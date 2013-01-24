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تنفّس هواءً صحيًا أكثر
في المنزل

مع حلول Philips Air

تنفّس هواءً صحيًا أكثر
في المنزل

مع حلول Philips Air

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    ماذا يعني الهواء النقي وكيف يؤثر في عائلتي؟

    المنزل هو المكان الذي نلجأ إليه لنشعر بالأمان والحماية. ولكن في الواقع، غالبًا ما يكون الهواء في منزلنا ملوثًا أكثر بمرتَين إلى 5 مرات من الهواء في الخارج. فتنجم عن الأنشطة اليومية، مثل الطهو والتنظيف واللعب مع الحيوانات الأليفة مواد مسببة للحساسية وملوثة للهواء في المنزل.

    ومع 24000 نفس يوميًا، قد يكون للهواء في منزلنا تأثير في حياتنا. يساعد الهواء الأنقى في منع الحساسيات والربو والمشاكل في التنفس أو الحدّ منها، لنتمكّن جميعنا من التنفّس بشكل أسهل.

     

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    ما-التأثيرات

    حلول جودة الهواء Philips Air لهواء أنقى في المنزل

     

    تساعد حلول جودة الهواء Philips Air مثل أجهزة تنقية الهواء وأجهزة ترطيب الهواء في إزالة الجسيمات والمواد المسببة للحساسية والغازات الضارة والبكتيريا والفيروسات وتحافظ على مستويات الرطوبة المثالية. ويشمل ذلك الجسيمات مثل غبار الطلع ووبر الحيوانات وجراثيم العفن بالإضافة إلى الغازات الضارة مثل المركّبات العضوية المتطايرة والروائح.

    فوائد اختيار حلول جودة الهواء Philips Air

    الحلول المناسبة لمنزلك

    أجهزة تنقية الهواء

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    أجهزة تنقية الهواء
    للقضاء على 99,97% من مسببات الحساسية المنقولة في الهواء**
    بما في ذلك غبار الطلع ووبر الحيوانات والغبار وعث الغبار والعفن وحتى الجسيمات الضارة بحجم صغير جدًا
    معدل فائق لاستلام الهواء النظيف (CADR)، لتنظيف غرفتك في غضون دقائق 
    يتم قياس فعالية جهاز تنقية الهواء بناءً على معدل تسليم الهواء النظيف، أو ما يُعرف بـ CADR. يحدد ذلك المعدل كمية الهواء النظيف بالمتر المكعب الذي يتم إصداره كل ساعة.
    يمنع ظهور بقع رطبة وغبار أبيض 
    فضل تصميمه الدائري بنطاق 360 درجة، يوزّع جهاز الترطيب الهواء المرطّب بالتساوي في الغرفة ويمنع ظهور بقع رطبة على الأرض أو في المكان. كما تحفف تقنية NanoCloud خطر انتشار المعادن في الهواء وتمنع بالتالي ظهور الغبار الأبيض على الأثاث والأرضيات.
    لمراقبة الهواء وتنقيته تلقائيًا
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    أجهزة ترطيب الهواء

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    أجهزة مرطبة للهواء
    لترطيب الغرفة بطريقة صحية
    من دون نشر البكتيريا أو الغبار الأبيض
    لتوزيع الرطوبة بطريقة متساوية في الغرفة
    من دون ترك أي بقع رطبة على الأثاث
    تعليقات في الوقت الحقيقي حول مستوى الرطوبة في الداخل
    مع تقنية Aerasense الفريدة، ستتمكن من معرفة جودة الهواء في الداخل بسرعة تامة. ومع مؤشر مسببات الحساسية الرقمي وحلقة اللون، ستتمكن من معرفة أدق التغييرات في جودة الهواء في الوقت الحقيقي
    للتحكم تلقائيًا بالرطوبة لتعديلها إلى مستوى صحي أكثر 
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    *سعر التجزئة المقترح

    ** تم اختباره على مواد الفلتر من خلال التمرير مرة واحدة بتدفق هواء بنسبة 5,33 سم في الثانية من قبل مختبر تابع لجهة خارجية.

    ***تم اختبار معدل تقليل الميكروبات في شركة Airmid Healthgroup Ltd.‎ في حجرة اختبار بمساحة 28,5 أمتار مكعبة وملوثة بجراثيم عفن رشاشية سوداء منقولة في الهواء في غضون 60 دقيقة من التشغيل.

    انعم براحة البال


    تعلمك حلول Philips Air عندما يحين الوقت لتغيير الفلاتر، لتتمكن دائمًا من الاعتماد على أداء مثالي.

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