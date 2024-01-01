مصطلحات البحث

AR
EN
  • تنشق هواء أنقى تنشق هواء أنقى تنشق هواء أنقى

    السلسلة 2000i جهاز تنقية الهواء وجهاز ترطيب الهواء

    AC2729/90

    تنشق هواء أنقى

    ينظّف جهاز تنقية الهواء 2 في 1 من Philips الغرف التي تصل مساحتها إلى 85 م²، ويرطّب الهواء بسرعة بمعدل 600 مل/الساعة. بفضل التحكّم عبر التطبيق والمستشعرات، يقوم الجهاز بمسح جودة الهواء وضبط البرامج تلقائيًا لترطيب الهواء وتنظيفه من مسببات الحساسية والملوثات.

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    السلسلة 2000i جهاز تنقية الهواء وجهاز ترطيب الهواء

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل منقي الهواء

    تنشق هواء أنقى

    القضاء على 99,97% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون

    • تنقية الغرف بمساحة تصل إلى 85 م²
    • معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) ‏330 م³/الساعة
    • معدل ترطيب يبلغ 600 مل/الساعة
    • اتصال بتطبيق CleanHome+‎
    إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجودة في الهواء

    إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجودة في الهواء

    التقاط الرذاذ بما في ذلك الرذاذ الذي قد يحتوي على فيروسات تصيب الجهاز التنفسي. تم اختباره بشكلٍ منفصل من قبل airmid health-group للتأكد من قدرته على إزالة 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجود في الهواء (5).

    تقنية NanoCloud: ترطيب صحي من دون عناء

    تقنية NanoCloud: ترطيب صحي من دون عناء

    ترطّب تقنية NanoCloud الهواء بصمت وفعالية مع كمية بكتيريا أقل بنسبة تصل إلى 99% (6). وتعمل تقنية NanoCloud من خلال التبخر الطبيعي لإنشاء ضباب غير مرئي من جزيئات بخار المياه النقية بحجم صغير جدًا. بفضل حجمها الصغير، ترطّب الهواء بصورة متساوية ويصعب جدًا على البكتيريا والمعادن التعلق بها، ما يمنع انتشار البكتيريا والغبار الأبيض في الغرفة (7).

    ترطيب تلقائي لغاية 500 مل/الساعة مع 4 إعدادات

    ترطيب تلقائي لغاية 500 مل/الساعة مع 4 إعدادات

    ترطيب الهواء بسرعة مع معدل ترطيب المياه يصل إلى 500 مل/الساعة (2). يتم استشعار مستوى الرطوبة في الهواء والترطيب تلقائيًا إلى المستوى المطلوب. عيّن مستوى الرطوبة الهدف إلى 40% أو 50% أو 60% أو 70%، وسيتم تشغيل جهاز ترطيب الهواء أو إيقاف تشغيله تلقائيًا لبلوغ مستوى الرطوبة المطلوب.

    تقوم تقنية AeraSense باستشعار جودة الهواء وعرضها

    تقوم تقنية AeraSense باستشعار جودة الهواء وعرضها

    يقوم مستشعر AeraSense بمسح جودة الهواء 1000 مرة في الثانية وعرض جودة الهواء في منزلك بلمح البصر. تعرض الشاشة مستوى مسببات الحساسية وPM2.5 بشكل رقمي، بالإضافة إلى حلقة ألوان بديهية.

    تم اختباره بدقة لجودة يمكنك الوثوق بها

    تم اختباره بدقة لجودة يمكنك الوثوق بها

    تخضع أجهزة تنقية الهواء من Philips إلى 170 اختبار كشف إجباري وصارم قبل إخراجها من المصنع. تخضع أيضًا لاختبارات صارمة متعلّقة بالمتانة والعمر الافتراضي، لتشغيل مستمر على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.

    وضع النوم مع تشغيل هادئ جدًا

    وضع النوم مع تشغيل هادئ جدًا

    في وضع النوم، يتم خفت أضواء الشاشة، ويعمل جهاز تنقية الهواء بهدوء تام تقريبًا لتزويدك بهواء نظيف أثناء النوم.

    إعداد 2 في 1 وإعداد جهاز تنقية الهواء فقط مع الوضعَين التلقائي واليدوي

    إعداد 2 في 1 وإعداد جهاز تنقية الهواء فقط مع الوضعَين التلقائي واليدوي

    بدّل بين وضعَي 2 في 1 وجهاز تنقية الهواء فقط بلمسة زر. في الوضع التلقائي، تختار المستشعرات بذكاء السرعة المناسبة لمنزلك. شغّل جهاز تنقية الهواء في أي من الوضعَين التلقائيَين (عام أو مسببات الحساسية) أو وضع السكون أو اختر من بين 4 مستويات سرعة: السرعة 1، و2، و3، والسرعة القصوى، لتحكّم كامل بتدفق الهواء ومستوى الصوت.

