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  • تنقية الهواء في أقل من 8 دقائق (1) تنقية الهواء في أقل من 8 دقائق (1) تنقية الهواء في أقل من 8 دقائق (1)

    2000i Series جهاز تنقية الهواء للغرف الكبيرة الحجم

    AC2939/90

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    تنقية الهواء في أقل من 8 دقائق (1)

    بكبسة زر واحدة، ينقّي جهاز تنقية الهواء الفيروسات أو مسببات الحساسية أو الغبار أو الملوّثات غير المرئية في منزلك، للحفاظ عليه نظيفًا وآمنًا؛ فهو ينقّي بسرعة وفعالية، بفضل معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) الذي يبلغ 380 م³/الساعة.

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    2000i Series جهاز تنقية الهواء للغرف الكبيرة الحجم

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    تنقية الهواء في أقل من 8 دقائق (1)

    إزالة 99,9% من الفيروسات ومسببات الحساسية والملوّثات (3، 4، 7)

    • تنقية الغرف بحجم يصل إلى 98 م²
    • معدل تسليم هواء نظيف يبلغ 380 م³/الساعة
    • فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط
    • اتصال بتطبيق Air+‎
    تطبيق Air+‎ من Philips: حل الهواء الذكي والنظيف

    تطبيق Air+‎ من Philips: حل الهواء الذكي والنظيف

    يوفر تطبيق Air+‎ تجربة ذكية تضمن لك تنفس هواء نظيف وصحي. يتتبع التطبيق كل الملوثات الداخلية والخارجية ويعدل أداء أجهزتك تلقائيًا، بحيث لا تضطر إلى ذلك بنفسك. يسمح لك تطبيق Air+‎ بالتحكم بالأجهزة سواء أكنت في المنزل أم خارجه. تحكم في الهواء داخل المنزل بواسطة صوتك باستخدام Amazon Alexa أو Google Home (8)

    تنقية بعناية للغرف بمساحة تصل إلى 98 م2

    تنقية بعناية للغرف بمساحة تصل إلى 98 م2

    يقوم تدفق الهواء القوي بنطاق 360 درجة بتوزيع الهواء النظيف على كل ركن من أركان الغرفة في معدل أعلى من تسليم الهواء النظيف (CADR) بمعدل 380 م3/الساعة، مما يؤدي إلى تنقية الغرف بعناية وحمايتك من البكتيريا والفيروسات وغبار الطلع والغبار وزغب الحيوانات الأليفة وعث الغبار والغازات الضارة والروائح الكريهة والملوثات الأخرى. وتتم تنقية غرفة بمساحة 20 م2 في غضون 6 دقائق فقط. (1)

    إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجودة في الهواء

    إزالة ما يصل إلى 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجودة في الهواء

    التقاط الرذاذ بما في ذلك الرذاذ الذي قد يحتوي على فيروسات تصيب الجهاز التنفسي. تم اختباره بشكلٍ منفصل من قبل airmid health-group للتأكد من قدرته على إزالة 99,9% من الفيروسات والرذاذات الموجود في الهواء (3). وتم اختبار فعاليته ضد فيروس كورونا (5).

    مستشعرات ذكية لتنقية هواء ذكية

    مستشعرات ذكية لتنقية هواء ذكية

    تفحص المستشعرات الهواء 1000 مرة في الثانية لاكتشاف الجسيمات الصغيرة جدًا. وتُبلغك بجودة الهواء في الوقت الحقيقة ثم تختار بذكاء السرعة المناسبة لمنزلك (في الوضع التلقائي).

    تم اختباره بدقة لجودة يمكنك الوثوق بها

    تم اختباره بدقة لجودة يمكنك الوثوق بها

    تخضع أجهزة تنقية الهواء من Philips إلى 170 اختبار كشف إجباري وصارم قبل إخراجها من المصنع. تخضع أيضًا لاختبارات صارمة متعلّقة بالمتانة والعمر الافتراضي، لتشغيل مستمر على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.

    إضاءة محيطة تلقائية

    إضاءة محيطة تلقائية

    يتم ضبط ضوء الشاشة تلقائيًا وفقًا للبيئة الموجودة في غرفتك، ما يوفر لك كل الفوائد من دون أي إزعاج.

    استهلاك طاقة منخفض

    استهلاك طاقة منخفض

    بفضل تصميم جهاز تنقية الهواء الموفر لاستهلاك الطاقة، يمكن تشغيل الجهاز باستخدام طاقة قصوى تبلغ 46 واط، أي ما يعادل الطاقة التي يستخدمها مصباح قياسي.

