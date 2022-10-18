بالنسبة إلى الأطفال الذين يرضعون بقوة، حاولي استخدام تدفق أكثر انخفاضًا لرضاعة مريحة. قد يحتاج الأطفال الذين يرضعون برفق إلى تدفق أعلى ليتدفق المزيد من الحليب بسهولة أكبر.
أصبح بإمكان الأطفال الآن الشرب والابتلاع والتنفس — تمامًا كما هو الحال عند الرضاعة الطبيعية.
تسمح حلمة Natural Response الجديدة بتدفق الحليب فقط عندما يبدأ الطفل بالشرب بشكل نشط، وتسهّل عملية التبديل بسلاسة بين الثدي والرضّاعة.
تسمح حلمة Natural Response الجديدة بتدفق الحليب فقط عندما يبدأ الطفل بالشرب بشكل نشط، وتسهّل عملية التبديل بسلاسة بين الثدي والرضّاعة.
صمّمنا حلماتنا بطريقة تسمح بتدفق الكمية المناسبة من الحليب بناءً على مرحلة نمو الطفل وإيقاع شربه، وتتراوح ما بين تدفق بطيء وتدفق سريع.
يمكن التبديل بسهولة بين الرضاعة الطبيعية والرضّاعة، نظرًا إلى تصميم حلمات Natural Response وأدائها اللذين يحاكيان الثدي.
توفّر حلمات Natural Response الجديدة تجربة جديدة لطفلك. وعلى غرار الرضاعة الطبيعية، قد يستغرق الأمر بضع محاولات للحصول على النتيجة المثالية. وهذا أمر طبيعي للغاية.
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