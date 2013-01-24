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2000i Series

جهاز تنقية الهواء وجهاز ترطيب الهواء

AC2729/90
التصنيف الإجمالي / 5
  • تنشق هواء أنقى تنشق هواء أنقى تنشق هواء أنقى
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    2000i Series جهاز تنقية الهواء وجهاز ترطيب الهواء

    AC2729/90
    التصنيف الإجمالي / 5

    تنشق هواء أنقى

    ينظّف جهاز تنقية الهواء 2 في 1 من Philips الغرف التي تصل مساحتها إلى 65 م2، ويرطّب الهواء بمعدل 500 مل/الساعة. بفضل التحكّم عبر التطبيق والمستشعرات، يقوم الجهاز بمسح جودة الهواء وضبط البرامج تلقائيًا لترطيب الهواء وتنظيفه من مسببات الحساسية والملوثات. إكتشف كلّ المميزات

    2000i Series جهاز تنقية الهواء وجهاز ترطيب الهواء

    تنشق هواء أنقى

    ينظّف جهاز تنقية الهواء 2 في 1 من Philips الغرف التي تصل مساحتها إلى 65 م2، ويرطّب الهواء بمعدل 500 مل/الساعة. بفضل التحكّم عبر التطبيق والمستشعرات، يقوم الجهاز بمسح جودة الهواء وضبط البرامج تلقائيًا لترطيب الهواء وتنظيفه من مسببات الحساسية والملوثات. إكتشف كلّ المميزات

    تنشق هواء أنقى

    ينظّف جهاز تنقية الهواء 2 في 1 من Philips الغرف التي تصل مساحتها إلى 65 م2، ويرطّب الهواء بمعدل 500 مل/الساعة. بفضل التحكّم عبر التطبيق والمستشعرات، يقوم الجهاز بمسح جودة الهواء وضبط البرامج تلقائيًا لترطيب الهواء وتنظيفه من مسببات الحساسية والملوثات. إكتشف كلّ المميزات

    2000i Series جهاز تنقية الهواء وجهاز ترطيب الهواء

    تنشق هواء أنقى

    ينظّف جهاز تنقية الهواء 2 في 1 من Philips الغرف التي تصل مساحتها إلى 65 م2، ويرطّب الهواء بمعدل 500 مل/الساعة. بفضل التحكّم عبر التطبيق والمستشعرات، يقوم الجهاز بمسح جودة الهواء وضبط البرامج تلقائيًا لترطيب الهواء وتنظيفه من مسببات الحساسية والملوثات. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل منقي الهواء

      تنشق هواء أنقى

      القضاء على 99,97% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون

      • تنقية الغرف بمساحة تصل إلى 49 م²
      • معدل تسليم هواء نظيف يبلغ 250 م³/الساعة
      • معدل ترطيب يبلغ 500 مل/الساعة
      • اتصال بتطبيق CleanHome+‎
      معدل تسليم هواء نظيف (CADR) يصل إلى 250 م³/الساعة: تنقية الغرف بمساحة تصل إلى 65 م2

      معدل تسليم هواء نظيف (CADR) يصل إلى 250 م³/الساعة: تنقية الغرف بمساحة تصل إلى 65 م2

      إن مؤشر الأداء الرئيسي لجهاز تقنية الهواء هو CADR (معدل تسليم الهواء النظيف)، أي تدفق الهواء النظيف الذي يتم توليده في ساعة واحدة. كلما ارتفعت قيمة CADR، كانت عملية التنظيف أسرع. وكلما ارتفع التلوث في الغرفة، ارتفعت قيمة CADR أيضًا. يتميّز جهاز تنقية الهواء بمعدل CADR يبلغ 250 م3/الساعة (1) ويمكنه تنقية غرفة كاملة بمساحة تصل مساحتها إلى 65 م2 (2).

