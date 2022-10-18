اختاري التدفق الصحيح

بالنسبة إلى الأطفال الذين يرضعون بقوة، حاولي استخدام تدفق أكثر انخفاضًا لرضاعة مريحة. قد يحتاج الأطفال الذين يرضعون برفق إلى تدفق أعلى ليتدفق المزيد من الحليب بسهولة أكبر.