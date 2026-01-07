AC0651/10
جهاز تنقية هواء موفر للطاقة مع مستشعر ذكي
جهاز تنقية الهواء الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة مع تعليقات فورية عن جودة الهواء. يزيل مسببات الحـساسية والملوثات مع استهلاك الحد الأدنى من الطاقة. تصميمه الأنيق المدمج يناسب منزلك بسلاسة. يمكنك التحكم فيه عن بُعد باستخدام تطبيق Philips Air+إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يوفر جهاز تنقية الهواء لدينا هواءً نظيفًا في كل ركن من أركان الغرفة بمعدل توزيع هواء نظيف يبلغ 170 م³/ساعة، مع تنقية شاملة للغرف حتى مساحة 44 م². ودّع الملوثات مثل PM2.5 والبكتيريا وحبوب اللقاح والغبار ووبر الحيوانات الأليفة والمزيد في أقل من 17 دقيقة (3)
يلتقط نظام التنقية ثنائي الطبقات المزود بتقنية NanoProtect HEPA نسبة مذهلة تبلغ 99.97% من الجسيمات الدقيقة للغاية بحجم يصل إلى 0.003 ميكرون (1). لا تقوم تقنية NanoProtect HEPA بالتقاط الملوثات فحسب، بل تستخدم أيضًا شحنة كهروستاتيكية لجذبها، مما ينظف الهواء بمعدل يصل إلى ضعفي كفاءة فلتر HEPA H13 التقليدي، مع كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة (2).
باستخدام مستشعرات AeraSense، يقوم جهاز التنقية بفحص الهواء 1000 مرة في الثانية ويقدم تقريرًا عن جودة الهواء في الوقت الآني. تحقق من شاشة الجهاز الرقمية أو تطبيق +Air لفهم مستويات تلوث الهواء في منزلك بسرعة.
لا شيء تقريبًا يفلت من VitaShield سوى هواء أنقى وأنظف. تلتقط تقنية VitaShield الهباء الجوي والجراثيم والجسيمات بحجم يصل إلى 0.003 ميكرون، أصغر من أصغر فيروس معروف. تم اختباره بشكل مستقل من قبل مختبر خارجي لإزالة فيروس H1N1 من الهواء. كما تم اختباره لإزالة 99.99% من فيروس HCov-E229 (5).
عند اختيار Philips، فأنت تختار علامة تجارية موثوقة تتمتع بخبرة تزيد عن 80 عامًا في مجال العناية بالهواء وتكنولوجيا الصحة. تخضع أجهزة تنقية الهواء لدينا لـ 170 اختبار فحص صارم قبل إطلاقها وهي معتمدة من المركز الأوروبي لمؤسسة أبحاث الحـساسية.
احصل على هواء أنقى مع استهلاك طاقة أقل ووفر المال في فاتورة الطاقة. يعمل جهاز تنقية الهواء لدينا بقدرة قصوى تبلغ 12 واط، وهو أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة بمرتين من أجهزة تنقية الهواء الرائدة الأخرى (7). وفي وضع السكون، يستهلك 2 واط فقط، أي أقل بـ 30 مرة من المصباح التقليدي.
استمتع بنوم هادئ مع جهاز تنقية الهواء المبتكر لدينا. في وضع السكون، يعمل بمستوى صوت 19 ديسيبل فقط (6)، أي أهدأ من الهمس. كما يتم تخفيت ضوء الشاشة الرقمية، مما يقلل من أي إزعاج ضوئي. مع هذا الإعداد، سيكون الهواء في منزلك نظيفًا دائمًا، حتى في الليل.
استخدم تطبيقنا للحصول على راحة وتحكم إضافيين. يمكنك من خلال التطبيق تشغيل جهاز تنقية الهواء وإيقافه، وضبط إعدادات السرعة، والتحقق من جودة الهواء في منزلك ومراقبة حالة الفلتر. بالإضافة إلى ذلك، تعرف على المزيد حول تنقية الهواء من خلال مجموعة المقالات المتوفرة في التطبيق واطلع على بيانات جودة الهواء الخارجي المتاحة لك في أي وقت وأي مكان.
احصل على تعليقات فورية عن جودة الهواء من خلال الحلقة الملونة في واجهة أجهزة تنقية الهواء. عندما ينظف جهازك الهواء، ستتغير الحلقة الملونة من اللون الأحمر إلى الأزرق.
خصص تجربة تنقية الهواء مع 3 إعدادات مختلفة للسرعة في جهاز تنقية الهواء لدينا: وضع السكون، متوسط، وتيربو. في الوضع التلقائي، سيختار الجهاز أفضل سرعة لتنظيف الهواء في المنزل بناءً على تعليقات جودة الهواء في الوقت الآني.
ينبهك جهاز تنقية الهواء لدينا عندما يحين وقت استبدال الفلتر. كما يمكنك مراقبة حالة الفلتر باستخدام تطبيق Air+. تضمن فلاتر Philips الأصلية الأداء الأمثل لمدة تصل إلى 12 شهرًا، مما يضمن نظافة الهواء طوال العام.
يتميّز جهاز تنقية الهواء لدينا بحجمه المدمج وتصميمه الأنيق، مما يجعله الإضافة المثالية لأي مساحة، حيث يعزّز راحة الهواء وجمال منزلك بكل سلاسة. وبارتفاع يبلغ 34 سم فقط، فهو مثالي لوضعه على المكتب أو الرف. استمتع بهواء نقي ومنعش مع لمسة من الأناقة.
المواصفات العامة
المواصفات التقنية
الأداء
مدى الاستفادة
ميزة السلامة
الوزن والأبعاد
موفرة للطاقة
الصيانة
التوافق
بلد المنشأ