      تقوم تقنية VitaShield بتقنية 99,97% من الجسيمات الصغير بحجم 0,003 ميكرون (3)

      تقوم تقنية VitaShield بتقنية 99,97% من الجسيمات الصغير بحجم 0,003 ميكرون (3)

      إن VitaShield عبارة عن نظام تنقية فعال وثلاثي المراحل لالتقاط الجسيمات الصغير بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون. يلتقط الفلتر الأولي الجسيمات الكبيرة مثل الغبار والشعر. ثم، يقضي فلتر NanoProtect HEPA على 99,97% من الجسيمات بحجم 0,003 ميكرون (3)، بالإضافة إلى PM2.5 والبكتيريا وغبار الطلع والغبار ووبر الحيوانات الأليفة وغيرها من الملوثات. أخيرًا، يقوم فلتر الكربون النشط بإزالة الغازات والروائح الكريهة.

      إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجودة في الهواء

      إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجودة في الهواء

      التقاط الرذاذ بما في ذلك الرذاذ الذي قد يحتوي على فيروسات تصيب الجهاز التنفسي. تم اختباره بشكلٍ منفصل من قبل airmid health-group للتأكد من قدرته على إزالة 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجود في الهواء (5).

      تقنية NanoCloud، ترطيب صحي من دون عناء

      تقنية NanoCloud، ترطيب صحي من دون عناء

      تقوم تقنية التبخر الطبيعي NanoCloud بترطيب الهواء مع كمية بكتيريا أقل بنسبة 99% (6) ومن دون ترك أي غبار أبيض أو بقع رطبة (7) على الأثاث أو الأسطح.

      ترطيب تلقائي لغاية 500 مل/الساعة مع 4 إعدادات

      ترطيب تلقائي لغاية 500 مل/الساعة مع 4 إعدادات

      ترطيب الهواء بسرعة مع معدل ترطيب المياه يصل إلى 500 مل/الساعة (2). يتم استشعار مستوى الرطوبة في الهواء والترطيب تلقائيًا إلى المستوى المطلوب. عيّن مستوى الرطوبة الهدف إلى 40% أو 50% أو 60% أو 70%، وسيتم تشغيل جهاز ترطيب الهواء أو إيقاف تشغيله تلقائيًا لبلوغ مستوى الرطوبة المطلوب.

      تقوم تقنية AeraSense باستشعار جودة الهواء وعرضها

      تقوم تقنية AeraSense باستشعار جودة الهواء وعرضها

      يقوم مستشعر AeraSense بمسح جودة الهواء 1000 مرة في الثانية وعرض جودة الهواء في منزلك بلمح البصر. تعرض الشاشة مستوى مسببات الحساسية وPM2.5 بشكل رقمي، بالإضافة إلى حلقة ألوان بديهية.

      تم اختباره بدقة لجودة يمكنك الوثوق بها

      تم اختباره بدقة لجودة يمكنك الوثوق بها

      تخضع أجهزة تنقية الهواء من Philips إلى 170 اختبار كشف إجباري وصارم قبل إخراجها من المصنع. تخضع أيضًا لاختبارات صارمة متعلّقة بالمتانة والعمر الافتراضي، لتشغيل مستمر على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.

      وضع النوم مع تشغيل هادئ جدًا

      وضع النوم مع تشغيل هادئ جدًا

      في وضع النوم، يتم خفت أضواء الشاشة، ويعمل جهاز تنقية الهواء بهدوء تام تقريبًا أثناء النوم. حائز شهادة Quiet Mark.

      إعداد 2 في و1 وإعداد جهاز تنقية الهواء فقط مع الوضعَين التلقائي واليدوي

      إعداد 2 في و1 وإعداد جهاز تنقية الهواء فقط مع الوضعَين التلقائي واليدوي

      بدّل بين وضعَي 2 في 1 وجهاز تنقية الهواء فقط بلمسة زر. في الوضع التلقائي، تختار المستشعرات بذكاء السرعة المناسبة لمنزلك. شغّل جهاز تنقية الهواء في أي من الوضعَين التلقائيَين (عام أو مسببات الحساسية) أو وضع السكون أو اختر من بين 4 مستويات سرعة: السرعة 1، و2، و3، والسرعة القصوى، لتحكّم كامل بتدفق الهواء ومستوى الصوت.

      التتبّع والتحكّم بواسطة التطبيق

      التتبّع والتحكّم بواسطة التطبيق

      تمكّن من مراقبة جودة الهواء والتحكّم بجهاز تنقية الهواء في أي وقت ومن أي مكان عبر تطبيق Clean Home+‎. احصل على تنبيهات عندما تصبح جودة الهواء غير سليمة.

