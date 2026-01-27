FY0611/30
فلتر أصلي لجهاز تنقية الهواء من السلسلة 600
فلاتر بديلة أصلية لجهاز تنقية الهواء: فلتر HEPA NanoProtect 2 في 1 وفلتر أولي للحماية من التلوث والفيروسات ومسببات الحـساسية والبكتيرياإكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
فلاتر بديلة لأجهزة تنقية الهواء من السلسلة 600 من فيليبس: AC0650، AC0651. يمكنك العثور على طراز جهاز تنقية الهواء الخاص بك في الجزء السفلي من الجهاز.
توفر الفلاتر أداء فلترة مثاليًا لمدة تصل إلى عام كامل (2)، ما يوفر عليك المتاعب والتكاليف. وينبغي استبدال الفلتر الأولي بانتظام للحصول على أفضل أداء.
صُمم فلتر Philips الأصلي خصوصًا ليلائم جهازك تمامًا. وللحصول على أفضل أداء، نوصي باستخدام فلتر Philips دومًا.
نظام فلترة ثنائي الطبقات مع فلتر أولي وفلتر HEPA NanoProtect يلتقط 99,97% من الجسيمات بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون (1) - لحمايتك من الملوثات والفيروسات ومسببات الحـساسية والبكتيريا
يُعلمك المؤشر على شاشة جهاز Philips بضرورة استبدال الفلتر. الصيانة سهلة، ولا تستغرق أكثر من دقيقة.
وصّل الجهاز بتطبيق Air+ لمراقبة حالة الفلتر وطلب قطع الغيار بسهولة عند الحاجة.