    التتبّع والتحكّم بواسطة التطبيق

    التتبّع والتحكّم بواسطة التطبيق

    تمكّن من مراقبة جودة الهواء والتحكّم بجهاز تنقية الهواء في أي وقت ومن أي مكان عبر تطبيق Air+‎. احصل على تنبيهات عندما تصبح جودة الهواء غير سليمة.

    استهلاك طاقة منخفض

    استهلاك طاقة منخفض

    بفضل تصميم جهاز تنقية الهواء الموفر لاستهلاك الطاقة، يمكن تشغيل الجهاز على طاقة قصوى تبلغ 35 واط، أي ما يعادل الطاقة التي تستخدمها لمبة قياسية.

    تنقية بعناية للغرف بمساحة تصل إلى 85 م2

    تنقية بعناية للغرف بمساحة تصل إلى 85 م2

    يقوم تدفق الهواء القوي بنطاق 360 درجة بتوزيع الهواء النظيف على كل ركن من أركان الغرفة في معدل أعلى من تسليم الهواء النظيف (CADR) بمعدل 330 م3/الساعة، مما يؤدي إلى تنقية الغرف بعناية وحمايتك من البكتيريا والفيروسات وغبار الطلع والغبار وزغب الحيوانات الأليفة وعث الغبار والغازات الضارة والروائح الكريهة والملوثات الأخرى.

    القضاء على 99,97% من كل الجسيمات التي لا يمكن رؤيتها في الهواء*

    القضاء على 99,97% من كل الجسيمات التي لا يمكن رؤيتها في الهواء*

    تتميز أجهزة تنقية الهواء من Philips بأنها الوحيدة المزودة بتنقية ثلاثية المراحل مع NanoProtect HEPA، وفلتر الكربون النشط والفلتر الأولي، لإزالة 99.97% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون (3). لا تلتقط تقنية NanoProtect HEPA الملوثات فحسب، بل تستخدم أيضًا شحنة الكهرباء الاستاتيكية لجذب الملوثات، مما يؤدي إلى تنقية كمية هواء أكبر بمرتَين مقارنة بتصفية HEPA H13 التقليدية مع توفير طاقة أعلى*.

    المواصفات التقنية

    • موفرة للطاقة

      الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
      35  W
      استهلاك الطاقة بوضع الاستعداد
      <2  W
      الفولتية
      220-240  V

    • عرض جودة الهواء

      تقنية Aerasense
      نعم
      معلومات حول جودة الهواء
      • حلقة باردة
      • رقمي
      مستوى الجسيمات الصغيرة (PM2.5)
      نعم
      مؤشر مسببات الحساسية في الداخل (IAI)
      نعم
      مستوى الرطوبة
      نعم

    • إمكانية الاتصال

      التطبيق، اتصال عبر شبكة Wi-Fi
      Clean Home+‎
      التوافق مع الهواتف الذكية
      أجهزة iPhone وAndroid

    • فلاتر بديلة

      الكربون النشط
      FY1413 - لغاية 12 شهرًا
      الفلتر الشبكي لجهاز الترطيب
      FY2425 - لغاية 6 أشهر
      NanoProtect HEPA
      FY1410 - لغاية 24 شهرًا

    • الوزن والأبعاد

      الوزن
      8,00  kg
      أبعاد علبة التغليف (الطول×العرض×الارتفاع)
      445*310*689  mm
      الأبعاد (الطول*العرض*الارتفاع)
      396*230*580 سم
      وزن المنتج
      8  kg
      أبعاد المنتج (الطول×العرض×الارتفاع)
      ‎396*230*580 مم
      الوزن مع التغليف
      9.9  kg
      اللون (الألوان)
      أبيض
      خزان المياه
      3,5  l

    • الخدمة

      ضمان عالمي لمدة سنتين
      نعم

    • الأداء

      مراحل التنقية
      فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط والفلتر الأولي
      معدل تسليم الهواء النظيف (الجسيمات، معيار GB/T) ‏(1)
      330 م³/الساعة
      معدل الترطيب (8)
      500 مل/الساعة
      تنقية الجسيمات الصغيرة (3)
      99,97% من الجسيمات بحجم يبلغ 0,003 ميكرون
      تنقية الفيروسات والرذاذ (5)
      99,9%
      تقنية VitaShield
      نعم
      تنقية مسببات الحساسية (10)
      99,97%
      حجم غرفة الترطيب (9)
      لغاية 80 م²
      تقنية NanoCloud (6)
      بكتيريا أقل بنسبة تصل إلى 99%
      حجم غرفة التنقية (2)
      لغاية 85 م2
      معدل الترطيب
      600 مل/الساعة

