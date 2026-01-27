مصطلحات البحث

    فلتر بديل أصلي فلتر HEPA NanoProtect

    FY0611/30

    فلتر أصلي لجهاز تنقية الهواء من السلسلة 600

    فلاتر بديلة أصلية لجهاز تنقية الهواء: فلتر HEPA NanoProtect 2 في 1 وفلتر أولي للحماية من التلوث والفيروسات ومسببات الحـساسية والبكتيريا

    فلتر بديل أصلي فلتر HEPA NanoProtect

    فلتر أصلي لجهاز تنقية الهواء من السلسلة 600

    يلتقط 99,97% من الجسيمات النانوية بفعالية (1)

    • متوافق مع السلسلة 600
    • بداخل الصندوق: فلتر واحد
    • عمر افتراضي سنة واحدة
    • فلتر أصلي من Philips
    متوافق مع Philips من السلسلة 600

    فلاتر بديلة لأجهزة تنقية الهواء من السلسلة 600 من فيليبس: AC0650، AC0651. يمكنك العثور على طراز جهاز تنقية الهواء الخاص بك في الجزء السفلي من الجهاز.

    فلاتر بعمر افتراضي طويل يصل إلى عام

    توفر الفلاتر أداء فلترة مثاليًا لمدة تصل إلى عام كامل (2)، ما يوفر عليك المتاعب والتكاليف. وينبغي استبدال الفلتر الأولي بانتظام للحصول على أفضل أداء.

    فلتر أصلي من Philips لأداء أفضل

    صُمم فلتر Philips الأصلي خصوصًا ليلائم جهازك تمامًا. وللحصول على أفضل أداء، نوصي باستخدام فلتر Philips دومًا.

    مرشح HEPA ثنائي الطبقة يلتقط 99,97% من الجسيمات فائقة الدقة

    نظام فلترة ثنائي الطبقات مع فلتر أولي وفلتر HEPA NanoProtect يلتقط 99,97% من الجسيمات بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون (1) - لحمايتك من الملوثات والفيروسات ومسببات الحـساسية والبكتيريا

    راقب مؤشر حالة الفلتر الذكي على جهازك

    يُعلمك المؤشر على شاشة جهاز Philips بضرورة استبدال الفلتر. الصيانة سهلة، ولا تستغرق أكثر من دقيقة.

    التوصيل بتطبيق Air+‎ لمزيد من الراحة

    وصّل الجهاز بتطبيق Air+‎ لمراقبة حالة الفلتر وطلب قطع الغيار بسهولة عند الحاجة.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      نوع المنتج
      فلتر HEPA NanoProtect
      محتويات الصندوق
      فلتر واحد
      HEPA NanoProtect
      نعم
      الفلتر الأولي
      نعم
      كربون نشط
      لا
      فترة استهلاك
      حتى عام واحد

    • الأداء

      تنقية الجسيمات
      99,97% من الجسيمات بحجم يبلغ 0,003 ميكرون

    • الوزن والأبعاد

      ارتفاع المنتج
      154 مم
      وزن المنتج
      0,24 كجم
      عرض المنتج
      166 مم
      طول المنتج
      166 مم
      طول الحزمة
      173 مم
      عرض الحزمة
      173 مم
      ارتفاع الحزمة
      164 مم
      وزن الحزمة
      0,35 كجم

    • استبدال

      لجهاز (أجهزة) تنقية الهواء من Philips
      AC0650، AC0651

    • (1) من الهواء الذي يمر عبر الفلتر، تم اختباره وفقًا لمعيار DIN71460 مع هباء NaCl 0.003 ميكرومتر و0.3 ميكرومتر، معهد iUTA.
    • (2) المتوسط المحتسب يعتمد عمر الفلتر على جودة الهواء والاستخدام.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

