
        2200 W

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          الآراء

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          • تم اختبار مستويات التنقية بحسب EN60312-1-2017، وهي موازية لمستوى HEPA 13.