    عرض جودة الهواء

    عرض جودة الهواء

    يمكنك الاطّلاع على جودة الهواء في منزلك في الوقت الحقيقي بلمح البصر. تعرض الشاشة مستوى مسببات الحساسية وPM2.5 بشكل رقمي، بالإضافة إلى حلقة ألوان بديهية.

    فلتر يدوم طويلاً مع مؤشر ذكي لتغييره

    فلتر يدوم طويلاً مع مؤشر ذكي لتغييره

    تعني فترة استخدام الفلتر الطويلة توفير الطاقة على المدى الطويل. وتساعدك فلاتر NanoProtect HEPA من Philips على توفير المال على المدى الطويل مقارنةً بأجهزة تنقية الهواء الرائدة الأخرى (12). تحقق من مؤشر فترة استخدام الفلتر في شاشة العرض الرقمية لجهاز تنقية الهواء لمعرفة الوقت المناسب لاستبدال الفلتر.

    القضاء على 99,97% من كل الجسيمات التي لا يمكن رؤيتها في الهواء (13)

    القضاء على 99,97% من كل الجسيمات التي لا يمكن رؤيتها في الهواء (13)

    تتميز أجهزة تنقية الهواء من Philips بأنها الوحيدة المزودة بتنقية ثلاثية المراحل مع NanoProtect HEPA، وفلتر الكربون النشط والفلتر الأولي، لإزالة 99.97% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون (4). لا تلتقط تقنية NanoProtect HEPA الملوثات فحسب، بل تستخدم أيضًا شحنة الكهرباء الاستاتيكية لجذب الملوثات، مما يؤدي إلى تنقية كمية هواء أكبر بمرتَين مقارنة بتصفية HEPA H13 التقليدية مع توفير طاقة أعلى (12). معتمد من قبل المركز الأوروبي لمؤسسة الأبحاث حول الحساسية.

    استشعار وتكيّف تلقائي لنتائج مثالية

    استشعار وتكيّف تلقائي لنتائج مثالية

    توفر لك التقنية التكيفية الذاتية الجديدة المشغلة بواسطة الذكاء الاصطناعي تجربة أكثر ذكاء (10). فهي تفكر وتتعلم وتتكيف ذاتيًا مع احتياجاتك حتى لا تضطر إلى التصرف بنفسك. ولا تتفاعل مع أجهزة الاستشعار فحسب بل أيضًا مع حجم الغرفة والبيانات الخارجية والأنماط السلوكية. وتوفر التقنية تلقائيًا هواء نظيفًا وصحيًا ويبقي مستوى الضوضاء واستهلاك الطاقة عند أدنى حد. يمكنك كذلك الاختيار من بين 4 مستويات سرعة: وضع النوم والسرعة 1 و2 والسرعة القصوى للتحكم الكامل في تدفق الهواء ومستوى الصوت.

    وضع النوم مع تشغيل هادئ جدًا

    في وضع النوم، يتم خفت أضواء الشاشة، ويعمل جهاز تنقية الهواء بهدوء تام تقريبًا لتزويدك بهواء نظيف أثناء النوم.

    المواصفات التقنية

    • موفرة للطاقة

      الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
      46  W
      استهلاك الطاقة بوضع الاستعداد
      <2  W
      الفولتية
      230  V

    • الصيانة

      تغيير الفلتر الموصى به
      3 سنوات (6)
      فلتر بديل
      FY2180/30
      الخدمة
      ضمان عالمي لمدة سنتين

    • إمكانية الاتصال

      التطبيق، اتصال عبر شبكة Wi-Fi
      Air+‎
      التوافق مع الهواتف الذكية
      أجهزة iPhone وAndroid
      التحكّم الصوتي
      Alexa، وGoogle Home ‏(8)

    • الوزن والأبعاد

      الوزن
      5.8  kg
      الأبعاد (الطول*العرض*الارتفاع)
      274*274*585
      اللون (الألوان)
      أبيض، أبيض منقط أسود

    • الأداء

      معدل تسليم الهواء النظيف (الجسيمات، معيار GB/T)
      380  m³/h
      حجم الغرفة (NRCC)
      لغاية 98 م²
      مراحل التنقية
      فلتر HEPA وفلتر الكربون النشط والفلتر الأولي
      مستشعر (ات) جودة الهواء
      جسيمات PM2.5
      تنقية الجسيمات
      99,97% من الجسيمات بحجم يبلغ 0,003 ميكرون
      تنقية مسببات الحساسية
      99,99%
      تنقية الفيروسات والرذاذ
      99,9%

