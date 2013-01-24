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Performer Compact

مكنسة كهربائية مع كيس

FC8383/61
التصنيف الإجمالي / 5
3 الجوائز
  • أداء كامل، قوة شفط عالية أداء كامل، قوة شفط عالية أداء كامل، قوة شفط عالية
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    Performer Compact مكنسة كهربائية مع كيس

    FC8383/61
    التصنيف الإجمالي / 5
    3 الجوائز

    أداء كامل، قوة شفط عالية

    تقدّم المكنسة الكهربائية Performer Compact الجديدة من Philips أداء تنظيف استثنائيًا بأقل مجهود. وتحافظ تقنية AirflowMax على قوة الشفط مرتفعة لمدة أطول. أما فوهة ExtraClean فتزيل الغبار بفعالية عن كل الأرضيات. إكتشف كلّ المميزات

    Performer Compact مكنسة كهربائية مع كيس

    أداء كامل، قوة شفط عالية

    تقدّم المكنسة الكهربائية Performer Compact الجديدة من Philips أداء تنظيف استثنائيًا بأقل مجهود. وتحافظ تقنية AirflowMax على قوة الشفط مرتفعة لمدة أطول. أما فوهة ExtraClean فتزيل الغبار بفعالية عن كل الأرضيات. إكتشف كلّ المميزات

    أداء كامل، قوة شفط عالية

    تقدّم المكنسة الكهربائية Performer Compact الجديدة من Philips أداء تنظيف استثنائيًا بأقل مجهود. وتحافظ تقنية AirflowMax على قوة الشفط مرتفعة لمدة أطول. أما فوهة ExtraClean فتزيل الغبار بفعالية عن كل الأرضيات. إكتشف كلّ المميزات

    Performer Compact مكنسة كهربائية مع كيس

    أداء كامل، قوة شفط عالية

    تقدّم المكنسة الكهربائية Performer Compact الجديدة من Philips أداء تنظيف استثنائيًا بأقل مجهود. وتحافظ تقنية AirflowMax على قوة الشفط مرتفعة لمدة أطول. أما فوهة ExtraClean فتزيل الغبار بفعالية عن كل الأرضيات. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل مكنسة كهربائية مع كيس

      أداء كامل، قوة شفط عالية

      حجم صغير وفعالية عالية مع تقنية AirflowMax

      • 2000 واط
      • فلتر Super Clean Air
      • 3 لترات
      كيس من نوع S-bag Classic بأداء يدوم لمدة أطول بنسبة 50%

      كيس من نوع S-bag Classic بأداء يدوم لمدة أطول بنسبة 50%

      تم تطوير كيس الغبار Philips الجديد والمتألف من مواد صناعية لتوفير أداء يدوم طويلاً للمكنسة الكهربائية، أي قوة شفط عالية وتصفية قصوى حتى امتلاء كيس الغبار فيصبح جاهزًا للتخلص منه.

      محرك بقوة 2000 واط لقوة شفط عالية

      محرك بقوة 2000 واط لقوة شفط عالية

      يولّد المحرك بقوة 2000 واط قوة شفط عالية لنتائج تنظيف ممتازة.

      وصلات ActiveLock للتأقلم بسهولة مع كل مهمة تنظيف

      وصلات ActiveLock للتأقلم بسهولة مع كل مهمة تنظيف

      تسمح لك وصلات ActiveLock بتركيب الفوهات والملحقات المختلفة وفكّها بسهولة من الأنبوب القابل للتوسيع أثناء التنظيف.

      تقنية AirflowMax الثورية لقوة شفط عالية

      تقنية AirflowMax الثورية لقوة شفط عالية

      تحافظ تقنية AirflowMax الفريدة على قوة الشفط بمستوى أعلى ولوقت أطول* وذلك للاستفادة من الكيس حتى آخر لحظة. تم تصميم التقنية مع تحسين ثلاثة عناصر أساسية: 1) تصميم مضلّع وفريد في داخل حجرة الغبار لتحسين تدفق الهواء إلى أقصى حد حول كيس الغبار ولتمكين استخدام مساحة الكيس بأكملها. 2) سعة حجرة الغبار مصممة خصيصًا للسماح لكيس الغبار بالتوسّع بالكامل وبطريقة موحدة. 3) تصاميم من الألياف العالية الجودة والمانعة للانسداد في كيس الغبار، لشفط الغبار بدون سدّ الفتحات، وبالتالي لتفادي تقليل قوة الشفط.

      صغيرة الحجم وخفيفة الوزن لتنظيف بدون مجهود ولتخزين سهل

      صغيرة الحجم وخفيفة الوزن لتنظيف بدون مجهود ولتخزين سهل

      يمكن تخزين الجهاز بسهولة وتوفير مساحة كبيرة بفضل حجمه الصغير. أما وزنه الخفيف، فيسهّل حمله في أرجاء المنزل.

      يلتقط فلتر Super Clean Air أكثر من 99% من الجسيمات

      يلتقط فلتر Super Clean Air أكثر من 99% من الجسيمات

      يلتقط فلتر الهواء النقي جدًا أكثر من 99% من الجسيمات المضرة مثل الطلع أو عث الغبار أو زغب الحيوانات، للاستمتاع بهواء نقي وصحي في منزلك!

      فوهة ExtraClean جديدة لتنظيف دقيق على كل الأرضيات

      فوهة ExtraClean جديدة لتنظيف دقيق على كل الأرضيات

      تنظف فوهة ExtraClean الجديدة كل أنواع الأرضيات بدقة. فقد تم تصميمها مع فتحة أمامية كبيرة لالتقاط قطع الأوساخ الكبيرة، كما أنها تثبت على الأرض بإحكام لضمان التقاط جسيمات الغبار الصغيرة بشكل جيد.

      ملحقات موجودة على هيكل الجهاز لراحة قصوى

      تأتي المكنسة الكهربائية مزوّدة بملحقات مضمّنة لئلا تضطري إلى حمل مزيد من القطع أثناء التنظيف. وتتوفر أداة الشقوق في الهيكل الأساسي وهي جاهزة دائمًا للاستخدام.

      المواصفات التقنية

      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        4.5 kg
        أبعاد المنتج (الطول×الوزن×الارتفاع)
        400 x 282 x‏ 251 mm
        اللون
        أسود قاتم

      • مدى الاستفادة

        وصلات الأنبوب
        ActiveLock
        مقبض الحمل
        الجهة الأمامية
        نوع الأنبوب
        أنبوب تلسكوبي معدني مؤلف من قطعتين
        طول سلك الطاقة
        5 m
        دائرة العمل نصف القطرية
        8,0 m
        نوع العجلات
        مطاط

      • الفوهات والملحقات

        الملحقات المضمّنة
        • أداة تنظيف الشقوق
        • فرشاة مضمّنة
        فوهة عادية
        فوهة ExtraClean

      • الاستدامة

        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره
        التّعبئة
        90% من المواد المعاد تدويرها&lt;

      • تصفية

        مرشح المحرك
        فلتر للرغوة مؤلّف من طبقة واحدة
        مرشح لمخرج الهواء
        فلتر Super Clean Air
        نوع كيس الغبار
        كيس من نوع s-bag بأداء يدوم طويلاً
        سعة كيس الغبار
        3 لتر

      • Performance

        قوة الامتصاص (حد أقصى)
        375 W
        طاقة الإدخال (IEC)
        1800 W
        مستوى قوة الصوت
        83 ديسيبل
        المكنسة الكهربائية (الحد الأقصى)
        23,5 kPa
        قوة الإدخال (الحد الأقصى)
        2000 W

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