      استهلاك طاقة منخفض

      استهلاك طاقة منخفض

      بفضل تصميم جهاز تنقية الهواء الموفر لاستهلاك الطاقة، يمكن تشغيل الجهاز على طاقة قصوى تبلغ 35 واط، أي ما يعادل الطاقة التي تستخدمها لمبة قياسية.

      المواصفات التقنية

      • Performance

        معدل تسليم الهواء النظيف (الجسيمات، معيار GB/T) ‏(1)
        250 م3/الساعة
        معدل الترطيب (8)
        500 مل/الساعة
        مساحة التنقية المناسبة (2)
        لغاية 65 م2
        تصفية
        فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط والفلتر الأولي
        تنقية الجسيمات الصغيرة (3)
        99,97% من الجسيمات بحجم يبلغ 0,003 ميكرون
        تنقية الفيروسات والرذاذ (5)
        99,9%
        تقنية VitaShield
        نعم

      • عرض جودة الهواء

        تقنية Aerasense
        نعم
        مستوى الجسيمات الصغيرة (PM2.5)
        نعم
        مؤشر مسببات الحساسية في الداخل (IAI)
        نعم
        مستوى الرطوبة
        نعم
        معلومات حول جودة الهواء
        • حلقة باردة
        • رقمي

      • مدى الاستفادة

        الوضعان التلقائيان
        عام ومسببات الحساسية
        إعدادات السرعة اليدوية
        1، و2، و3 والسرعة القصوى
        إعدادات الرطوبة
        40% و50% و60% و70%
        طول سلك الطاقة
        1.8  أمتار
        إمكانية النقل
        4 عجلات

      • موفرة للطاقة

        الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
        35  واط
        استهلاك الطاقة بوضع الاستعداد
        <2  واط
        فولتية
        220-240  فولت

      • إمكانية الاتصال

        التطبيق، اتصال عبر شبكة Wi-Fi
        Clean Home+‎
        التوافق مع الهواتف الذكية
        أجهزة iPhone وAndroid

      • الوزن والأبعاد

        الوزن
        8,00  كلغ
        الأبعاد (الطول*العرض*الارتفاع)
        396*230*580 سم
        اللون (الألوان)
        باللون الأبيض
        خزان الماء
        3  لتر

      • الخدمة

        ضمان عالمي لمدة سنتين
        نعم

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          الآراء

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          • (1) معدل استلام الهواء النظيف (CADR): خضع للاختبار من قِبل طرف ثالث وفقًا لمعيار GB/T 18801-2015.
          • (2) محتسب وفقًا لمعيار NRCC-54013 باستخدام معدل استلام الهواء النظيف (CADR) مع دخان السجائر الذي تم اختباره وفقًا لمعيار GB/T18801-2015.
          • (3) خضع للاختبار على مادة الفلتر مع رذاذ كلوريد الصوديوم، ومصنّف بحجم 3 نانومتر وفقًا لمعيار DIN71460-1 في العام 2017 من قِبل مختبر تابع لجهة ثالثة.
          • (5) تم اختبار معدل تقليل الميكروبات في شركة Airmid Healthgroup Ltd.‎ في حجرة اختبار بمساحة 28,5 م3 وملوثة بفيروس الإنفلونزا من نوع "أ"(H1N1) المنقول في الهواء.
          • (6) مقارنة بوحدات تنقية الهواء القياسية بالموجات فوق الصوتية التي لا تحتوي على تقنية إضافية للحد من انتشار البكتيريا، تم الاختبار من قِبل مختبر مستقل
          • (7) تم اختبار ترسب المعادن على الأثاث من قِبل مختبر تابع لجهة ثالثة على مدار 3 ساعات وفقًا لـ DIN 44973 وIUTA e.V.
          • (8) تم الاختبار وفقًا لـ GB/T 23332-2018 في مختبر تابع لجهة ثالثة. تبلغ درجة الحرارة الأساسية 23±2 درجات مئوية والرطوبة النسبية 30±2%