    • مدى الاستفادة

      الحد الأدنى لمستوى الصوت (وضع النوم)
      15  dB
      الوضع التلقائي
      نعم
      طول سلك الطاقة
      1,8  m
      وضع السكون
      نعم
      إعدادات السرعة اليدوية
      3 (وضع النوم، السرعة 1، السرعة القصوى)
      معلومات حول جودة الهواء
      حلقة اللون، معلومات رقمية
      إضاءة محيطة تلقائية
      نعم
      الحد الأعلى لمستوى الصوت (السرعة القصوى)
      54 ديسيبيل (9)

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    الآراء

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    • (1)من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، إنه وقت افتراضي لعملية تنظيف لمرة واحدة محتسب عبر قسم معدل تسليم الهواء النظيف الذي يبلغ 380 م³/الساعة على حجم الغرفة الذي يبلغ 48 م³ (افتراضًا أن حجم الغرفة يبلغ 20 م² في المساحة الأرضية و2,4 م في الارتفاع).
    • (2) تم اختبار معدل تسليم الهواء (CADR) بواسطة مختبر معتمد تابع لجهة خارجية وفقًا للمعيار GB/T18801-2015. بفضل التحسينات التي أجريناها على اختباراتنا ومراقبة الجودة، تمت ترقية قيم معدل تسليم الهواء (CADR). إذا لم يتم تحديث العبوة بعد، فتأكد من أن المنتج يلبي المواصفات الأعلى المذكورة على الإنترنت.
    • (3) تم الاختبار من قِبل شركة Airmid Healthgroup Ltd. في غرفة بمساحة 28,5 مترًا مكعبًا تحتوي على فيروس إنفلونزا A(H1N1) المحمول في الهواء؛ وتم قياس الانخفاض في وضع السرعة القصوى بعد 10-20 دقيقة. لا توفر أجهزة تنقية الهواء الحماية من كوفيد-19 وحدها، ولكنها تدعم الحماية الشاملة (وكالة حماية البيئة الأمريكية).
    • (4)وفق الهواء الذي يمر عبر الفلتر، حيث تم اختباره ضد رذاذ كلوريد الصوديوم من قِبل معهد الطاقة والتكنولوجيا البيئية (IUTA) وفق معيار DIN71460-1.
    • (5)اختبار معدل تقليل البكتيريا في مختبر خارجي، داخل حجرة اختبار ملوّثة برذاذات فيروس كورونا (فيروس التهاب الشعب الهوائية المعدي) المتعلّق بالطيور مع فلتر HEPA NanoProtect من Philips.
    • (6)يستند العمر الموصى به لاستخدام الجهاز إلى عملية حسابية نظرية لمتوسط القيم السنوية للجسيمات الضارة في الهواء الخارجي للمنطقة واستخدام جهاز تنقية الهواء بشكل يومي لمدة 16 ساعة في الوضع التلقائي.
    • (7)تم الاختبار على وسط الفلتر لمعرفة الفعالية عبر تمريرة واحدة بتدفق هواء بمعدل 5,33 سم/الثانية، من قِبل مختبر تابع لجهة خارجية./من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، تم الاختبار وفقًا للمعيار JISB 9908-2011
    • (8) يستند توفر خدمات Alexa وGoogle Home إلى موقعك
    • (9)متوسط الضغط الصوتي المحتسب على مسافة 1,5 أمتار من الجهاز، الاستناد إلى قياسات وفقًا للمعيار IEC 60704. يعتمد مستوى الضغط الصوتي على بنية الغرفة والديكور وموضع الجهاز ومكان المستمع.
    • (10)تتميز أجهزة تنقية الهواء من Philips بمعدل أعلى من تسليم الهواء النظيف وكفاءة في استهلاك الطاقة مع فلتر NanoProtect HEPA مقارنة بفلتر HEPA H13، وقد تم اختباره وفقًا لمعيار GB/T 18801
    • (11)من الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر، تم الاختبار ضد رذاذ كلوريد الصوديوم من قِبل مختبر تابع لجهة خارجية
    • (12)توفير استهلاك الطاقة بناء على فترة استخدام الفلتر والسعر المسوّق لهما على المواقع الإلكترونية للعلامة التجارية أو لدى بائعي التجزئة، هولندا، 21 يونيو 22.
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