    • مدى الاستفادة

      الوضعان التلقائيان
      عام ومسببات الحساسية
      طول سلك الطاقة
      1,8  m
      وضع السكون
      نعم
      إعدادات الرطوبة
      40% و50% و60% و70%
      إعدادات السرعة اليدوية
      1، و2، و3 والسرعة القصوى
      إمكانية النقل
      4 عجلات
      قفل الأطفال
      نعم
      موقت
      حوالى ساعة واحدة إلى 12 ساعة

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.
    Clippin

    العثور على قطعة بديلة أو ملحق

    الانتقال إلى القطع والملحقات

    ملحقات لهذا المنتج

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    • معدل استلام الهواء النظيف (CADR): خضع للاختبار من قِبل طرف ثالث وفقًا لمعيار GB/T 18801-2015
    • في غرفة تبلغ مساحتها 20 م²: إنه وقت افتراضي لعملية تنظيف لمرة واحدة، وهو محتسب عبر قسمة معدل استلام الهواء النظيف 250 م³/الساعة على حجم الغرفة الذي يبلغ 48 م³ (افتراضًا أن حجم الغرفة يبلغ 20 م² في المساحة الأرضية و2,4 م في الارتفاع).
    • معدل الترطيب: خضع للاختبار في غرفة المناخ الداخلي الخاصة بـ Philips وفقًا لمعيار GB/T 23332 في العام 2017. حجم الغرفة 25 م2 ودرجة حرارتها الأولية 20±2 درجة مئوية والرطوبة النسبية 30±3%.
    • تم اختبار معدل تقليل الميكروبات في شركة Airmid Healthgroup Ltd.‎ في حجرة اختبار بمساحة 28,5 م³ وملوثة بفيروس الإنفلونزا من نوع "أ"(H1N1) المنقول في الهواء.
    • يمنع ظهور بقع الرطوبة والغبار الأبيض: اختبار مستقل من طرف ثالث لتحديد ترسب المعادن من القطرات السائلة على الأثاث وفقًا لـ DIN 44973‏، وIUTA e.V. لتحديد ترسب المعادن على الأثاث من القطرات السائلة المحمولة في الهواء على مدار 3 ساعات.
    • تخفيف البكتيريا: خضع للاختبار في معهد شنغهاي للقياس والاختبار (SIMT) في غرفة تبلغ مساحتها 30 م3 وفقًا لمعيار GB21551.3-2010، (وباستخدام العنقودية البيضاء) 8032 كبكتيريا اختبار
    • حجم الغرفة: محتسب وفقًا لمعيار GB/T18801-2015.
    • خضع للاختبار على مادة الفلتر مع رذاذ كلوريد الصوديوم، ومصنّف بحجم 3 نانومتر وفقًا لمعيار DIN71460-1 في العام 2017 من قِبل مختبر تابع لجهة ثالثة.
    • خضع للاختبار على مادة الفلتر من خلال التمرير مرة واحدة بتدفق هواء يبلغ 5,33 سم في الثانية في العام 2017 من قِبل مختبر تابع لجهة خارجية.
    • يعتمد تركيز البكتيريا المنقولة في الهواء في غرفة محددة على عدد من العوامل مثل تبادل الهواء وحجم الغرفة وتكوينها.
    • تستند النتائج إلى عملية إفراز بكتيريا العنقودية البيضاء من الجهاز. تم استخدام مياه معقّمة تتضمّن البكتيريا المذكورة في خزانات المياه أثناء الاختبارات التي تم إجراؤها. (تمت إزالة الفلاتر من الأجهزة- في حال توفرها).
    • في غرفة تبلغ مساحتها 20 م2: إنه وقت افتراضي لعملية تنظيف لمرة واحدة، وهو محتسب عبر قسمة معدل استلام الهواء النظيف 250 م3/الساعة على حجم الغرفة الذي يبلغ 48 م3 (افتراضًا أن حجم الغرفة يبلغ 20 م2 في المساحة الأرضية و2,4 م في الارتفاع).
    • * تتميز أجهزة تنقية الهواء من Philips بمعدل أعلى من تسليم الهواء النظيف وكفاءة في استهلاك الطاقة مع فلتر NanoProtect HEPA مقارنة بفلتر HEPA H13، وقد تم اختباره وفقًا لمعيار GB/T 18801
    • *من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، تم الاختبار ضد رذاذ كلوريد الصوديوم من قِبل مختبر تابع لجهة خارجية
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.